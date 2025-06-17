РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9681 посетитель онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
2 471 17

Ночной удар РФ по Киеву, вероятно, является самым смертоносным почти за год, - миссия ООН

ООН: Киев подвергся одной из самых смертоносных атак 17 июня

Комбинированная ракетно-дроновая атака российских войск на Киев в ночь с 16 на 17 июня, вероятно, является самой смертоносной атакой на столицу за почти год.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что команда специалистов работает над проверкой количества жертв среди гражданских лиц и оценкой объема ущерба.

"Последняя атака произошла на фоне того, как российские вооруженные силы в течение последних недель усилили ночные удары с использованием оружия дальнего радиуса действия по всей стране, "засыпая" города сотнями дронов и ракет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная ракетная атака РФ на Киев: неразорвавшиеся кассетные боеприпасы взрывотехники вынесли из квартир жилого дома. ФОТОрепортаж

В ООН напомнили, что подобное количество жертв среди гражданских лиц Киев потерпел 8 июля 2024 года. Тогда были убиты 32 человека, а еще 85 человек получили ранения. Вследствие российской атаки тогда была повреждена детская больница "Охматдет".

"Вчерашняя атака стала четвертым случаем за этот месяц, когда за одну ночь российские вооруженные силы применили более 400 боеприпасов. Для сравнения, в течение июня 2024 года российские вооруженные силы применили 544 боеприпаса дальнего радиуса действия", - отметили в ведомстве.

Читайте также: Дочь Келлога о массированном обстреле Киева: Путин рассчитывает на разделенный Запад

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Автор: 

Киев (26142) обстрел (29653) ООН (4247) Воздушные атаки на Киев (884)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
А чомусь забули згадати квітень 2025 Кривий ріг де загинули 20 людей серед яких 9 дітей і Суми в Вербну неділю де загинули 32 людини.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:22 Ответить
+7
показать весь комментарий
17.06.2025 19:28 Ответить
+5
І що?
Чергове занепоєння?
рудий нічого не знає. А коли дізнає - так це нормаль знищення персічних будівль на відповідь знищення бомбардувальників, котрі до того нищилі будівлі!
Світ знаходиться поза разумного мислення!
показать весь комментарий
17.06.2025 19:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що?
Чергове занепоєння?
рудий нічого не знає. А коли дізнає - так це нормаль знищення персічних будівль на відповідь знищення бомбардувальників, котрі до того нищилі будівлі!
Світ знаходиться поза разумного мислення!
показать весь комментарий
17.06.2025 19:20 Ответить
А чомусь забули згадати квітень 2025 Кривий ріг де загинули 20 людей серед яких 9 дітей і Суми в Вербну неділю де загинули 32 людини.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:22 Ответить
"ймовірно, є найсмертоноснішою атакою на столицю за майже рік. "
показать весь комментарий
17.06.2025 20:02 Ответить
Для чего вообще нужны эти миссии ООН...
показать весь комментарий
17.06.2025 19:25 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 19:28 Ответить
Бо у них гарний ВПК та державницька, націоналістична влада.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:31 Ответить
У Израиля ни того ни другог не так уж и много и гораздо меньше чем у аятолл. Зато у них есть нормальный союзник который в случае чего сразу подгонит пару авианесущих груп и разберёт инфраструктуру любой страны на лом а течении пары недель. Ну и оружия подгонит без лишних вопросов и даже денег не попросит.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:42 Ответить
Точно - у них є дрони тому, що у них немає волонтерів, які збирають гроші і купують ці дрони...Л- "логіка". Судячи з того, що хтось обсирає тут найбільших волонтерів і їх прирівнює якогось біса до Зелі, хтось у себе війну вже завершив і почав передвиборчу кампанію.
Доречі, скільки там дронів потрібно Ізраілю у боротьбі з таким "потужним" супротивником як Хамас? А нам потрібні мільони!
показать весь комментарий
17.06.2025 20:05 Ответить
Ви там статистику вести ,чи може щось дієве запропонуєте?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:33 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 19:35 Ответить
Україну обстрілюють, вбивають цивільних українців, причому ракетами з касетними зарядами; а ООН це просто моніторить.. Кому потрібна така "оон".
показать весь комментарий
17.06.2025 19:37 Ответить
Молодці. Зробіть ще рейтинговий лист де ви будете виставляти бали за кожне бомбардування України. Так ми всі зможемо дізнатись якого числа якого місяця був найбільш руйнівний наліт.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:54 Ответить
В велику калюжу - великий пердь.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:02 Ответить
А щеля знову "в атьєздє ".... Соупадєніє???
показать весь комментарий
17.06.2025 20:03 Ответить
А що таке ООН ??
показать весь комментарий
17.06.2025 21:08 Ответить
Невже прокинулись? А толку?
показать весь комментарий
17.06.2025 23:46 Ответить
 
 