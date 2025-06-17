УКР
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
11 863 29

Із-під завалів у Києві дістали тіло загиблого, батьки якого цілий день чекали біля руїн

Обстріл Києва 17 червня

У Києві з-під завалів багатоповерхівки у Солом'янському районі рятувальники дістали тіло 31-річного чоловіка, батьки якого весь день біля руїн чекали на звістку про його порятунок.

Як передає Цензор.НЕТ, речниця ДСНС Світлана Водолага підтвердила Укрінформу інформацію про загибель хлопця. 

Вона повідомила, що син, на якого чекали батьки під час розбору завалів, не вижив.

Загиблого виявили під завалами дев’ятиповерхового будинку в Солом’янському районі столиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ на Київ: загинули 14 людей, ще 117 – постраждали. ФОТОрепортаж

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Згодом стало відомо, що в Одесі загинуло 2 людей

У Києві відомо про 14 загиблих та 117 поранених від російського обстрілу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подружжя ридає біля зруйнованого будинку в Києві: під уламками їхній син (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Київ (20191) жертви (1900) Повітряні атаки на Київ (941)
Топ коментарі
+48
ОЦЕ за 2019

- оце ППО профукане бо на стадіоні про Свинарчуків тридів
- оце ракетна програма - у відповідь 0 чистий
- оце копалини бо нас Трамп захистить

Ото ми харкаєм кровю еврейчика клоуна. ДЯКУЮ. ДУЖЕ ДЯКУЮ ВСІМ хто це вибрав.
P.S - не пишіть мені нічого в мене теж життя зруйноване за що вам теж дякую

17.06.2025 21:25 Відповісти
+42
Бідні батьки яке горе. Спочивай з миром хлопче. Надіюсь колись виздихає все те лайно яке зветься московією.

17.06.2025 21:23 Відповісти
+18
співчуття батькам.
немає більшого горя ховати свою дитину....

.

17.06.2025 22:19 Відповісти



Давайте не забувати і про , пуделя путіна - трампа
Це він та його боти , що тут пасуться і топлять за нього - проти передачі нам ракет для Patriot
Та анти-дронових ракет

Бо трамп 2024=Зе 2019. Тільки ще гірше. Бо йому зараз підпорядковується єдина у світі над-держава

17.06.2025 21:34 Відповісти
в тебе проблеми з головою. або ти бот на зарплаті.

який трамп в 22 році???

17.06.2025 21:54 Відповісти
Дурко, де ти побачив хоч щось по 2022
То хто ж ще тут бот ?

17.06.2025 22:02 Відповісти
О , ще одня ботня рашиська вилізла Сосяк , ти чого вибіг, якщо можеш щось заперечити - заперечуй факти
Якщо ні - пішов тихенько у ліс

17.06.2025 22:09 Відповісти
Куди котиться цей світ ? Якась сраная біжутерія гавкає на Українців на Українському ж сайті ...

17.06.2025 22:10 Відповісти
Ой, а чого ти власні пости видаляєш , соромно за власне лайно , підкацапничку ?
То-то

17.06.2025 22:13 Відповісти
До психолога?
А може ваша порада - це до виборців ?
Психолог їм вставить клепку...

Яке горе батькам.

17.06.2025 21:45 Відповісти
Не ***** **** кацапська. Ще кров'ю харкать будеш за те що твой кацапоїди наробиди. І не потрібно тут стрілки перводити з рашистів на українську владу. Тобою за це ще займуться

17.06.2025 21:38 Відповісти
Вилізло продажне

17.06.2025 21:59 Відповісти
Ваню, зроби куні Тимошенці. Бо в політиці ти не тямиш навіть на рівні нас - диванних дописувачів Цензору.

17.06.2025 22:03 Відповісти
Тямлю, чи не тямлю, але не за Януковіча, як ти

17.06.2025 22:15 Відповісти
Пля, як ти вгадав?

17.06.2025 22:20 Відповісти
Саме цікаво, що зразу три боти один одному дописи роблять. Хоч це можливо одна й та сама людина. Буліскерія,Іляш, СідорєнкоВ.

17.06.2025 22:01 Відповісти
Свинособаки должны каждый день вытягивать своих личинок из-под завалов в мацкве.

17.06.2025 21:31 Відповісти
Співчуття і терпіння батькам загиблого хлопця ,
бо це горе , яке важко пережити 😢

17.06.2025 21:53 Відповісти
Тримайтеся, рідні!! Вся країна сподівалась, що ваш синок вижив((. Дуже боляче..
суки кацапські - ЗДОХНІТЬ В СТРАШЕННИХ МУКАХ!!! ЗДОХНІТЬ! Всі!!!! ВСІ, без виключень!

17.06.2025 21:57 Відповісти
і ці йо8ані мразі ще щось у своїх сраних студіях щось мукають типу "Вот всьо закончится, ми помірімся, все простім друг другу, всьо поймьом..." *** вам, мразі. Ненавидітиму вас, тварі паскудні, до останього свого подиху! Дітей вже навчила, онуків навчу ненавидіти вас, пассссскуди ненависні. І правнуків своїх навчу, якщо дочекаюся.

17.06.2025 22:07 Відповісти
Когда будут дохнуть каждый день в Москве свинорылые? Или у зели табу на это?

17.06.2025 22:22 Відповісти
 
 