Ночной удар РФ по Киеву, вероятно, является самым смертоносным почти за год, - миссия ООН

Комбинированная ракетно-дроновая атака российских войск на Киев в ночь с 16 на 17 июня, вероятно, является самой смертоносной атакой на столицу за почти год.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что команда специалистов работает над проверкой количества жертв среди гражданских лиц и оценкой объема ущерба.

"Последняя атака произошла на фоне того, как российские вооруженные силы в течение последних недель усилили ночные удары с использованием оружия дальнего радиуса действия по всей стране, "засыпая" города сотнями дронов и ракет", - говорится в сообщении.

В ООН напомнили, что подобное количество жертв среди гражданских лиц Киев потерпел 8 июля 2024 года. Тогда были убиты 32 человека, а еще 85 человек получили ранения. Вследствие российской атаки тогда была повреждена детская больница "Охматдет".

"Вчерашняя атака стала четвертым случаем за этот месяц, когда за одну ночь российские вооруженные силы применили более 400 боеприпасов. Для сравнения, в течение июня 2024 года российские вооруженные силы применили 544 боеприпаса дальнего радиуса действия", - отметили в ведомстве.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.