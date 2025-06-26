Завершены аварийно-восстановительные работы на месте российского обстрела в Шевченковском районе Киева, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве завершены аварийно-восстановительные работы на месте российского обстрела в Шевченковском районе после атаки россиян в ночь на 23 июня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
Спасатели работали посменно почти 3 суток. Разобрали и вывезли более 1900 куб. м мусора и строительных конструкций.
Всего к работам привлекались около 100 человек и 29 единиц спасательной и инженерной техники.
Атака РФ на Киев 23 июня
В результате российского удара по 5-этажке в столице погибли 9 человек, из них один ребенок. Еще 13 жителей получили ранения, среди них один ребенок. Чрезвычайники спасли 10 человек, среди них 2 ребенка и беременная женщина.
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Микола Байда
показать весь комментарий27.06.2025 13:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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