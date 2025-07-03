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Атака РФ на Полтаву: число раненых возросло до 59. ФОТО
Вследствие российского удара по Полтаве утром 3 июля два человека погибли, еще 59 -- получили ранения.
Об этом сообщает Национальная полиция, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество раненых вследствие обстрела врагом Полтавы возросло до 59 человек.
Известно о двух погибших", - добавили полицейские.
Что предшествовало
Утром 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками. В результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар.
На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
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Українці ви бачите себе в ролі новітніх циган і поневірятися по світу? Ні? Тоді створюємо те, що є дієвим!
Вішати, цю сволоту треба, ще з 2022 року, але ж зеленський+стефанчук+шмигаль, та цілою ротою держсекретарів саботують внесення життєво необхідних змін до Законів на час війни, під час дії Особливого Періоду!
Повторюється сценарій щодо виходу України, з Оттавської угоди!!!