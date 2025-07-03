Последствия удара России по Полтаве. Спасатели тушат пожар. ФОТОрепортаж

Спасатели работают на месте российского обстрела в Полтаве.

Как передает Цензор.НЕТ, фото последствий обнародовала пресс-служба ГСЧС.

"По предварительным данным, погибли 2 человека, еще 10 травмированы. Спасатели спасли 10 человек. Один из пожаров локализован.



Спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрела. На месте работают психологи ГСЧС, медики и представители всех соответствующих служб города", - говорится в сообщении.

















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Удар РФ по Полтаве 3 июля 2025 года

Российские войска атаковали город ударными беспилотниками, в результате чего возник пожар. Известно о 2 погибших и 11 раненых.

В Сухопутных войсках заявили, что враг атаковал здание ТЦК.

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