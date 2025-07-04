Ворожа нічна атака на Полтавщину: пошкоджено будинки, є травмовані

З вечора 3 липня російські безпілотники атакували Полтавщину. У регіоні працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Володимир Когут.

"Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі вночі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Ввечері 3 липня Когут повідомляв про роботу ППО у Полтавському районі.

"Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Дві людини дістали поранення", - повідомив очільник ОВА.

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