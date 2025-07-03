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Новости Атака БПЛА на Киев Атака шахедов на Киев
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Киев атакуют "шахеды": в столице раздаются взрывы, есть падение обломков

Киев под ударом шахидов 3 июля

Вечером 3 июля Киев и область атакуют российские ударные дроны. В столице работает ПВО, есть сбития.

Об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Силы ПВО работают на левом берегу города. Вражеские БпЛА еще заходят на столицу. Находитесь в укрытиях!" - написал городской голова.

По данным Ткаченко, в 20:39 подтверждено сбитие вражеского дрона над столицей.

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"Обломки обнаружены на открытой территории в Соломенском районе. Предварительно - без последствий", - уточнил он.

Тем временем ударные российские БПЛА уже заходят в Киевскую область, добавил он.

Воздушные силы сообщили в 21:00, что фиксируется российский дрон мимо города Бровары в направлении Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Киев: Более 30 поврежденных объектов в Шевченковском районе, - КГВА

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Киев (25802) обстрел (28298) Воздушные атаки на Киев (805) Шахед (1252) война в Украине (5037)


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Ну, то есть, Трамп Путю благословил. Побеседовали два пи#араса..
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03.07.2025 21:38 Ответить
Ху...ло показало, що розмова з агентом пройшла з найкращим результатом. Агент краснов підтвердив свою відданість ху...лу. А в Україні шахеди літають, це ху...ло так американський народ опускає на 4 липня
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03.07.2025 21:49 Ответить
Стоп! Який ще американський народ ***** опускає? Він опускає український народ , який і так під геноцидом вже 3.5 віки. Американський народ насолоджується вільним і ситим життям ... не плутай більше так
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03.07.2025 22:00 Ответить
та то ще наративи совкокацапської пропаганди, про США.
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03.07.2025 22:09 Ответить
слів нема ...трамп та консерватори США збіговісько пройдисвітів ...
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03.07.2025 21:55 Ответить
Зараз Ермак запустить на Маскву 8 мільонів дронів.
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03.07.2025 22:00 Ответить
 
 