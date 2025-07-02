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Рашисты обстреляли Донецкую область: по меньшей мере 2 человека погибли и 6 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 2 июля 2025 года, войска РФ обстреляли населенные пункты Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по меньшей мере 2 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины.

Покровске россияне убили двух мужчин и ранили женщину. Еще двое мужчин получили ранения на дороге между Покровском и Родинским. В Дружковке в результате ударов шахедами ранены 3 человека, повреждены 4 дома", - говорится в сообщении.

последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области

"Россияне постоянно и целенаправленно бьют по гражданским. Оставаться в Донецкой области - опасно!", - отмечает глава области.

Автор: 

Донецкая область (10158) Покровск (670) Покровский район (740) Родинское (40)


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В черговий раз наголошую, що роблять цивільні у зоні активних бойових дій? В результаті цього гинуть й ті хто намагається їх спасати замість виконання бойових завдань та й ті кого намагаються спасти.
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02.07.2025 13:48 Ответить
 
 