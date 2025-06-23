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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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У п’ятиповерхівку в Києві влучила балістична ракета з фугасно-осколковою бойовою частиною, - МВС

наслідки удару по Києву

Балістична ракета, що влучила у житловий будинок у Києві, попередньо мала фугасно-осколкову бойову частину.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Це - пряме влучання ракети. І можу сказати, що ця ракета перелетіла цей високий будинок і залетіла у цей п'ятиповерховий будинок. Попередньо, це - балістична ракета. І можемо попередньо сказати, що коли ми оглянули територію, автомобілі, то було дуже багато уламків і саме фугасно-осколкова, швидше за все, що бойова частина", - заявив він.

Нагадаємо, станом на 13.00 23 червня внаслідок російського удару підтверджена загибель 7 людей. Також зросла кількість постраждалих - до 28 людей

У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.

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Київ (19791) МВС (3519) обстріл (29527)


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https://t.me/kazansky2017/17745 Денис Казанський:

Напоминаю, что лучшая расплата за убийство спящих мирных жителей - это донат на дроны для ЗСУ, чтобы как можно больше российских террористов вернулись домой в цинковых ящиках.
Гневные комментарии мало что могут изменить. Изменить ситуацию поможет радикальное сокращение поголовья убийц женщин и детей.

Закиньте по 50-100 грн.

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23.06.2025 14:56 Відповісти
Ну не донати, а прямо в руки і то тому, кого я особисто знаю. І да, ситуацію можна змінити, якщо влупити по москві, по мирному населенню, по такому ж будинку
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23.06.2025 15:08 Відповісти
також варіант
Не найкращий, і все ж дієвий.
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23.06.2025 15:21 Відповісти
Щойно іскандерами влупили по Одещині(
Жоден НПЗ, ТЕЦ на немитій не постраждали
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23.06.2025 14:59 Відповісти
😢
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23.06.2025 15:21 Відповісти
А як там українська балістика Зеленського? Все ще на фото сесії?
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23.06.2025 15:46 Відповісти
 
 