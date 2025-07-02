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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Ворог ударив по рятувальниках під час ліквідації наслідків обстрілу у Дружківці: пошкоджено техніку. ФОТОрепортаж

удар по рятувальниках

На Донеччині російські війська підступно завдали удару по рятувальниках, пошкоджено пожежну техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу по приватному житловому сектору у Дружківській громаді окупанти цілеспрямовано за допомогою дрона атакували надзвичайників.

удар по рятувальниках
удар по рятувальниках
удар по рятувальниках
удар по рятувальниках
удар по рятувальниках

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"На щастя, особовий склад не постраждав: вогнеборці вчасно призупинили проведення робіт та відійшли на безпечну відстань. Пошкоджена пожежна автоцистерна - ударною хвилею вибило вікна та деформувало відсіки автомобіля.

Такі підступні дії ворога вкотре демонструють його цинізм. Попри постійні загрози, рятувальники не припиняють виконувати свої обов'язки", - зазначили у ДСНС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти обстріляли Донеччину, щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені

Автор: 

обстріл (29612) Донецька область (8974) ДСНС (5194) Краматорський район (433) Дружківка (26)


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