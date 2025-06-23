За сутки оккупанты нанесли более 450 ударов по Запорожской области

Российские захватчики не прекращают обстрелов Запорожской области. 22 июня под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов. Рашисты применили против гражданских БпЛА различной модификации, авиацию, РСЗО и артиллерию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Враг нанес 1 ракетный удар по Нижней Хортице. А также:

Войска РФ осуществили 4 авиационных удара по Каменскому, Гуляйполю, Новоданиловке.

300 БпЛА различной модификации (большинство из них FPV) атаковали Запорожье, Еленовку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку.

145 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новопавловки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

"Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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