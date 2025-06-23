РФ атаковала баллистическими, "шахедами" и крылатыми ракетами: уничтожено 354 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 23 июня российские войска выпустили по Украине 368 целей, в том числе баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг

352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ (до 160 из них - "Шахеды");

11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянской обл;

5 крылатыми ракетами Искандер-К из района Курска - РФ.

Основным направлением удара был Киев.

Также читайте: Личности пятерых погибших в Соломенском районе Киева идентифицировать пока не удалось, - МВД

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбиты огневыми средствами, 196 - локально потеряны:



- 146 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 193 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 - сбиты, еще 3 - локально потеряны;

- 5 крылатых ракет Искандер-К сбиты", - говорится в сообщении.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области.

Читайте: Сутки на Херсонщине: один погибший, 10 пострадавших