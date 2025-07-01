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Враг нанес удар по Пологовскому району в Запорожской области: ранены два человека

запорізька

Утром 1 июля 2025 года войска РФ ударили по Пологовскому району Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, два человека ранены в результате вражеской атаки на Пологовский район.

"49-летняя женщина и 55-летний мужчина получили ранения в Преображенской громаде. Им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

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Больше информации о вражеском ударе на эту минуту не известно.

Автор: 

Запорожская область (3256) Пологовский район (82)


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