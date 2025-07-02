Рашисты обстреляли Донецкую область: по меньшей мере 2 человека погибли и 6 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 2 июля 2025 года, войска РФ обстреляли населенные пункты Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по меньшей мере 2 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины.

"В Покровске россияне убили двух мужчин и ранили женщину. Еще двое мужчин получили ранения на дороге между Покровском и Родинским. В Дружковке в результате ударов шахедами ранены 3 человека, повреждены 4 дома", - говорится в сообщении.











"Россияне постоянно и целенаправленно бьют по гражданским. Оставаться в Донецкой области - опасно!", - отмечает глава области.