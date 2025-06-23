РФ атаковала баллистическими, "шахедами" и крылатыми ракетами: уничтожено 354 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 23 июня российские войска выпустили по Украине 368 целей, в том числе баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг
- 352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ (до 160 из них - "Шахеды");
- 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянской обл;
- 5 крылатыми ракетами Искандер-К из района Курска - РФ.
Основным направлением удара был Киев.
"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбиты огневыми средствами, 196 - локально потеряны:
- 146 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 193 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 - сбиты, еще 3 - локально потеряны;
- 5 крылатых ракет Искандер-К сбиты", - говорится в сообщении.
Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области.
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В Києві за час війни зрили всесь острів на Оболоні збудували туди 2 моста переремонтували двічі за 2 роки вулиці і тп кладуть плитку и пр як і до війни. Гроші є щоб красти.
скільки рублів ви отримуєте в Калузі
І взагалі, менше красти треба - вистачіть на все.
І взагалі, замість того, щоб ховатися за банальними фразами на зразок "менше красти треба", краще почати власноруч допомагати Силам оборони. Якщо нічого не робити, такий буде і результат. Ніхто у цьому світі вам нічого не зобов'язаний
А стосовно суперечності тверддень - прсти по цій гілці свої уважно перечитайте. Може дійде.
Цікаво, з якого ви міста?
Ви поводитеся якось дивно. Щось не зрозуміли, але мовчите, а я маю сама здогадуватися, що саме?
Київ
І взагалі, зі своїми розповідями про укриття, переходами та метро, а також датою реєстраціїї - враження, що ви зелений жОПобот.
Бб. Немаю бажання з вами спілкуватись.
І оті наші розробки, що проходятт польові випробування треба випробувати по мацквабаду, єлабузі - по інфраструктурі й житловому сектору теж. Не почнемо їх кошмарити - ще 10 років відбиватись будемо.
Бабла хватило только сделать корпуса из карбона, отполировать их до блеска, напечатать буклеты для выставки и выплатить премии менеджерам, которые с пафосом это все показали.
Кацапы массово из алюминиевых труб и пенопласта клепают свои дроны. Но у нас на этом заработать бабла не получится, поэтому нет интереса. Вопрос выживания перед людьми, которые этим занимаются, видимо, не стоит. Если что - чухнут за кордон, а вы тут е@#$сь, как хотите.
І саме цей відос через півдоби було видалено з її каналу!