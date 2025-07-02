Внаслідок російського обстрілу Оріхова постраждала жінка, - ОВА
2 липня росіяни ствольною артилерією ударили по приватному сектору Оріхова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок ворожої атаки постраждала 70-річна жінка. Крім того, пошкоджена будівля.
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