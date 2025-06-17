УКР
Нічний удар РФ по Києву, ймовірно, є найбільш смертоносною атакою за майже рік, - місія ООН

ООН: Київ зазнав однієї з найсмертоносніших атак 17 червня

Комбінована ракетно-дронова атака російських військ на Київ у ніч з 16 на 17 червня, ймовірно, є найсмертоноснішою атакою на столицю за майже рік.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що команда фахівців працює над перевіркою кількості жертв серед цивільних осіб та оцінкою обсягу збитків.

"Остання атака сталася на тлі того, як російські збройні сили протягом останніх тижнів посилили нічні удари з використанням зброї дальнього радіуса дії по всій країні, "засинаючи" міста сотнями дронів і ракет", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована ракетна атака РФ на Київ: нерозірвані касетні боєприпаси вибухотехніки винесли з квартир житлового будинку. ФОТОрепортаж

В ООН нагадали, що подібної кількості жертв серед цивільних осіб Київ зазнав 8 липня 2024 року. Тоді було вбито 32 людини, а ще 85 осіб дістали поранення. У результаті російської атаки тоді було пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит".

"Вчорашня атака стала четвертим випадком за цей місяць, коли за одну ніч російські збройні сили застосували понад 400 боєприпасів. Для порівняння, протягом червня 2024 року російські збройні сили застосували 544 боєприпаси дальнього радіуса дії", - зазначили у відомстві.

Читайте також: Донька Келлога про масований обстріл Києва: Путін розраховує на розділений Захід

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києвубезпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

А чомусь забули згадати квітень 2025 Кривий ріг де загинули 20 людей серед яких 9 дітей і Суми в Вербну неділю де загинули 32 людини.
17.06.2025 19:22 Відповісти
17.06.2025 19:28 Відповісти
І що?
Чергове занепоєння?
рудий нічого не знає. А коли дізнає - так це нормаль знищення персічних будівль на відповідь знищення бомбардувальників, котрі до того нищилі будівлі!
Світ знаходиться поза разумного мислення!
17.06.2025 19:20 Відповісти
А чомусь забули згадати квітень 2025 Кривий ріг де загинули 20 людей серед яких 9 дітей і Суми в Вербну неділю де загинули 32 людини.
17.06.2025 19:22 Відповісти
"ймовірно, є найсмертоноснішою атакою на столицю за майже рік. "
17.06.2025 20:02 Відповісти
Для чего вообще нужны эти миссии ООН...
17.06.2025 19:25 Відповісти
17.06.2025 19:28 Відповісти
Бо у них гарний ВПК та державницька, націоналістична влада.
17.06.2025 19:31 Відповісти
У Израиля ни того ни другог не так уж и много и гораздо меньше чем у аятолл. Зато у них есть нормальный союзник который в случае чего сразу подгонит пару авианесущих груп и разберёт инфраструктуру любой страны на лом а течении пары недель. Ну и оружия подгонит без лишних вопросов и даже денег не попросит.
17.06.2025 19:42 Відповісти
Точно - у них є дрони тому, що у них немає волонтерів, які збирають гроші і купують ці дрони...Л- "логіка". Судячи з того, що хтось обсирає тут найбільших волонтерів і їх прирівнює якогось біса до Зелі, хтось у себе війну вже завершив і почав передвиборчу кампанію.
Доречі, скільки там дронів потрібно Ізраілю у боротьбі з таким "потужним" супротивником як Хамас? А нам потрібні мільони!
17.06.2025 20:05 Відповісти
Ви там статистику вести ,чи може щось дієве запропонуєте?
17.06.2025 19:33 Відповісти
17.06.2025 19:35 Відповісти
Україну обстрілюють, вбивають цивільних українців, причому ракетами з касетними зарядами; а ООН це просто моніторить.. Кому потрібна така "оон".
17.06.2025 19:37 Відповісти
Молодці. Зробіть ще рейтинговий лист де ви будете виставляти бали за кожне бомбардування України. Так ми всі зможемо дізнатись якого числа якого місяця був найбільш руйнівний наліт.
17.06.2025 19:54 Відповісти
В велику калюжу - великий пердь.
17.06.2025 20:02 Відповісти
А щеля знову "в атьєздє ".... Соупадєніє???
17.06.2025 20:03 Відповісти
А що таке ООН ??
17.06.2025 21:08 Відповісти
Невже прокинулись? А толку?
17.06.2025 23:46 Відповісти
 
 