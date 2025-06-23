Атака РФ на Киев: более 30 поврежденных объектов в Шевченковском районе, - КГГА

В Шевченковском районе уже 14 часов продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Разрушения и жертвы

Район очень пострадал. Более 30 поврежденных объектов, из которых 27 - жилые дома, 3 учебных заведения, почти 40 автомобилей.

Как и в прошлый раз, вражеская ракета попала в жилой дом и фактически прошила его до подвала. 9 человек погибли, 25 пострадали.

Какая предоставляется помощь

На месте в течение дня 31 единица техники вывезла более 600 м.куб строительного мусора. К поисково-спасательной операции были привлечены специалисты ГСЧС, правоохранители.

Утром в районе работают гуманитарные штабы, людям оказывают всестороннюю поддержку. Сейчас 72 пострадавших подали заявления на выплату 10 тыс. грн по программе "Забота. Навстречу киевлянам". Также принято 23 заявления по программе "єВідновлення".

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Кроме этого, 16 человек обратились за компенсацией для аренды жилья (40 тыс. сразу, 20 тыс. ежемесячно).

Благодарю всех, кто сегодня работает на месте трагедии, - спасателей, полицейских, врачей, коммунальщиков, волонтеров. Ваша преданность и человечность - бесценны для города в эти страшные дни.

"Больше всего болит, когда гибнут дети. Российская ракета унесла жизни 11-летней девочки и ее мамы. Это не просто трагедия - это невосполнимая потеря, от которой сжимается сердце. Никакие слова не заживут такой боли. Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших. Мы все с вами в скорби", - подчеркнул Ткаченко.

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Атака РФ на Киев 23 июня

В ночь на 23 июня российские войска массированно обстреляли ракетами и дронами Киев и область.

Оккупанты ударили по Украине 16 ракетами и 352 дронами.