Масована атака РФ на Київ: загинули 16 людей, ще 134 – постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж
Унаслідок комбінованої атаки Росії на Київ в ніч на 17 червня в Києві загинули 16 людей.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"У столиці прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують документувати наслідки воєнного злочину, вчиненого РФ. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 18:40 внаслідок нічної атаки РФ у Києві підтверджена загибель 13 людей.
Водночас у ДСНС повідомили, що станом на 19:50 в Солом'янському районі, на бульварі Вацлава Гавела, з-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблокували тіло ще 1 загиблого. Роботи тривають.
Так, усього унаслідок удару РФ по столиці загинули 14 людей, ще 117 постраждали.
Як повідомляє ДСНС, станом на 23:20 у Солом'янському районі Києва з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 3 загиблих осіб.
Всього за вказаною адресою вилучено тіла 11 осіб.
Роботи тривають.
Всього у столиці загинуло 16 осіб та 134 людини постраждало.
Ще один аферист...
Виходить тепер, що Жовтолиций, заодно з прутіним, убивають Українців!?!?
Речник ДСНС розповів, що під час хвилини тиші рятувальники почули голос чоловіка з- під завалів, він був при свідомості і з ним підтримували розмову. При цьому рятувальники визначили по голосу, де знаходиться чоловік
За його словами, рятувальники поступово розкопали чоловіка, вивільнили кінцівки , щоб не нашкодити йому і передали медикам.
Не вижив: з-під завалів будинку у Києві дістали тіло хлопця, на звістку про якого цілий день чекали батьки.
Відео: ТСН https://t.me/sumyregion/94270
По Україні ракетами гатить русскоє *****.
А винуватий Президент США.
Прямо якась супер логіка.
Чомусь при Байдені ми звільняли області і отримували зброю і макрофін допомогу
А при , пуделі путіна , трампі - ні
Подумай
Неможна сказати , що все було б так само без Залужного
Але 100% не було б так само , якби у білому домі седіло це кремлівське лайно - трамп
«теж»???
Це було головне!!!
Напів роззброєна за три роки «партієй міра» Україна, встояла під нищівним ударом бліцкріга РФ, тільки завдяки Теробороні і ЗСУ !!!
Бо зараз ми бачимо ,що було б без зброї
Завдяки зброї?
Завдяки молодим пацанам які 24.02.2022 палили русскіє танки древніми РПГ -7, бо «Джавеліни» були десь далеко сховані, завдяки Тані Чорновіл і Сергію Пашинському які врятували українську зброю: Стугни і Нептуни, завдяки Віталію Кличку, який озброїв 50 тисяч киян автоматами....
Завдяки зброї....
Якби тоді Україна не встояла, то та зброя так і залишилась би на польських хабах.
А зараз ми бачимо, що буває, коли політики втручаються у керування ЗСУ.
Якби не пацани - не було б кому воювати
Тому так, дурню, це пов'язане.
Так Порошенківці багато зброї врятували від посіпак Зе
Але недостатньо , щоб її вистачало без допомоги США і ЄС
Нагадаю, що літакі зі стінгерами і джавелінами сідали увесь тиждень ДО вторгнення.
Всі ми бачимо зараз як воно - коли зброї недостатньо
І це відпало лише 50% ,які ЄС намагається перекрити доречі непогано виходить
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4004755-evropa-znacnou-mirou-kompensue-skorocenna-dopomogi-ssa-ukraini.html
Люди і зброя це те , що допомогло Україні встояти
Не Зе-шапіто чи тим більше трамп
«Так Порошенківці багато зброї врятували від посіпак Зе» (с)
- не порошенківці, а українці;
- не від «посіпак Зе», а від російської агентури і проросійських халуйов.
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
- не порошенківці, а українці;
Тут не можу погодитись. Бо українці це всі ті хто має паспорт України
А порошенківці це всі ті хто готовий воювати або принаймні фінансово підтримувати Україну
І у 90% це саме ті хто розуміли значення помилки 2019
Але у всих цих націй є свої Держави. Россія, Грузія, Молдавія...
А в українців їх держава -Україна.
Яку росія хоче знищити.
Разом з тими хто за ЄС, і хто за СН....
«Отряд нє замєтіт потєрі *****.»
страшнийчудовий та справедливий кінець:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ld3k7q/nsfw_18_a_russian_soldier_is_set_on_fire_after_an/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ld1bmh/ukrainian_414th_strike_uav_brigade_birds_of/
Еще хочет его посредником по Израилю, бо ростйские и советские ракеты десятилетиями летят по Израилю от арабов. Наверное следущий шаг - трамПусси выдвенет руководство кремля на нобелевку
Че уж мелочится
Почему не бьете по Белгороду??!!
a еще никогдa не был призвaн к ответу зa геноциды и преступления.
тaк петлять из годa в год нaдо уметь - тaлaнт. не кaждому дaно