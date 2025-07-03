РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11922 посетителя онлайн
Новости Фото
3 461 13

Последствия удара России по Полтаве. Спасатели тушат пожар. ФОТОрепортаж

Спасатели работают на месте российского обстрела в Полтаве.

Как передает Цензор.НЕТ, фото последствий обнародовала пресс-служба ГСЧС.

"По предварительным данным, погибли 2 человека, еще 10 травмированы. Спасатели спасли 10 человек. Один из пожаров локализован.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрела. На месте работают психологи ГСЧС, медики и представители всех соответствующих служб города", - говорится в сообщении.

Последствия удара РФ по Полтаве 3 июля 2025 года
Последствия удара РФ по Полтаве 3 июля 2025 года
Последствия удара РФ по Полтаве 3 июля 2025 года
Последствия удара РФ по Полтаве 3 июля 2025 года
Последствия удара РФ по Полтаве 3 июля 2025 года
Последствия удара РФ по Полтаве 3 июля 2025 года
Последствия удара РФ по Полтаве 3 июля 2025 года
Последствия удара РФ по Полтаве 3 июля 2025 года

Также читайте: Враг ударил по спасателям во время ликвидации последствий обстрела в Дружковке: повреждена техника. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Полтаве 3 июля 2025 года

Российские войска атаковали город ударными беспилотниками, в результате чего возник пожар. Известно о 2 погибших и 11 раненых.

В Сухопутных войсках заявили, что враг атаковал здание ТЦК.

Также читайте: Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками: пострадали шесть человек, среди них - двое детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28298) Тахтаулове (776) ГСЧС (5053) Полтавская область (1206) Полтавский район (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
По Харцизьку вночі було.
показать весь комментарий
03.07.2025 11:28 Ответить
+4
Земля пухом загиблим.

ціль рашистів - ТЦК,
ціль ботів - ТЦК.

совпаденіє цілей нападу?
не думаю !

заводьте пуйловську шарманку про людоловів в чорних бусиках
показать весь комментарий
03.07.2025 11:43 Ответить
+3
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Чому?
показать весь комментарий
03.07.2025 11:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Чому?
показать весь комментарий
03.07.2025 11:11 Ответить
ну миж не такі як вони. миж не здатні
показать весь комментарий
03.07.2025 11:13 Ответить
По Харцизьку вночі було.
показать весь комментарий
03.07.2025 11:28 Ответить
удари по ворогу є

якби Пороха вибрали, то вже й балістикою по мацкві били, а при ЗЄльоном, звиняйте, тільки дрони

.
показать весь комментарий
03.07.2025 11:46 Ответить
Славв Богу , що йошо тоді не вибрали - бо давео б вже був мінськ-3 і капітуляція !
показать весь комментарий
03.07.2025 12:26 Ответить
Ти з кацапами не одну методичку читаєш ? Бо і вони зранку ниють в соцмережах - доколє єто терпеть , вот полхарцизска снєсло , почему ми не бомбім Кієф в отвєт , і тд. .
показать весь комментарий
03.07.2025 11:50 Ответить
Земля пухом загиблим.

ціль рашистів - ТЦК,
ціль ботів - ТЦК.

совпаденіє цілей нападу?
не думаю !

заводьте пуйловську шарманку про людоловів в чорних бусиках
показать весь комментарий
03.07.2025 11:43 Ответить
опублікованих відеоматеріалів можна зрозуміти, що ворожі БПЛА атакували Полтавські ТЦК "зряче", під управлінням операторів. Що доводить роботу ворога через LTE-мережеве з'єднання мобільних операторів.
То скільки ще має загинути українців і зруйновано будівель й інших об'єктів, щоби зебіли у владі почали нарешті відключати мобільний інтернет під час повітряних тривог?
показать весь комментарий
03.07.2025 11:44 Ответить
+💯 👍🏿!

це відключення тільки під час тревоги і вночі

.
показать весь комментарий
03.07.2025 11:48 Ответить
 
 