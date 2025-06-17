УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5275 відвідувачів онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
7 532 44

Масована атака РФ на Київ: загинули 16 людей, ще 134 – постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж

Унаслідок комбінованої атаки Росії на Київ в ніч на 17 червня в Києві загинули 16 людей.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують документувати наслідки воєнного злочину, вчиненого РФ. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 18:40 внаслідок нічної атаки РФ у Києві підтверджена загибель 13 людей.

Водночас у ДСНС повідомили, що станом на 19:50 в Солом'янському районі, на бульварі Вацлава Гавела, з-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблокували тіло ще 1 загиблого. Роботи тривають.

Так, усього унаслідок удару РФ по столиці загинули 14 людей, ще 117 постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічний удар РФ по Києву, ймовірно, є найбільш смертоносною атакою за майже рік, - місія ООН

Обстріл Києва 17 червня
Обстріл Києва 17 червня
Обстріл Києва 17 червня
Обстріл Києва 17 червня
Обстріл Києва 17 червня
Обстріл Києва 17 червня
Обстріл Києва 17 червня
Обстріл Києва 17 червня
Обстріл Києва 17 червня
Обстріл Києва 17 червня

Як повідомляє ДСНС, станом на 23:20 у Солом'янському районі Києва з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 3 загиблих осіб.

розбір завалів у Києві

Всього за вказаною адресою вилучено тіла 11 осіб.

розбір завалів у Києві

Роботи тривають.

розбір завалів у Києві

Всього у столиці загинуло 16 осіб та 134 людини постраждало.

Читайте: Із-під завалів у Києві дістали тіло загиблого, батьки якого цілий день чекали біля руїн

Автор: 

Київ (20191) обстріл (30991) жертви (1900) Повітряні атаки на Київ (941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Ракетну програму України поховали під асфалтьом вибори 2019.
По Україні ракетами гатить русскоє *****.
А винуватий Президент США.
Прямо якась супер логіка.
показати весь коментар
17.06.2025 20:31 Відповісти
+10
А Трампа, як ціпило, мовчить жовтолиций!
Виходить тепер, що Жовтолиций, заодно з прутіним, убивають Українців!?!?
показати весь коментар
17.06.2025 20:23 Відповісти
+10
Одне не виключає іншого
Чомусь при Байдені ми звільняли області і отримували зброю і макрофін допомогу
А при , пуделі путіна , трампі - ні
Подумай
показати весь коментар
17.06.2025 20:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Президента Федерації Безконтактного Рукопашного Бою України"

Ще один аферист...
показати весь коментар
17.06.2025 20:25 Відповісти
4136 день!
показати весь коментар
17.06.2025 20:35 Відповісти
рахувати навчить.
показати весь коментар
17.06.2025 20:40 Відповісти
О, патріоти в вишиваночках набігли. Всі адекватні розуміють, що мається на увазі велика війна. А більшості цих патріотів до цього було на війну начхати
показати весь коментар
17.06.2025 21:11 Відповісти
велика здача видно ти мав на увазі? чи здача України зеленським?
показати весь коментар
17.06.2025 21:21 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 21:31 Відповісти
А Трампа, як ціпило, мовчить жовтолиций!
Виходить тепер, що Жовтолиций, заодно з прутіним, убивають Українців!?!?
показати весь коментар
17.06.2025 20:23 Відповісти
Що там з цим хлопцем якого чекали на руїнах батьки,в день писали що його відкопали знайшли і він вижив а зараз тиша?
показати весь коментар
17.06.2025 20:24 Відповісти
З-під завалів будинку у Святошинському районі Києва, що був зруйнований внаслідок російського удару, врятували живого чоловіка. Про це повідомив речник ДСНС в місті Києві Павло Петров. Він зазначив, що 29-річний чоловік під завалами знаходився більше 6 годин.

Речник ДСНС розповів, що під час хвилини тиші рятувальники почули голос чоловіка з- під завалів, він був при свідомості і з ним підтримували розмову. При цьому рятувальники визначили по голосу, де знаходиться чоловік

За його словами, рятувальники поступово розкопали чоловіка, вивільнили кінцівки , щоб не нашкодити йому і передали медикам.
показати весь коментар
17.06.2025 20:36 Відповісти
То другого парня достали, про которого я написал...

Не вижив: з-під завалів будинку у Києві дістали тіло хлопця, на звістку про якого цілий день чекали батьки.

Відео: ТСН https://t.me/sumyregion/94270
показати весь коментар
17.06.2025 20:48 Відповісти
Хлопця знайшли під завалами , на жаль він загинув 😢
показати весь коментар
18.06.2025 00:12 Відповісти
Ракетну програму України поховали під асфалтьом вибори 2019.
По Україні ракетами гатить русскоє *****.
А винуватий Президент США.
Прямо якась супер логіка.
показати весь коментар
17.06.2025 20:31 Відповісти
Одне не виключає іншого
Чомусь при Байдені ми звільняли області і отримували зброю і макрофін допомогу
А при , пуделі путіна , трампі - ні
Подумай
показати весь коментар
17.06.2025 20:34 Відповісти
Згадайте хто був за часів Джо Байдена Головнокомандувач ЗСУ.
показати весь коментар
17.06.2025 20:48 Відповісти
І це теж важливо.
Неможна сказати , що все було б так само без Залужного
Але 100% не було б так само , якби у білому домі седіло це кремлівське лайно - трамп
показати весь коментар
17.06.2025 20:58 Відповісти
«І це теж важливо.» (с)

«теж»???

Це було головне!!!
Напів роззброєна за три роки «партієй міра» Україна, встояла під нищівним ударом бліцкріга РФ, тільки завдяки Теробороні і ЗСУ !!!
показати весь коментар
17.06.2025 21:25 Відповісти
І відбила області лише завдяки зброї
Бо зараз ми бачимо ,що було б без зброї
показати весь коментар
17.06.2025 21:37 Відповісти
«встояла під нищівним ударом бліцкріга РФ, тільки завдяки Теробороні і ЗСУ !!!

Завдяки зброї?
Завдяки молодим пацанам які 24.02.2022 палили русскіє танки древніми РПГ -7, бо «Джавеліни» були десь далеко сховані, завдяки Тані Чорновіл і Сергію Пашинському які врятували українську зброю: Стугни і Нептуни, завдяки Віталію Кличку, який озброїв 50 тисяч киян автоматами....
Завдяки зброї....
Якби тоді Україна не встояла, то та зброя так і залишилась би на польських хабах.
А зараз ми бачимо, що буває, коли політики втручаються у керування ЗСУ.
показати весь коментар
17.06.2025 22:13 Відповісти
Якби не зброя - воювали б лопатами і толку не було б
Якби не пацани - не було б кому воювати
Тому так, дурню, це пов'язане.
Так Порошенківці багато зброї врятували від посіпак Зе
Але недостатньо , щоб її вистачало без допомоги США і ЄС
Нагадаю, що літакі зі стінгерами і джавелінами сідали увесь тиждень ДО вторгнення.
Всі ми бачимо зараз як воно - коли зброї недостатньо
І це відпало лише 50% ,які ЄС намагається перекрити доречі непогано виходить
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4004755-evropa-znacnou-mirou-kompensue-skorocenna-dopomogi-ssa-ukraini.html
показати весь коментар
17.06.2025 22:17 Відповісти
А зараз ми бачимо, що буває, коли політики втручаються у керування ЗСУ.
показати весь коментар
17.06.2025 22:19 Відповісти
І це теж частина проблеми.
Люди і зброя це те , що допомогло Україні встояти
Не Зе-шапіто чи тим більше трамп
показати весь коментар
17.06.2025 22:21 Відповісти
Це не частина - це головна проблема.
показати весь коментар
17.06.2025 22:29 Відповісти
Поправлю Вас, шановний:

«Так Порошенківці багато зброї врятували від посіпак Зе» (с)

- не порошенківці, а українці;
- не від «посіпак Зе», а від російської агентури і проросійських халуйов.
показати весь коментар
17.06.2025 22:35 Відповісти
- посіпаки Зе і проросійські холуї це одне і теж
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814

- не порошенківці, а українці;
Тут не можу погодитись. Бо українці це всі ті хто має паспорт України
А порошенківці це всі ті хто готовий воювати або принаймні фінансово підтримувати Україну
І у 90% це саме ті хто розуміли значення помилки 2019
показати весь коментар
17.06.2025 22:41 Відповісти
За паспортом українці, - це русскіє, й грузини, й молдавани, й татари, - вибачте кого пропустив.
Але у всих цих націй є свої Держави. Россія, Грузія, Молдавія...
А в українців їх держава -Україна.
Яку росія хоче знищити.
Разом з тими хто за ЄС, і хто за СН....
показати весь коментар
17.06.2025 22:56 Відповісти
ти дебіл??? кончене сша нас роззброїло!!! кончений президент сша в дупло заглядає світовому злочинцю і його самого вже судити треба. Хай ця повтора горить у пеклі разом з тими, хто його виправдовує
показати весь коментар
17.06.2025 23:59 Відповісти
Злочини рашиського режиму не припинятся допоки існує найкривавіший світовий терорист ,відморожений шовініст путін,хто цього виродка прикончить ?
показати весь коментар
17.06.2025 20:44 Відповісти
Там таких путіних 140 мільйонів.
«Отряд нє замєтіт потєрі *****.»
показати весь коментар
17.06.2025 21:27 Відповісти
Путіна породила 140-мільйонна хмара кацапської сарани.
показати весь коментар
17.06.2025 21:40 Відповісти
Або так.
показати весь коментар
17.06.2025 22:14 Відповісти
Злочини рашиського режиму будуть тривати поки існує така ерефія.
показати весь коментар
18.06.2025 00:35 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 00:12 Відповісти
Який страшний чудовий та справедливий кінець:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ld3k7q/nsfw_18_a_russian_soldier_is_set_on_fire_after_an/
показати весь коментар
18.06.2025 00:17 Відповісти
Шпагат а-ля Волочкова:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ld1bmh/ukrainian_414th_strike_uav_brigade_birds_of/
показати весь коментар
18.06.2025 00:24 Відповісти
А тем временем трампусси расформировал группу которая рассматривала как давить на рф с целью переговоров.
Еще хочет его посредником по Израилю, бо ростйские и советские ракеты десятилетиями летят по Израилю от арабов. Наверное следущий шаг - трамПусси выдвенет руководство кремля на нобелевку
Че уж мелочится
показати весь коментар
18.06.2025 00:27 Відповісти
Отомстите за всех погибших. Нет сил слышать плач отца когда он увидел безжизненное тело своего сына под развалами((
Почему не бьете по Белгороду??!!
показати весь коментар
18.06.2025 03:14 Відповісти
все тaки швaбростaн кaк не нaзывaлся зa после 800 лет,
a еще никогдa не был призвaн к ответу зa геноциды и преступления.

тaк петлять из годa в год нaдо уметь - тaлaнт. не кaждому дaно
показати весь коментар
18.06.2025 05:08 Відповісти
 
 