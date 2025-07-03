Киев атакуют "шахеды": в столице раздаются взрывы, есть падение обломков

Вечером 3 июля Киев и область атакуют российские ударные дроны. В столице работает ПВО, есть сбития.

Об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Силы ПВО работают на левом берегу города. Вражеские БпЛА еще заходят на столицу. Находитесь в укрытиях!" - написал городской голова.

По данным Ткаченко, в 20:39 подтверждено сбитие вражеского дрона над столицей.

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"Обломки обнаружены на открытой территории в Соломенском районе. Предварительно - без последствий", - уточнил он.

Тем временем ударные российские БПЛА уже заходят в Киевскую область, добавил он.

Воздушные силы сообщили в 21:00, что фиксируется российский дрон мимо города Бровары в направлении Киева.

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