Масована атака РФ на Київ: загинули 16 людей, ще 134 – постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж

Унаслідок комбінованої атаки Росії на Київ в ніч на 17 червня в Києві загинули 16 людей.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують документувати наслідки воєнного злочину, вчиненого РФ. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 18:40 внаслідок нічної атаки РФ у Києві підтверджена загибель 13 людей.

Водночас у ДСНС повідомили, що станом на 19:50 в Солом'янському районі, на бульварі Вацлава Гавела, з-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблокували тіло ще 1 загиблого. Роботи тривають.

Так, усього унаслідок удару РФ по столиці загинули 14 людей, ще 117 постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічний удар РФ по Києву, ймовірно, є найбільш смертоносною атакою за майже рік, - місія ООН





















Як повідомляє ДСНС, станом на 23:20 у Солом'янському районі Києва з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 3 загиблих осіб.

Всього за вказаною адресою вилучено тіла 11 осіб.

Роботи тривають.

Всього у столиці загинуло 16 осіб та 134 людини постраждало.

Читайте: Із-під завалів у Києві дістали тіло загиблого, батьки якого цілий день чекали біля руїн