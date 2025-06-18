Усі пожежі ліквідовано після ракетного удару у Києві: найбільше постраждав Солом’янський район, - ДСНС

Усі пожежі, що виникли внаслідок російських обстрілів Києва у вівторок, були повністю ліквідовані.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, останню з пожеж вдалося загасити вранці 18 червня. Найбільше постраждав Солом’янський район столиці. Там тривають рятувальні та пошукові роботи, активно працюють психологи. Психологічну допомогу вже отримали близько 150 осіб - постраждалі, їхні рідні, а також родичі загиблих.

До робіт залучені не лише техніка та рятувальники, а й кінологічні розрахунки. Хорунжий також зазначив, що через масштабність пожеж після ворожих ударів ДСНС змушена залучати гелікоптери для гасіння вогню.

Водночас він закликав ЗМІ поширювати лише перевірену інформацію. Як приклад, навів ситуацію, коли через непідтверджені повідомлення про "знайдену живою" людину створили хибну надію у родичів загиблого.

Пресофіцер нагадав, що під час повітряної тривоги найбезпечнішим місцем є укриття. В умовах сучасних обстрілів, зокрема з використанням балістики, час реагування суттєво скорочується, тож важливо заздалегідь знати розташування укриттів і мати готову тривожну валізку.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

