Атака РФ на Київ: Понад 30 пошкоджених об’єктів у Шевченківському районі, - КМВА

В Шевченківському районі вже 14 годин триває ліквідація наслідків російської атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Руйнування та жертви

Район дуже постраждав. Понад 30 пошкоджених обʼєктів, з яких 27 - житлові будинки, 3 заклади освіти, майже 40 автівок.

Як і минулого разу, ворожа ракета влучила в житловий будинок та фактично прошила його до підвалу. 9 осіб загинули, 25 постраждали.

Яка надається допомога

На місці протягом дня 31 одиниця техніки вивезла понад 600 м.куб будівельного сміття. До пошуково-рятувальної операції були залучені фахівці ДСНС, правоохоронці.

Зранку в районі працюють гуманітарні штаби, людям надають всебічну підтримку. Наразі 72 постраждалих подали заяви на виплату 10 тис. грн за програмою "Турбота. Назустріч киянам". Також прийнято 23 заяви по "єВідновленню".

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Крім цього, 16 осіб звернулися по компенсацію для оренди житла (40 тис. одразу, 20 тис. щомісяця).

Дякую всім, хто сьогодні працює на місці трагедії — рятувальникам, поліцейським, лікарям, комунальникам, волонтерам. Ваша відданість і людяність — безцінні для міста у ці страшні дні.

"Найбільше болить, коли гинуть діти. Російська ракета забрала життя 11-річної дівчинки та її мами. Це не просто трагедія — це невиправна втрата, від якої стискається серце. Жодні слова не загоять такого болю. Висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих. Ми всі з вами в скорботі", - наголосив Ткаченко.

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Атака РФ на Київ 23 червня

У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область.

Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.