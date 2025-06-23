У п’ятиповерхівку в Києві влучила балістична ракета з фугасно-осколковою бойовою частиною, - МВС

Балістична ракета, що влучила у житловий будинок у Києві, попередньо мала фугасно-осколкову бойову частину.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Це - пряме влучання ракети. І можу сказати, що ця ракета перелетіла цей високий будинок і залетіла у цей п'ятиповерховий будинок. Попередньо, це - балістична ракета. І можемо попередньо сказати, що коли ми оглянули територію, автомобілі, то було дуже багато уламків і саме фугасно-осколкова, швидше за все, що бойова частина", - заявив він.

Нагадаємо, станом на 13.00 23 червня внаслідок російського удару підтверджена загибель 7 людей. Також зросла кількість постраждалих - до 28 людей

У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.

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