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Новости Результат работы ПВО Массированный ракетный обстрел Обстрелы Киева
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РФ атаковала баллистическими, "шахедами" и крылатыми ракетами: уничтожено 354 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 23 июня 2025 года. Сколько целей сбито

В ночь на 23 июня российские войска выпустили по Украине 368 целей, в том числе баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг

  • 352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ (до 160 из них - "Шахеды");
  • 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянской обл;
  • 5 крылатыми ракетами Искандер-К из района Курска - РФ.

Основным направлением удара был Киев.

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"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбиты огневыми средствами, 196 - локально потеряны:

- 146 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 193 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 - сбиты, еще 3 - локально потеряны;
- 5 крылатых ракет Искандер-К сбиты", - говорится в сообщении.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области.

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Обстрел 23 июня 2025 года. Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (28195) ПВО (2884) Воздушные силы (2468) Воздушные атаки на Киев (805)


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Топ комментарии
+9
У відповідь летять потужні "відосіки".
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23.06.2025 09:12 Ответить
+8
как только зех/уйло за порог - так и обстрел Киева. Привязать к батарее в пятиэтажке на соломенке пора гниду
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23.06.2025 09:35 Ответить
+5
Було б де
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23.06.2025 09:37 Ответить
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ховатися треба ,це не жарти
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23.06.2025 09:24 Ответить
Було б де
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23.06.2025 09:37 Ответить
Ви не у чистому полі, а у місті, де практично на кожному кроці є можливість сховатися у підвалі, підземному переході чи метро. Цього більші ніж достатньо аби захиститися від уламків чи вибухової хвилі. А від прямого влучання ракет, особливо балістики, вас не врятує жодне стандартне сховище, хіба що ядерний бункер (якими є деякі станції метро)
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23.06.2025 10:03 Ответить
Ви живете в країні рожевих поні. Підвали у панельках 70-90, або хрущівках то братські могили. Нагадайте, до якої станції метро мені бігти на лівому березі у Києві? І глибину тих станцій! Коли одна лінія - наземне метро, друга - насипна. Більшість переходів - наземні.
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23.06.2025 10:09 Ответить
Це ви живете у світі ілюзій. Коли навіть для ЗСУ не вистачає фінансування, ніхто не буде будувати тиловикам спеціалізовані укриття, здатні витримати пряме влучання ракет. Цього не буде не в цьому році, не у наступному, ні навіть через 5 років
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23.06.2025 10:26 Ответить
щось ви не те пишете.
В Києві за час війни зрили всесь острів на Оболоні збудували туди 2 моста переремонтували двічі за 2 роки вулиці і тп кладуть плитку и пр як і до війни. Гроші є щоб красти.
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23.06.2025 10:35 Ответить
Не перебільшуйте. Острів на Оболоні облаштовується за рахунок меценатських коштів. Ремонт двох мостів, враховуючи їхній стан, є необхідністю, а не примхою. І навіть якщо зекономити на ремонті плитки на сотні об'єктів, цих коштів не вистачить на будівництво навіть одного спеціалізованого укриття. А якщо ж ви стали свідком "кражі", то беріть відповідальність на себе і дійте, не чекайте, поки винного притягне до відповідальності хтось інший. Чи це сказано аби поговорити?
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23.06.2025 10:48 Ответить
нах путіна ви тута щось пишете щоб поговорити
скільки рублів ви отримуєте в Калузі
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23.06.2025 12:37 Ответить
Ваші пости протирічать один одному.

І взагалі, менше красти треба - вистачіть на все.
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23.06.2025 10:36 Ответить
Які саме мої твердження викликають у вас суперечності?

І взагалі, замість того, щоб ховатися за банальними фразами на зразок "менше красти треба", краще почати власноруч допомагати Силам оборони. Якщо нічого не робити, такий буде і результат. Ніхто у цьому світі вам нічого не зобов'язаний
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23.06.2025 11:05 Ответить
Та блд, спочатку відгугліть швидкість іскандерів та Кинджалів. А потім співставте зі швидкістю свого пересування.

А стосовно суперечності тверддень - прсти по цій гілці свої уважно перечитайте. Може дійде.

Цікаво, з якого ви міста?
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23.06.2025 11:12 Ответить
Іскандер-М та Кинджал це балістика, які є дорогою зброєю, тому їх застосовують досить рідко. Час підльоту від кордону до Києва близько 4 хв, а ще кілька хвилин ракети летять над російською територією до кордону і навіть цього часу достатньо, щоб встигнути сховатися. Однак навіть у разі прямого влучання цих ракет в укриття (не ядерного) то навряд чи навіть укриття врятує Вас від серйозних наслідків

Ви поводитеся якось дивно. Щось не зрозуміли, але мовчите, а я маю сама здогадуватися, що саме?

Київ
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23.06.2025 11:38 Ответить
Це ви поводитесь дивно. От й поясніть, як сховатись у метро з лівого на правий берег при балістиці з вказаним часом прильоту по Києву.

І взагалі, зі своїми розповідями про укриття, переходами та метро, а також датою реєстраціїї - враження, що ви зелений жОПобот.

Бб. Немаю бажання з вами спілкуватись.
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23.06.2025 11:51 Ответить
поганий жарт
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23.06.2025 10:33 Ответить
А ти плануєш загинути правильно?
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23.06.2025 09:36 Ответить
ну так, бомбосховищ за 11 років війни набудували безліч у кожному місті, а люди не хочуть ховатися, бо їм подобається вмирати під завалами власних будинків
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23.06.2025 09:52 Ответить
Про що ви говорите? Якщо навіть для військових виділяється рекордна сума, понад 2,2 трильйона грн на 2025 рік, що становить понад 26% ВВП, але навіть цього не достатньо, через що воїни змушені значну частину свого власного грошового забезпечення витрачати на власний захист, то що вже говорити про тил, тим більше про глибокий тил, як Київ
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23.06.2025 10:18 Ответить
У відповідь летять потужні "відосіки".
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23.06.2025 09:12 Ответить
Так, на нашу відповідь зеля потужними відосами вже навів ракети. Це там де більшовик
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23.06.2025 11:16 Ответить
96% збито, це вже краще
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23.06.2025 09:26 Ответить
Скоро буде 146%
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23.06.2025 11:14 Ответить
Кацап?
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23.06.2025 11:51 Ответить
один Іскандер М пролетів , К всі збиті
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23.06.2025 09:29 Ответить
А де наші ракети потужний, де наші дрони, на що ти здатний, на відоси.
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23.06.2025 09:29 Ответить
как только зех/уйло за порог - так и обстрел Киева. Привязать к батарее в пятиэтажке на соломенке пора гниду
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23.06.2025 09:35 Ответить
Нє, прив'язувати не треба. Його й дєрьмака прсадити до мобільних груп й катати містом. Одного на правому, другого на лівому.
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23.06.2025 09:39 Ответить
Володимир Санич, я звичайно все розумію , що типу, ми не росіяни, ми не воюємо з мирняком і так далі. Але , с#ка, питання: ми колись й#бнемо по мацквабаду тридцятьма балістичними ракетами, щоб вони, с#ка, нарешті за 1200 відчули , що таке війна, чи у нас крім асфальту та шашликів немає ніх#я?????
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23.06.2025 09:37 Ответить
Ми такі білі й пухнасті..чому Ізраїлю можна фігачити амерівською зброєю, а нам ні?

І оті наші розробки, що проходятт польові випробування треба випробувати по мацквабаду, єлабузі - по інфраструктурі й житловому сектору теж. Не почнемо їх кошмарити - ще 10 років відбиватись будемо.
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23.06.2025 09:43 Ответить
А какие запускать: "Рута"? "Паляниця"? "Пекло"?

Бабла хватило только сделать корпуса из карбона, отполировать их до блеска, напечатать буклеты для выставки и выплатить премии менеджерам, которые с пафосом это все показали.

Кацапы массово из алюминиевых труб и пенопласта клепают свои дроны. Но у нас на этом заработать бабла не получится, поэтому нет интереса. Вопрос выживания перед людьми, которые этим занимаются, видимо, не стоит. Если что - чухнут за кордон, а вы тут е@#$сь, как хотите.
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23.06.2025 09:52 Ответить
Є така собі блогерка з Ірану "елена зивдар", родом з білораші - виклала відос після початку бомбардувань Тегерану, і коментує що іранців попереджають спецслужби Ізраїлю, куди саме вони зараз влуплять ракетою! А їхні пропагандони-рушникі закликають не вірити та залишатися в кв(щось нагадує(((

І саме цей відос через півдоби було видалено з її каналу!
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23.06.2025 09:44 Ответить
На таке багатомільйонне місто просто не вистачає укриттів на всіх. На Правому березі глибоке метро, але й там не можуть вміститися всі бажаючі. Про підвали в п'яти - і дев'ятиповерхівках взагалі краще мовчати ..На лівому все сумніше. Так, є укриття в школах і багатьох новобудовах, але їх недостатньо.. І саме цим має займатися військова адміністрація, а не пхати носа у життя міста .
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23.06.2025 09:46 Ответить
Де удари у відповідь по моцкві? Чому ми не знищуємо рашистські аеропорти, літаки і НПЗ? В яку гру в піддавки грає наша влада? Невже не видно що ми в цю гру програємо бо на удари рашистів по мирним містам вже ніхто за кордоном не звертає уваги і це вже як буденна справа. Зато Україна вже не стріляє ні по Білгороду ні по Кірську, даже про удари по НПЗ вже не чути, я вже не кажу про удари по моцкві. Московському режиму вдалося просунути як на дипломатичному фронті так і на інших фронтах свій порядок денний по плану прінуждєнія України к капітуляції, яки так підтримує Тампон. Якщо так піде далі то через місясяць Україна дійсно почне канючити про капітуляцію.
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23.06.2025 10:03 Ответить
Алк при всьому негативі.. збиття цілей 96%. Що б було, якби, не дай Бог не збивали. Страшно подумати.
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23.06.2025 10:08 Ответить
За багато днів спостереження побачив що кількість "локаційно втрачених", тобто обманок ,набагато більше ніж "бойових шахедів." Можливо кацапи почали економити бойові через знищення шахеднї програми в Ірані.
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23.06.2025 10:08 Ответить
як казав азаров "хватіть скігліті", коли ми накінець побачимо в дії нашу балістику і зруйновану мацкву??? Око за око!!!!!
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23.06.2025 10:33 Ответить
 
 