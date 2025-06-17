Массированная атака РФ на Киев: погибли 14 человек, еще 117 – пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие комбинированной атаки России на Киев в ночь на 17 июня в Киеве погибли 14 человек.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице прокуроры во взаимодействии со следователями продолжают документировать последствия военного преступления, совершенного РФ. Поисково-спасательные работы продолжаются. По имеющейся информации, под завалами до сих пор могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 18:40 вследствие ночной атаки РФ в Киеве подтверждена гибель 13 человек.

В то же время в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 19:50 в Соломенском районе, на бульваре Вацлава Гавела, из-под завалов девятиэтажного дома деблокировали тело еще 1 погибшего. Работы продолжаются.

В частности, всего вследствие удара РФ по столице погибли 14 человек, еще 117 пострадали.

