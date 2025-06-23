У п’ятиповерхівку в Києві влучила балістична ракета з фугасно-осколковою бойовою частиною, - МВС
Балістична ракета, що влучила у житловий будинок у Києві, попередньо мала фугасно-осколкову бойову частину.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Це - пряме влучання ракети. І можу сказати, що ця ракета перелетіла цей високий будинок і залетіла у цей п'ятиповерховий будинок. Попередньо, це - балістична ракета. І можемо попередньо сказати, що коли ми оглянули територію, автомобілі, то було дуже багато уламків і саме фугасно-осколкова, швидше за все, що бойова частина", - заявив він.
Нагадаємо, станом на 13.00 23 червня внаслідок російського удару підтверджена загибель 7 людей. Також зросла кількість постраждалих - до 28 людей
У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.
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Напоминаю, что лучшая расплата за убийство спящих мирных жителей - это донат на дроны для ЗСУ, чтобы как можно больше российских террористов вернулись домой в цинковых ящиках.
Гневные комментарии мало что могут изменить. Изменить ситуацию поможет радикальное сокращение поголовья убийц женщин и детей.
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Не найкращий, і все ж дієвий.
Жоден НПЗ, ТЕЦ на немитій не постраждали