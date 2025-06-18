Все пожары ликвидированы после ракетного удара в Киеве: больше всего пострадал Соломенский район, - ГСЧС

Все пожары, возникшие в результате российских обстрелов Киева во вторник, были полностью ликвидированы.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, последний из пожаров удалось потушить утром 18 июня. Больше всего пострадал Соломенский район столицы. Там продолжаются спасательные и поисковые работы, активно работают психологи. Психологическую помощь уже получили около 150 человек - пострадавшие, их родные, а также родственники погибших.

К работам привлечены не только техника и спасатели, но и кинологические расчеты. Хорунжий также отметил, что из-за масштабности пожаров после вражеских ударов ГСЧС вынуждена привлекать вертолеты для тушения огня.

В то же время, он призвал СМИ распространять только проверенную информацию. В качестве примера, привел ситуацию, когда из-за неподтвержденных сообщений о "найденном живым" человеке создали ложную надежду у родственников погибшего.

Пресс-офицер напомнил, что во время воздушной тревоги самым безопасным местом является укрытие. В условиях современных обстрелов, в частности - с использованием баллистики, время реагирования существенно сокращается, поэтому важно заранее знать расположение укрытий и иметь готовый тревожный чемоданчик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по 9-этажке в Киеве: спасатели обнаружили новые тела. Число жертв в столице возросло до 28 (обновлено). ФОТОрепортаж 18+

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Родители целый день ждали возле руин: из-за удара РФ по Киеву погиб 31-летний студент УГУ им.Драгоманова Дмитрий Исаенко. ФОТО