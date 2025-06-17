Масована ракетна атака РФ на Київ: нерозірвані касетні боєприпаси вибухотехніки винесли з квартир житлового будинку. ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції Києва винесли нерозірвані касетні боєприпаси просто з квартир багатоповерхівки, куди влучила російська ракета.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Під час нічного масованого обстрілу столиці ворогом, у багатоповерхівку спального району та поруч із нею впали елементи касетних снарядів, частина з яких не здетонувала, утворивши смертельну загрозу для мешканців.

Правоохоронці зібрали боєприпаси, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.

Поліція Києва закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по будинку в Києві. ФОТОрепортаж









Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києвубезпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донька Келлога про масований обстріл Києва: Путін розраховує на розділений Захід