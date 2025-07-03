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Новости Фото Атака шахедов на Полтаву
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Атака РФ на Полтаву: число раненых возросло до 59. ФОТО

Вследствие российского удара по Полтаве утром 3 июля два человека погибли, еще 59 -- получили ранения.

Об этом сообщает Национальная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество раненых вследствие обстрела врагом Полтавы возросло до 59 человек.

Известно о двух погибших", - добавили полицейские.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара России по Полтаве. Спасатели тушат пожар. ФОТОрепортаж

Атака РФ на Полтаву 3 июля
Атака РФ на Полтаву 3 июля
Атака РФ на Полтаву 3 июля

Что предшествовало

Утром 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками. В результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар.

На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Автор: 

обстрел (28298) Тахтаулове (780) Полтавская область (1206) Полтавский район (59) война в Украине (5037)


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гарна мотивація працювати над створенням ядерної та хімічної зброї - треба мати засоби масового знищення русні
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03.07.2025 21:00 Ответить
Нас лякають санкціями...та плювати на санкції коли рф втілює план по ліквідації держави для українців, хто цього не бачить той просто сліпий!
Українці ви бачите себе в ролі новітніх циган і поневірятися по світу? Ні? Тоді створюємо те, що є дієвим!
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03.07.2025 21:21 Ответить
Трамп призупинив допомогу Україні.. Трамп та Путін провели телефонну розмову: обговорили, зокрема, Україну...Тобто Трам лічно доложіл лічно Путіну о сполнєнії єго, Путіна, желанія
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03.07.2025 21:08 Ответить
московський військовий жид Капашин походу вже остаточно позбувся всієї комерційної нерухомості у Полтаві і не тільки комерційної. На московії він займався утилізацією хімічної зброї мав доступ до великих коштів ну звісно щось крав і вкладав у підкуп полтавських чинуш. Пів міста прибрав був до своїх лап через свого зятя Веригу і його брата при Мамаю. Два роки була тиша при надії, що все повернуть коли кацапи зайдуть у Полтаву. Ось вам і відповідь чому Полтаву раніше не трогали.
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03.07.2025 21:23 Ответить
Без місцевих коригувальників, такі обстріли не обходяться!!!
Вішати, цю сволоту треба, ще з 2022 року, але ж зеленський+стефанчук+шмигаль, та цілою ротою держсекретарів саботують внесення життєво необхідних змін до Законів на час війни, під час дії Особливого Періоду!
Повторюється сценарій щодо виходу України, з Оттавської угоди!!!
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03.07.2025 21:37 Ответить
 
 