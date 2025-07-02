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Рашисти обстріляли Донеччину: щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 липня 2025 року, війська РФ обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Покровську росіяни вбили двох чоловіків і поранили жінку. Ще двоє чоловіків отримали поранення на дорозі між Покровськом і Родинським. У Дружківці внаслідок ударів шахедами поранено 3 людини, пошкоджено 4 будинки", - йдеться у повідомленні.

наслідки обстрілів донеччини
наслідки обстрілів донеччини
наслідки обстрілів донеччини
наслідки обстрілів донеччини
наслідки обстрілів донеччини

"Росіяни постійно і цілеспрямовано б’ють по цивільним. Залишатися на Донеччині - небезпечно!", - наголошує очільник області.

Автор: 

Донецька область (8974) Покровськ (702) Покровський район (749) Родинське (40)


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В черговий раз наголошую, що роблять цивільні у зоні активних бойових дій? В результаті цього гинуть й ті хто намагається їх спасати замість виконання бойових завдань та й ті кого намагаються спасти.
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02.07.2025 13:48 Відповісти
 
 