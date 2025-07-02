Рашисти обстріляли Донеччину: щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 2 липня 2025 року, війська РФ обстріляли населені пункти Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.
"У Покровську росіяни вбили двох чоловіків і поранили жінку. Ще двоє чоловіків отримали поранення на дорозі між Покровськом і Родинським. У Дружківці внаслідок ударів шахедами поранено 3 людини, пошкоджено 4 будинки", - йдеться у повідомленні.
"Росіяни постійно і цілеспрямовано б’ють по цивільним. Залишатися на Донеччині - небезпечно!", - наголошує очільник області.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар02.07.2025 13:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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