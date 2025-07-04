Комбинированная атака врага на Киев: 23 пострадавших, разрушение в 6 районах (обновлено)
В ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы, начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.
Враг атаковал столицу с вечера 3 июля. Бил ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города.
Последствия атаки на столицу по состоянию на 4:10:
Днепровский район. Обломки БпЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения. Горение не зафиксировано.
Соломенский район. Обломки упали на нежилую застройку и на территорию гаражного кооператива, где возник пожар. Также горели складские помещения и произошло возгорание в административном здании.
Святошинский район. Обломки БпЛА упали на территорию складских помещений, в результате чего вспыхнул пожар. Также обломки упали во двор 16-этажного жилого дома, где загорелись автомобили. В частном секторе также возник пожар из-за падения обломков.
Дарницкий район. Обломки упали в нескольких местах на открытой территории. Горения и детонаций не зафиксировано.
Шевченковский район. Обломки повредили 8-этажный жилой дом, который введен в эксплуатацию, но еще не заселен жильцами. Пожар возник на первом этаже здания. Также зафиксировано возгорание в частном секторе.
Падение обломков также зафиксировано в Голосеевском районе столицы. Там повреждения в медицинском учреждении.
"14 пострадавших в результате вражеской атаки на столицу.
12 из них медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте", - подчеркнул Кличко.
По состоянию на 6:45 в столице количество пострадавших увеличилось до 19
"5 человек получают помощь амбулаторно, 14 – госпитализировали", – отметил Кличко.
По состоянию на 8:00, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте.
По информации главы МВС Игоря Клименко, среди пострадавших 10-летняя девочка.
"Повреждены жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура", - отметил министр.
"В результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева. Среди медиков, по информации в настоящее время, раненых нет", - сообщил Кличко.
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Але може годі намагатись відбілювання 'пуделя пуйла"? 🤔
За його каденції жодного нового пакету зброї не надано.
Ба більше - він її навіть продати не хоче
А для ослів , що намагаються розповідати , що він цього не робить , через Зе нагадую ☝️
Байдену - це не заважало
Бо Байден був про-американським президентом, а трамп - шавка кремля ☝️
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;
23) пункт 23 частини першої статті 106 виключено
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем'єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.
Там можна і далі читати, але дивіться, там немає пункту, що в разі не виконання своїх обов'язків президентом України, то ми маємо хаяти президента США.
Цьому не треба бути в констуції , щоб бути правдою, тупорилий ти підкацапник
Тобі , бевзеві тупорилому, нагадаю про Будапештський меморанду
А хаємо ми "пуделя кремля" (називай трумпа правильно) , лайно ти мокшанське
Бо навідмінно від Байдена , який був проамериканський , ця шлюха робить усе , щоб принести перемогу рашці
Я розумію , що ти дебіл тупорилий і цього міг не знати , але :
Коли у США був справжній президент , а не ця "моська кремля" ми отримували зброю , щомісяця на міл'ярд доларів щомісяця
Коли у США був справжній президент, а не ця "моська кремля" , щомісяця оновлювались санкції
Навіть вже сенатори США питають з цього вилупка
Сенатори США ініціювали розслідування щодо Трампа: п'ять місяців не запроваджував санкції проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3561453
Це одоробло він робить усе , щоб знищити Україну і Америку , бо є агентом кремля (putin's asset) ,як вірно зазначив один з сенаторів
Заперечувати це , значить заперечувати реальність
P.S. І одразу ж зупиню твою спробу істерити , щодо стилю
До підкацапного бидла звертаюсь так як ти того заслуговуєш
Але корисні ідиоти вважали , що Байден поганий.
АРТЕМ Булискерия #524928
Ніхто не каже , що Зе-шапіто адекватне
Але може годі намагатись відбілювання 'пуделя пуйла"? 🤔
За його каденції жодного нового пакету зброї не надано.
Ба більше - він її навіть продати не хоче
А для ослів , що намагаються розповідати , що він цього не робить , через Зе нагадую ☝️
Байдену - це не заважало
Бо Байден був про-американським президентом, а трамп - шавка кремля ☝️
04.07.2025 07:45
- Ні, він - олігофрен. Дебілізм - це легка форма олігофренії. А тут все дуже тяжко.
А скоріше за все - працює на подоляка в якійсь ботофермі. Судячи по наративах які він **********.
Пане АнатолійК, обсирач українського наріду, раджу напрягти пам'ять та згадати Будапештський меморандум, де США були одним з 4-х підписантів щодо зобов'язання поваги нашого суверенитету, незалежності та існуючих кордонів. В обмін отримали нашу згоду
під примусомдобровільно відмовитися від ядерного статусу. Була в нас ЯЗ-х#йло напевно навряд чи наважилось би на повномасштабку. Тож вже на підставі того свого підпису США мали б нам допомагати як Британія-підтримувати нас зброєю, щоб ми могли боронити наші кордони та суверенитет. Замість того, штати, які вам особисто нічого не винні, підтерлися тим Будапештським меморандумом так само як і кацапський мордор. Більш того-фактично заохочують х#йла на ще більш масштабне захоплення української території та на ще більші обстріли українських міст та сел. Тож засуньте вибілювання трампоштатів собі поглибше.
Ніхто не намагається відбілювати руду бібізяну. Просто нарід не робить роботу над помилками і у всіх своїх проблемах звинувачує когось. А потім знову поскаче голосувати за гречку за клоунів з телевізора, бо той прикольно хрипить і в кіношці розстрілює ВР.
А приведение в президенты представителей путина - воров Януковича и Порошенко - это было конечно сугубо полезное дело украинских избирателей типа вас?
Подрывы пяти артскладов перед войной последним из этих президентов - тоже было особо благое дело, выполненное по вашему поручению?
Что я сбрехал?
Я сам голосував за Пороха, якщо що, але не думаю, що він щось радикально б змінив.
Буду тебе тикати носом у твоєж лайно - приготуйся
Пудель кремля зробив набагато гірше , підкацапник ти *******, і ось чому
Бо з розмінованим Чонгаром , але з допомогою США , яку поставляв справжній презедент - можна було виграти + санкції
А коли ти не запроваджуєш санкції , так що проти тебе вже починають розслідування
Сенатори США ініціювали розслідування щодо Трампа: п'ять місяців не запроваджував санкції проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3561453
і блокуєш зброю Україні - то сам розумієш
Пентагон призупинив постачання зброї, яку планувалося надати Україні. Це стосується низки видів озброєння. Джерело: https://censor.net/ua/n3561048
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди
Ти , гниль підкацапна, радієш терору який рашка вчиняє над мирними Українцями
Хр-р-р-тьфу на тебе , лайно підкацапне
Тому повторювати в мільонний раз досягнення Зе туточки яка ваша мета?
Розігнати паніку?
Давайте пропозиції що ЗАРАЗ можливо зробити
Наприклад зробити Лють без шасі
бити касетними дронами з БЕКів по тросам та металевим опорам Кримського мосту
бити касетними дронами по нафтопереробці
запустити вірус в компи нафтогалузі
а найдієвіше буде підбурити 60 млн муслімів там на повстання
ще що?
Чого б це шавка пуйла кусала хозяїна 🤣🤣
Це не анти-трампісти зупинили допомогу Україні ,а пудель кремля - трамп
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди Джерело: https://censor.net/ua/n3561048
Пентагон призупинив постачання зброї, яку планувалося надати Україні. Це стосується низки видів озброєння.
Це не анти-трампісти , а шавка кремля - трамп не вводить нові санкції , тому ефект від старих знижується
Сенатори США ініціювали розслідування щодо Трампа: п'ять місяців не запроваджував санкції проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3561453
Коли при владі були анти-трампісти, а отже демократи
Ми - отримували щомісяця зброю на мільярди доларів
Палишся ти , лайно підкацапне
А можливо ти не дебіл а просто підкацапнік, який розводить антиамериканізм як зелена гнида, що б спеціально попортити стосунки з США.
Потужно-незламно гундосить?
козляра, харош смердіти
Може досить рашистську пропаганду копіювати про "уламки"?