Нічний удар РФ по Києву, ймовірно, є найбільш смертоносною атакою за майже рік, - місія ООН

Комбінована ракетно-дронова атака російських військ на Київ у ніч з 16 на 17 червня, ймовірно, є найсмертоноснішою атакою на столицю за майже рік.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що команда фахівців працює над перевіркою кількості жертв серед цивільних осіб та оцінкою обсягу збитків.

"Остання атака сталася на тлі того, як російські збройні сили протягом останніх тижнів посилили нічні удари з використанням зброї дальнього радіуса дії по всій країні, "засинаючи" міста сотнями дронів і ракет", - йдеться в повідомленні.

В ООН нагадали, що подібної кількості жертв серед цивільних осіб Київ зазнав 8 липня 2024 року. Тоді було вбито 32 людини, а ще 85 осіб дістали поранення. У результаті російської атаки тоді було пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит".

"Вчорашня атака стала четвертим випадком за цей місяць, коли за одну ніч російські збройні сили застосували понад 400 боєприпасів. Для порівняння, протягом червня 2024 року російські збройні сили застосували 544 боєприпаси дальнього радіуса дії", - зазначили у відомстві.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києвубезпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.