Последствия удара России по Полтаве. Спасатели тушат пожар. ФОТОрепортаж
Спасатели работают на месте российского обстрела в Полтаве.
Как передает Цензор.НЕТ, фото последствий обнародовала пресс-служба ГСЧС.
"По предварительным данным, погибли 2 человека, еще 10 травмированы. Спасатели спасли 10 человек. Один из пожаров локализован.
Спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрела. На месте работают психологи ГСЧС, медики и представители всех соответствующих служб города", - говорится в сообщении.
Удар РФ по Полтаве 3 июля 2025 года
Российские войска атаковали город ударными беспилотниками, в результате чего возник пожар. Известно о 2 погибших и 11 раненых.
В Сухопутных войсках заявили, что враг атаковал здание ТЦК.
Топ комментарии
+4 Деніс Войцеховський
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якби Пороха вибрали, то вже й балістикою по мацкві били, а при ЗЄльоном, звиняйте, тільки дрони
.
ціль рашистів - ТЦК,
ціль ботів - ТЦК.
совпаденіє цілей нападу?
не думаю !
заводьте пуйловську шарманку про людоловів в чорних бусиках
То скільки ще має загинути українців і зруйновано будівель й інших об'єктів, щоби зебіли у владі почали нарешті відключати мобільний інтернет під час повітряних тривог?
це відключення тільки під час тревоги і вночі
.