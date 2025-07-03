Атака РФ на Полтаву: число раненых возросло до 59. ФОТО

Вследствие российского удара по Полтаве утром 3 июля два человека погибли, еще 59 -- получили ранения.

Об этом сообщает Национальная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество раненых вследствие обстрела врагом Полтавы возросло до 59 человек.

Известно о двух погибших", - добавили полицейские.

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Что предшествовало

Утром 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками. В результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар.

На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.