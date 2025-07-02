Враг ударил по спасателям во время ликвидации последствий обстрела в Дружковке: повреждена техника. ФОТОрепортаж

В Донецкой области российские войска коварно нанесли удар по спасателям, повреждена пожарная техника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, во время ликвидации последствий вражеского обстрела по частному жилому сектору в Дружковской громаде оккупанты целенаправленно с помощью дрона атаковали спасателей.











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"К счастью, личный состав не пострадал: пожарные вовремя приостановили проведение работ и отошли на безопасное расстояние. Повреждена пожарная автоцистерна - ударной волной выбило окна и деформировало отсеки автомобиля.

Такие коварные действия врага в очередной раз демонстрируют его цинизм. Несмотря на постоянные угрозы, спасатели не прекращают выполнять свои обязанности", - отметили в ГСЧС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты обстреляли Донецкую область, по меньшей мере, 2 человека погибли и 6 ранены