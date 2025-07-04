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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
11 780 68

Комбинированная атака врага на Киев: 23 пострадавших, разрушение в 6 районах (обновлено)

Последствия атаки на Киев

В ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы, начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.

Враг атаковал столицу с вечера 3 июля. Бил ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города.

Последствия атаки на столицу по состоянию на 4:10:

Днепровский район. Обломки БпЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения. Горение не зафиксировано.

Соломенский район. Обломки упали на нежилую застройку и на территорию гаражного кооператива, где возник пожар. Также горели складские помещения и произошло возгорание в административном здании.

Святошинский район. Обломки БпЛА упали на территорию складских помещений, в результате чего вспыхнул пожар. Также обломки упали во двор 16-этажного жилого дома, где загорелись автомобили. В частном секторе также возник пожар из-за падения обломков.

Дарницкий район. Обломки упали в нескольких местах на открытой территории. Горения и детонаций не зафиксировано.

Шевченковский район. Обломки повредили 8-этажный жилой дом, который введен в эксплуатацию, но еще не заселен жильцами. Пожар возник на первом этаже здания. Также зафиксировано возгорание в частном секторе.

Падение обломков также зафиксировано в Голосеевском районе столицы. Там повреждения в медицинском учреждении.

"14 пострадавших в результате вражеской атаки на столицу.

12 из них медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте", - подчеркнул Кличко.

По состоянию на 6:45 в столице количество пострадавших увеличилось до 19

"5 человек получают помощь амбулаторно, 14 – госпитализировали", – отметил Кличко.

По состоянию на 8:00, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте.

По информации главы МВС Игоря Клименко, среди пострадавших 10-летняя девочка.

"Повреждены жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура", - отметил министр.

"В результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева. Среди медиков, по информации в настоящее время, раненых нет", - сообщил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев атакуют "Шахеды": в столице раздаются взрывы, обломки БпЛА упали в нескольких районах (обновлено)

Автор: 

Киев (25802) Воздушные атаки на Киев (806)


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Топ комментарии
+46
Я не в захваті від дій Трампа, але мені дуже прикро, що український нарід до цього часу звинувачує в своїх помилках і своєму стані Трампа, а до цього звинувачував Байдена, Шольца та інших не помічаючи своєї невиправної помилки у 2019 році, коли під час війни запрагли на переправі замість жеребця дряхлого віслюка. За безпеку України відповідає Зеленський, а за безпеку США Трамп. Так в США немає війни і це народ США вирішує кого їм підтримувати терористів росії, чи бариг-мародерів слугориг в Україні, а постраждав і довго буде страждани простий, обдкрений, пошматований український народ. Бо Трамп і Сенат-Конгрес чомусь вже не бажають мільярди своїх платників податків дарувати 5-ти менеджерапм"ефективним" менеджерам Боневтіка. Згадайте, що першим робив Боневтік, як тільки прийшов до влади у 2019 році? Порушив Конституцію, розпустивши парламент, а потім всі наші бюджетні гроші закатав в асфальт замість виробництва систем ППО, ракет, дронів, побудови укриттів.
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04.07.2025 07:11 Ответить
+19
"Прекрасна" телефонна розмова "миротворця" Трампа і путлєра..
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04.07.2025 06:33 Ответить
+14
Чекаємо таку ж атаку на Москву, да, товаришч Зеленской? Де твої ракети?
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04.07.2025 06:47 Ответить
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"Прекрасна" телефонна розмова "миротворця" Трампа і путлєра..
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04.07.2025 06:33 Ответить
Так, Трамп явно дав "добро".
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04.07.2025 06:43 Ответить
Я не в захваті від дій Трампа, але мені дуже прикро, що український нарід до цього часу звинувачує в своїх помилках і своєму стані Трампа, а до цього звинувачував Байдена, Шольца та інших не помічаючи своєї невиправної помилки у 2019 році, коли під час війни запрагли на переправі замість жеребця дряхлого віслюка. За безпеку України відповідає Зеленський, а за безпеку США Трамп. Так в США немає війни і це народ США вирішує кого їм підтримувати терористів росії, чи бариг-мародерів слугориг в Україні, а постраждав і довго буде страждани простий, обдкрений, пошматований український народ. Бо Трамп і Сенат-Конгрес чомусь вже не бажають мільярди своїх платників податків дарувати 5-ти менеджерапм"ефективним" менеджерам Боневтіка. Згадайте, що першим робив Боневтік, як тільки прийшов до влади у 2019 році? Порушив Конституцію, розпустивши парламент, а потім всі наші бюджетні гроші закатав в асфальт замість виробництва систем ППО, ракет, дронів, побудови укриттів.
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04.07.2025 07:11 Ответить
Ніхто не каже , що Зе-шапіто адекватне
Але може годі намагатись відбілювання 'пуделя пуйла"? 🤔
За його каденції жодного нового пакету зброї не надано.
Ба більше - він її навіть продати не хоче
А для ослів , що намагаються розповідати , що він цього не робить , через Зе нагадую ☝️
Байдену - це не заважало
Бо Байден був про-американським президентом, а трамп - шавка кремля ☝️
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04.07.2025 07:45 Ответить
Пане Артеме, я Вам раджу відкрити Конституцію США, тим більше, що не потрібно їхати до Капітолію, чи йти в бібліотеку, просто загугліть і ваідшукайте пункт який говорить, що президент США має забезпечити Україну зброєю. Якщо такого пункта немає, то чого ми до цього часу хаємо Трампа? І чого українці мають відбілювати чи вибруднювати "пуделя Кремля"? Невже українці вибирали Трампа? Чому українці не нападають на представника Китаю, чи Північної Кореї, які допомагають росії, а не Україні? А де у Ваших коментарях написано, що за Україну відповідає "Зе-шапіто. Давайте разом відкриємо Конституцію України: ст.ст.102-105. А стаття 106. прямо каже, що має робити Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;

8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;

12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;

23) пункт 23 частини першої статті 106 виключено

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

27) здійснює помилування;

28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем'єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.
Там можна і далі читати, але дивіться, там немає пункту, що в разі не виконання своїх обов'язків президентом України, то ми маємо хаяти президента США.
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04.07.2025 08:12 Ответить
Йолуп протрапіський = латентний підкацапник
Цьому не треба бути в констуції , щоб бути правдою, тупорилий ти підкацапник
Тобі , бевзеві тупорилому, нагадаю про Будапештський меморанду

А хаємо ми "пуделя кремля" (називай трумпа правильно) , лайно ти мокшанське
Бо навідмінно від Байдена , який був проамериканський , ця шлюха робить усе , щоб принести перемогу рашці

Я розумію , що ти дебіл тупорилий і цього міг не знати , але :
Коли у США був справжній президент , а не ця "моська кремля" ми отримували зброю , щомісяця на міл'ярд доларів щомісяця
Коли у США був справжній президент, а не ця "моська кремля" , щомісяця оновлювались санкції
Навіть вже сенатори США питають з цього вилупка
Сенатори США ініціювали розслідування щодо Трампа: п'ять місяців не запроваджував санкції проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3561453

Це одоробло він робить усе , щоб знищити Україну і Америку , бо є агентом кремля (putin's asset) ,як вірно зазначив один з сенаторів

Заперечувати це , значить заперечувати реальність
P.S. І одразу ж зупиню твою спробу істерити , щодо стилю
До підкацапного бидла звертаюсь так як ти того заслуговуєш
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04.07.2025 08:55 Ответить
Він тут працює на стравлювання українців між собою усередині країни.
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04.07.2025 09:02 Ответить
Пане Артем, коли в США "був справжній президент", як ви кажете, то весь Цензор вив і ніжками топав шо той президент хєровий і мало всього дає. А ось виявилось, шо може бути гірше.
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04.07.2025 09:13 Ответить
І про це я неодноразово писав , що підкацапники і кацапи під VPN України - гризли руку , яка давала нам зброю , яка допомогла звільнити 4 області і місто Херсон
Але корисні ідиоти вважали , що Байден поганий.
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04.07.2025 09:16 Ответить
Тут справа не в поганому чи хорошому президенті США. Ті президенти це той параметр, на який українці не впливають ніяк. Просто за майже 4 роки війни чомусь не налагоджено нічого. Навіть дрони кліпаються не масово на фабриках, а частину купляють в Китаю, поки вони ще продають, а частину колхозять по підрозділам і гаражам. Гроші розкрадають і витрачають не за призначенням, "слуги" один за одним тікають з награбованим за кордон. Хто в цьому винен? Трамп? Чомусь в народу до Зєлі і його камарільї питань нема. І я не кажу, шо його треба знімати. Але тримати за яйця було б непогано.
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04.07.2025 09:24 Ответить
пан Артем ви дебіл?
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04.07.2025 09:18 Ответить
Поясниш свою точку зору ? Чи пук-среньк і в кущі ?
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04.07.2025 09:19 Ответить
Пане Артеме, але ж обовʼязки президента України чітко вказують, що він повинен робити, а не робить. А депутати «слуги» ще й хочуть мародерство узаконити, чи ета другоє?
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04.07.2025 09:34 Ответить
Ще раз кажу для особливо недалеких

АРТЕМ Булискерия #524928

Ніхто не каже , що Зе-шапіто адекватне
Але може годі намагатись відбілювання 'пуделя пуйла"? 🤔
За його каденції жодного нового пакету зброї не надано.
Ба більше - він її навіть продати не хоче
А для ослів , що намагаються розповідати , що він цього не робить , через Зе нагадую ☝️
Байдену - це не заважало
Бо Байден був про-американським президентом, а трамп - шавка кремля ☝️

04.07.2025 07:45
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04.07.2025 10:09 Ответить
"пан Артем ви дебіл?"
- Ні, він - олігофрен. Дебілізм - це легка форма олігофренії. А тут все дуже тяжко.
А скоріше за все - працює на подоляка в якійсь ботофермі. Судячи по наративах які він **********.
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04.07.2025 09:51 Ответить
"Пане Артеме, я Вам раджу відкрити Конституцію США, тим більше, що не потрібно їхати до Капітолію, чи йти в бібліотеку, просто загугліть і ваідшукайте пункт який говорить, що президент США має забезпечити Україну зброєю. "
Пане АнатолійК, обсирач українського наріду, раджу напрягти пам'ять та згадати Будапештський меморандум, де США були одним з 4-х підписантів щодо зобов'язання поваги нашого суверенитету, незалежності та існуючих кордонів. В обмін отримали нашу згоду під примусомдобровільно відмовитися від ядерного статусу. Була в нас ЯЗ-х#йло напевно навряд чи наважилось би на повномасштабку. Тож вже на підставі того свого підпису США мали б нам допомагати як Британія-підтримувати нас зброєю, щоб ми могли боронити наші кордони та суверенитет. Замість того, штати, які вам особисто нічого не винні, підтерлися тим Будапештським меморандумом так само як і кацапський мордор. Більш того-фактично заохочують х#йла на ще більш масштабне захоплення української території та на ще більші обстріли українських міст та сел. Тож засуньте вибілювання трампоштатів собі поглибше.
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04.07.2025 09:00 Ответить
Шановний пан може навести цитату з БМ, де написано шо США має допомогати Україні?
Ніхто не намагається відбілювати руду бібізяну. Просто нарід не робить роботу над помилками і у всіх своїх проблемах звинувачує когось. А потім знову поскаче голосувати за гречку за клоунів з телевізора, бо той прикольно хрипить і в кіношці розстрілює ВР.
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04.07.2025 09:19 Ответить
"...невиправної помилки у 2019 році"

А приведение в президенты представителей путина - воров Януковича и Порошенко - это было конечно сугубо полезное дело украинских избирателей типа вас?
Подрывы пяти артскладов перед войной последним из этих президентов - тоже было особо благое дело, выполненное по вашему поручению?
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04.07.2025 07:49 Ответить
Квартал 95 вам мізки вправив невиліковно.
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04.07.2025 07:56 Ответить
Что такое "Квартал 95" - что-то опасное?
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04.07.2025 07:58 Ответить
Кацап під проксі не в курсі шо таке "Квартал 95"? Підготовка в Ольгіно впала нижче плінтуса? Попробуй поіскать в яндексє
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04.07.2025 09:15 Ответить
Пане,Black Confectioner вже давно позаду 2019-й рік, коли брехня на Порошенка проходила на "ура". Люди вже все побачили на свої очі, хто є хто, бо час лікує. Вам не соромно? "Воров" Порошенко? Назвіть мені хоч одну справу, в які звинувачує корумпована влада в крадіжці Порошенка? "Представитєлями Пуйла(не путіна) був янукович і є Зе. Порошенко навіть записав в Конституції рух в ЄС і НАТО, чи Пуйло також рухається в НАТО? А ще безвіз і асоціацію Порошенко отримав з ЄС, а не не москалями. Що стосується складів, то навіть мені вже соромно за Вашу брехню. Найбільше складів і навіть міст, знищили при Зеленському і знищили їх кацапи, а не Порошенко.
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04.07.2025 08:26 Ответить
"брехня на Порошенка" - какая?
Что я сбрехал?
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04.07.2025 08:43 Ответить
Ага, святий Порох з Гелетеєм вже давно б перемогли ту слабку російську армію! Разом з корейцями, китайцями та іранцями. Тільки при Порохі частково зайшла ОДНА БТГ кацапська і пішли Іловайські та інші котли, дурнуваті Мінськ-1 та Мінськ-2...
Я сам голосував за Пороха, якщо що, але не думаю, що він щось радикально б змінив.
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04.07.2025 09:50 Ответить
А зачем Порошенко было взрывать склады? ты больной?
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04.07.2025 08:52 Ответить
Тупе бидло, яке кукурікало : хоть поржом вибрало блазня-ідіота, який з кожного утюга бельметав : встретімся по средине і все порешаем фактично привело до війни з кацапами. Варто було ***** подивитися на блазня, який 4 рази тікав від военкоматів. Ну який з цього дрища воїн? Ось ***** і напало. фюрер кацапів ***** боявся Пороха і не напав-би, знаючи що Порошенко всі свої зусилля направляв на оборону України. А стодо дебілів вибрало тупого блазня. І якби не зусилля премьера Великобританії, Дориса Джонсона, який заставив блазня войювати, то зграя ЗЕбанутих в Стамбулі здала-би Україну.
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04.07.2025 08:11 Ответить
"до війни з кацапами" привели 2 ставленника путина - Янукович (успешно вставлен в президенты со 2й попытки) и его лучший министр КМУ Януковича-Азирова - агент Лолита-Порошенко. Поэтому "до війни з кацапами" привели вы - их избиратели
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04.07.2025 08:45 Ответить
Твій висер зараховано. Після зміни, яка в тебе до 20.00 зайди в ОПу, отримаєш преміальний гранчак бояри і 200 грам ліверки на закуску, а також тебе відмітить агент фсб Козир, в міру д,Ермак, він особисто для тебе ростігне зіпер на своїх штанях.Ну а далі ти знаеш що робити, тобі не вперше.
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04.07.2025 09:17 Ответить
Ким працюєте, якщо не секрет?
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04.07.2025 08:31 Ответить
Трамп розмінував Чонгар ще забув написати
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04.07.2025 08:55 Ответить
О ще одне лайно трампіське прокинулось
Буду тебе тикати носом у твоєж лайно - приготуйся
Пудель кремля зробив набагато гірше , підкацапник ти *******, і ось чому
Бо з розмінованим Чонгаром , але з допомогою США , яку поставляв справжній презедент - можна було виграти + санкції
А коли ти не запроваджуєш санкції , так що проти тебе вже починають розслідування
 Сенатори США ініціювали розслідування щодо Трампа: п'ять місяців не запроваджував санкції проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3561453
і блокуєш зброю Україні - то сам розумієш
Пентагон призупинив постачання зброї, яку планувалося надати Україні. Це стосується низки видів озброєння. Джерело: https://censor.net/ua/n3561048
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди

Ти , гниль підкацапна, радієш терору який рашка вчиняє над мирними Українцями
Хр-р-р-тьфу на тебе , лайно підкацапне
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04.07.2025 09:03 Ответить
А чому Байден нічого не зробив для перемоги? Спав собі там, як то кажуть на "галёрке". Циділи ту нещасну допомогу по ложкє, щоб не дай бог московія не розвалилась. Ви ненавидите Трампа тільки за то, що він не лицемір, навідміну від всіх інших президентів і підкоритників в Білому домі, і він не дає пустих обіцянок. Ми вибрали Трампа в надії на те, що замість Байденівського болота будуть якісь хоч якісь зміни в поведінці США, ну не вгадали, має право на помилку
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04.07.2025 09:21 Ответить
Здається мені, що ти забув сьогодні ліки прийняти )))
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04.07.2025 09:25 Ответить
патужний незламник всіх переможе
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04.07.2025 09:16 Ответить
Ми ніколи самотужки не зможемо тягатись за обсягами ВПК з росією, яку активно підтримують Китай, КНДР, Іран.
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04.07.2025 09:19 Ответить
Почнемо з Кравчучки яка запустила деіндустріалізацію та децівілізацію України і всі подальші пі... раси тримали цей курс.
Тому повторювати в мільонний раз досягнення Зе туточки яка ваша мета?
Розігнати паніку?
Давайте пропозиції що ЗАРАЗ можливо зробити
Наприклад зробити Лють без шасі
бити касетними дронами з БЕКів по тросам та металевим опорам Кримського мосту
бити касетними дронами по нафтопереробці
запустити вірус в компи нафтогалузі
а найдієвіше буде підбурити 60 млн муслімів там на повстання
ще що?
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04.07.2025 09:29 Ответить
А ***** не присправах. Ясно все з тобою, кацапчик.
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04.07.2025 09:41 Ответить
Уламки уламки уламки ДБ
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04.07.2025 06:35 Ответить
Чекаємо таку ж атаку на Москву, да, товаришч Зеленской? Де твої ракети?
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04.07.2025 06:47 Ответить
"Он вам нічого нє должен".
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04.07.2025 07:05 Ответить
Тобі ще не набридло як папузі одне й те ж саме талдичити,убоге!
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04.07.2025 07:06 Ответить
Та ні.... Мені набридли ракети та шахеди, що літають над головою. Но то таке.... А більше дратує відсутність нашої балістики.
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04.07.2025 07:32 Ответить
Вспокійся,українська балістика не буде бити по мирняку хоч і свинособачому,є пріоритетніші цілі .
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04.07.2025 07:40 Ответить
а годурас не беспокоїть?
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04.07.2025 09:01 Ответить
Що зехудобинка,не подобається коли тебе в твоє лайно що ти обрало " по приколу", " хоть поржом" писком тикають? Ніколи не набридне повторювати,нагадувати дегенератам як ти ,що вони дегенерати,які своїми руками штовхнули Україну у прірву.
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04.07.2025 07:46 Ответить
Его ракеты пропиты вашими президентами Януковичем и Порошенкой
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04.07.2025 08:00 Ответить
віслюки рашистські завжди обливають брудом Порошенка, Бо путя дуже його боїться, як і всі парашики
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04.07.2025 08:08 Ответить
Чекаємо на реакцію Трампа. Я думаю що зараз він просто повинен хоча б повністю відкрити нескінченний воєнторг. Думаю так і буде.
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04.07.2025 07:13 Ответить
Та да , вже відриває
Чого б це шавка пуйла кусала хозяїна 🤣🤣
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04.07.2025 07:46 Ответить
Для мене шавки пуйла це антитрампісти, мені цікаво скільки кацапи витратили на таких як ти, і скільки наша зелена недовлада витратила ))))
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04.07.2025 08:27 Ответить
Бо ти - мага-чортів дебільчик, а отже і латентний підкацапник
Це не анти-трампісти зупинили допомогу Україні ,а пудель кремля - трамп
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди Джерело: https://censor.net/ua/n3561048
Пентагон призупинив постачання зброї, яку планувалося надати Україні. Це стосується низки видів озброєння.

Це не анти-трампісти , а шавка кремля - трамп не вводить нові санкції , тому ефект від старих знижується
Сенатори США ініціювали розслідування щодо Трампа: п'ять місяців не запроваджував санкції проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3561453
Коли при владі були анти-трампісти, а отже демократи
Ми - отримували щомісяця зброю на мільярди доларів

Палишся ти , лайно підкацапне
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04.07.2025 08:45 Ответить
Ти жертва пропаганди, але пропаганда діє тільки на тупих дегенератів. Всі знають, що виділяє гроші не Трамп і не Байден, а конгресс США, і що Байден не додав Україні 32 мільярди військової допомоги, тупо скрисив, що Байден зупиняв допомогу, коли ми наступали, що Байден вводив такі санкції спочатку що їх після критики приходилось підвищувати, це Байден запаров нам Лендліз.

А можливо ти не дебіл а просто підкацапнік, який розводить антиамериканізм як зелена гнида, що б спеціально попортити стосунки з США.
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04.07.2025 10:07 Ответить
так він уже відкрив , після вчорашньої розмови з путлером , тільки не на нашу користь ..
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04.07.2025 08:03 Ответить
І шо США продають рашці? Чи тільки херню казати кончені антитрампісти можуть?
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04.07.2025 08:09 Ответить
Де відповідь, віслюк?
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04.07.2025 08:07 Ответить
В Данії.
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04.07.2025 08:58 Ответить
Чому Велика Британія за кілька місяців змогла створити систему ППО Gravehawk, а зевлада за більш ніж три роки війни не змогла? Питання.
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04.07.2025 08:24 Ответить
Може тому що в Британії немає війни та не поприлітало по кожному підприємству ?
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04.07.2025 09:06 Ответить
А шо наш Гастролер?
Потужно-незламно гундосить?
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04.07.2025 08:45 Ответить
Головне що по урядовому кварталу немає прильотів. Решта куйня
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04.07.2025 08:46 Ответить
а то в урядовому ніколи шахіди не прилітали і мирних не вбивали.

козляра, харош смердіти
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04.07.2025 08:59 Ответить
Пістапол, коли там були прильоти?! Ти чепуха навчись з незнайомими людьми розмовляти. Бо в реалі за таке кабіну розвалюють.
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04.07.2025 09:32 Ответить
1 раз було коли урядовці бігали обісрані бо вікна повибивало а на сусідній вулиці сімю якогось відомого хірурга вбило шахедом.
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04.07.2025 09:59 Ответить
то правда шо кацапи клуб строітелей разбомбили на фатерлянді сирець? я туди ходив, дивився кіно-неуловіміє мстітелі, троха сліози зара
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04.07.2025 09:23 Ответить
Навіть у вас на фото просочилися фото НЕ "уламків", а прямого ВЛУЧАННЯ та ВОРОНКИ!
Може досить рашистську пропаганду копіювати про "уламки"?
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04.07.2025 09:36 Ответить
 
 