Із-під завалів у Києві дістали тіло загиблого, батьки якого цілий день чекали біля руїн

У Києві з-під завалів багатоповерхівки у Солом'янському районі рятувальники дістали тіло 31-річного чоловіка, батьки якого весь день біля руїн чекали на звістку про його порятунок.

Як передає Цензор.НЕТ, речниця ДСНС Світлана Водолага підтвердила Укрінформу інформацію про загибель хлопця.

Вона повідомила, що син, на якого чекали батьки під час розбору завалів, не вижив.

Загиблого виявили під завалами дев’ятиповерхового будинку в Солом’янському районі столиці.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Згодом стало відомо, що в Одесі загинуло 2 людей.

У Києві відомо про 14 загиблих та 117 поранених від російського обстрілу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

