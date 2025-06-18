Особи п’ятьох загиблих у Солом’янському районі Києва ідентифікувати поки не вдалося, - МВС

Особи п’яти загиблих, яких знайшли під завалами житлового будинку у Соломʼянському районі, залишаються не ідентифікованими. В МВС припускають, що родичі загиблих могли ще не здати біологічні зразки для генетичної експертизи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявила Мар’яна Рева, директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ.

"... 23 тіла дістали з-під завалів. Фактично ця кількість збігається з кількістю осіб, які вважалися безвісти зниклими. З цих 23 осіб ідентифіковано 18 осіб. Встановлено стовідсотково. А ще п'ять потребують додаткової ідентифікації й порівняльної генетичної експертизи. Збігу може не бути з тієї причини, що родичі, можливо, ще не здали свої біологічні зразки. Тому також дуже важливо в таких ситуаціях, щоб родичі першої лінії здавали біологічний матеріал, аби можна було провести експертизу і ідентифікувати тіла", - заявила Рева.

За її словами, на локації продовжують працювати рятувальники, адже завершилась лише пошуково-рятувальна операція, однак аварійні роботи ще тривають.

"Надалі буде відбуватися повний розбір конструкції", - додала вона.

Атака на Київ у ніч проти 17 червня

У ніч проти 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали. Станом на 16.00 18 червня у Києві 28 загиблих.

Увечері 18 червня очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва, яка тривала 39 годин, завершена.