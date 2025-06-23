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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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В пятиэтажку в Киеве попала баллистическая ракета с фугасно-осколочной боевой частью, - МВД

последствия удара по Киеву

Баллистическая ракета, попавшая в жилой дом в Киеве, предварительно имела фугасно-осколочную боевую часть.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Это - прямое попадание ракеты. И могу сказать, что эта ракета перелетела этот высокий дом и залетела в этот пятиэтажный дом. Предварительно, это - баллистическая ракета. И можем предварительно сказать, что когда мы осмотрели территорию, автомобили, то было очень много обломков и именно фугасно-осколочная, скорее всего, что боевая часть", - заявил он.

Напомним, по состоянию на 13.00 23 июня в результате российского удара подтверждена гибель 7 человек. Также возросло количество пострадавших - до 28 человек

В ночь на 23 июня российские войска массированно обстреляли ракетами и дронами Киев и область. Оккупанты ударили по Украине 16 ракетами и 352 дронами.

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Автор: 

Киев (25792) МВД (9331) обстрел (28205)


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https://t.me/kazansky2017/17745 Денис Казанський:

Напоминаю, что лучшая расплата за убийство спящих мирных жителей - это донат на дроны для ЗСУ, чтобы как можно больше российских террористов вернулись домой в цинковых ящиках.
Гневные комментарии мало что могут изменить. Изменить ситуацию поможет радикальное сокращение поголовья убийц женщин и детей.

Закиньте по 50-100 грн.

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23.06.2025 14:56 Ответить
Ну не донати, а прямо в руки і то тому, кого я особисто знаю. І да, ситуацію можна змінити, якщо влупити по москві, по мирному населенню, по такому ж будинку
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23.06.2025 15:08 Ответить
також варіант
Не найкращий, і все ж дієвий.
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23.06.2025 15:21 Ответить
Щойно іскандерами влупили по Одещині(
Жоден НПЗ, ТЕЦ на немитій не постраждали
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23.06.2025 14:59 Ответить
😢
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23.06.2025 15:21 Ответить
А як там українська балістика Зеленського? Все ще на фото сесії?
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23.06.2025 15:46 Ответить
 
 