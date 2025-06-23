В пятиэтажку в Киеве попала баллистическая ракета с фугасно-осколочной боевой частью, - МВД
Баллистическая ракета, попавшая в жилой дом в Киеве, предварительно имела фугасно-осколочную боевую часть.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Это - прямое попадание ракеты. И могу сказать, что эта ракета перелетела этот высокий дом и залетела в этот пятиэтажный дом. Предварительно, это - баллистическая ракета. И можем предварительно сказать, что когда мы осмотрели территорию, автомобили, то было очень много обломков и именно фугасно-осколочная, скорее всего, что боевая часть", - заявил он.
Напомним, по состоянию на 13.00 23 июня в результате российского удара подтверждена гибель 7 человек. Также возросло количество пострадавших - до 28 человек
В ночь на 23 июня российские войска массированно обстреляли ракетами и дронами Киев и область. Оккупанты ударили по Украине 16 ракетами и 352 дронами.
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Напоминаю, что лучшая расплата за убийство спящих мирных жителей - это донат на дроны для ЗСУ, чтобы как можно больше российских террористов вернулись домой в цинковых ящиках.
Гневные комментарии мало что могут изменить. Изменить ситуацию поможет радикальное сокращение поголовья убийц женщин и детей.
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Не найкращий, і все ж дієвий.
Жоден НПЗ, ТЕЦ на немитій не постраждали