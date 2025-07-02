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Новини Обстріли Запорізької області
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Внаслідок російського обстрілу Оріхова постраждала жінка, - ОВА

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

2 липня росіяни ствольною артилерією ударили по приватному сектору Оріхова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожої атаки постраждала 70-річна жінка. Крім того, пошкоджена будівля.

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Автор: 

обстріл (29612) Запорізька область (3798) Пологівський район (84) Оріхів (11) війна в Україні (5054)


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