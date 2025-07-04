Комбинированная атака врага на Киев: 23 пострадавших, разрушение в 6 районах (обновлено)

В ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы, начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.

Враг атаковал столицу с вечера 3 июля. Бил ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города.

Последствия атаки на столицу по состоянию на 4:10:

Днепровский район. Обломки БпЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения. Горение не зафиксировано.

Соломенский район. Обломки упали на нежилую застройку и на территорию гаражного кооператива, где возник пожар. Также горели складские помещения и произошло возгорание в административном здании.

Святошинский район. Обломки БпЛА упали на территорию складских помещений, в результате чего вспыхнул пожар. Также обломки упали во двор 16-этажного жилого дома, где загорелись автомобили. В частном секторе также возник пожар из-за падения обломков.

Дарницкий район. Обломки упали в нескольких местах на открытой территории. Горения и детонаций не зафиксировано.

Шевченковский район. Обломки повредили 8-этажный жилой дом, который введен в эксплуатацию, но еще не заселен жильцами. Пожар возник на первом этаже здания. Также зафиксировано возгорание в частном секторе.

Падение обломков также зафиксировано в Голосеевском районе столицы. Там повреждения в медицинском учреждении.

"14 пострадавших в результате вражеской атаки на столицу.

12 из них медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте", - подчеркнул Кличко.

По состоянию на 6:45 в столице количество пострадавших увеличилось до 19

"5 человек получают помощь амбулаторно, 14 – госпитализировали", – отметил Кличко.

По состоянию на 8:00, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте.

По информации главы МВС Игоря Клименко, среди пострадавших 10-летняя девочка.

"Повреждены жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура", - отметил министр.

"В результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева. Среди медиков, по информации в настоящее время, раненых нет", - сообщил Кличко.

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