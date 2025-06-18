Личности пяти погибших в Соломенском районе Киева идентифицировать пока не удалось, - МВД

Личности пяти погибших, которых нашли под завалами жилого дома в Соломенском районе, остаются не идентифицированными. В МВД предполагают, что родственники погибших могли еще не сдать биологические образцы для генетической экспертизы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявила Марьяна Рева, директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел.

"... 23 тела достали из-под завалов. Фактически это количество совпадает с количеством лиц, которые считались без вести пропавшими. Из этих 23 человек идентифицировано 18 человек. Установлены стопроцентно. А еще пять нуждаются в дополнительной идентификации и сравнительной генетической экспертизе. Совпадения может не быть по той причине, что родственники, возможно, еще не сдали свои биологические образцы. Поэтому также очень важно в таких ситуациях, чтобы родственники первой линии сдавали биологический материал, чтобы можно было провести экспертизу и идентифицировать тела", - заявила Рева.

Читайте также: В результате массированной российской атаки в Киеве повреждено 207 объектов

По ее словам, на локации продолжают работать спасатели, ведь завершилась только поисково-спасательная операция, однако аварийные работы еще продолжаются.

"В дальнейшем будет происходить полный разбор конструкции", - добавила она.

Также читайте: ГСЧС предупреждает об опасности неразорвавшихся кассетных боеприпасов и обломков дронов в Киеве

Атака на Киев в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве 28 погибших.

Вечером 18 июня глава МВД Игорь Клименко сообщил, что поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева, которая длилась 39 часов, завершена.