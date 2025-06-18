Унаслідок масованої російської атаки у Києві пошкоджено 207 об’єктів

Жителі Солом’янського району, майно яких постраждало внаслідок атаки 17 червня, подали 95 заяв до Реєстру пошкодженого та знищеного майна – на компенсацію в межах державної програми "єВідновлення".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп під час сьогоднішньої зустрічі з мешканцями Солом’янського району.

"Загалом держава надає до 350 тис. компенсації за пошкоджені житлові квартири та до 500 тис. грн – за пошкоджені приватні будинки. За ці кошти можна придбати будівельні матеріали або замовити ремонтні послуги", – зазначив у розмові з мешканцями Вячеслав Непоп.

За його інформацією, станом на 18 червня в Солом’янському районі зареєстровано 106 пошкоджених обʼєктів, а всього по місту – 207.

Також читайте: Усі пожежі ліквідовано після ракетного удару у Києві: найбільше постраждав Солом’янський район, - ДСНС

Для компенсації на відновлення житла необхідно:

подати повідомлення, а потім заявку на виплату про пошкоджене майно через "Дію" – в застосунку або на порталі (через ЦНАП);

відкрити рахунок єВідновлення в банку;

отримати рішення комісії за результатами обстеження житла.

Відповідне сповіщення надійде, якщо заявку подано в застосунку "Дія". Якщо ж заявку оформлено на порталі "Дія" (через ЦНАП), то на електронну пошту надійде лист із відповідним рішенням. Детальніше – за посиланням: https://erecovery.diia.gov.ua/.

"Утім зробити це можливо лише, якщо житло внесено до Державного реєстру речових прав. Раджу всім киянам подбати про це заздалегідь і звернутися до ЦНАПу або нотаріуса для внесення відповідних даних", – звернув увагу Вячеслав Непоп.

За його словами, отримати матеріальну допомогу можна і зі столичного бюджету.

Також читайте: ДСНС попереджає про небезпеку нерозірваних касетних боєприпасів та уламків дронів у Києві

Зокрема, 40 000 грн одноразово нададуть тим, хто потребує термінового тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла. А також щомісячну допомогу по 20 000 грн (на строк до 12 місяців) – тим, хто змушений тимчасово відселитися. І ще 10 000 грн – у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам".

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали. Станом на 16.00 18 червня у Києві 28 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.