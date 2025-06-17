УКР
5 510 13

Масована ракетна атака РФ на Київ: нерозірвані касетні боєприпаси вибухотехніки винесли з квартир житлового будинку. ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції Києва винесли нерозірвані касетні боєприпаси просто з квартир багатоповерхівки, куди влучила російська ракета.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Під час нічного масованого обстрілу столиці ворогом, у багатоповерхівку спального району та поруч із нею впали елементи касетних снарядів, частина з яких не здетонувала, утворивши смертельну загрозу для мешканців.

Правоохоронці зібрали боєприпаси, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.

Поліція Києва закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по будинку в Києві. ФОТОрепортаж

Масована ракетна атака на столицю
Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києвубезпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донька Келлога про масований обстріл Києва: Путін розраховує на розділений Захід

боєприпаси (2356) Київ (20191) Нацполіція (15506) Повітряні атаки на Київ (941)
Топ коментарі
+10
Задокументувати і показати на весь світ!
У поняті когось із американського посольства запросити!
Робіть щось,владо,якщо неспроможні народ захистити!
17.06.2025 17:49 Відповісти
+8
Истребители F-22 и F-35 ВВС США направляются на Ближний Восток..
Твари нам они не дают их, чтобы защить города от атак руских фашистов. трамп и путин играют в свою игру(((
17.06.2025 17:59 Відповісти
+7
це тому трамп здриснув з g7 ? а то довелося б журналістам відповідати на незручні запитання.

А так в комфортному тамбурі літачка сказав "нічого не знаю, мені треба розібратись", і забув про Україну, як про папуасів.
17.06.2025 17:53 Відповісти
Задокументувати і показати на весь світ!
У поняті когось із американського посольства запросити!
Робіть щось,владо,якщо неспроможні народ захистити!
17.06.2025 17:49 Відповісти
Не можна було парочку таких ,,забути,,? Щоб коли іноземні стурбованці прийшли зробити селфі на місці трагедії воно трошки б бахнуло.
17.06.2025 17:50 Відповісти
це тому трамп здриснув з g7 ? а то довелося б журналістам відповідати на незручні запитання.

А так в комфортному тамбурі літачка сказав "нічого не знаю, мені треба розібратись", і забув про Україну, як про папуасів.
17.06.2025 17:53 Відповісти
Він папуас з папуасів
17.06.2025 17:59 Відповісти
Истребители F-22 и F-35 ВВС США направляются на Ближний Восток..
Твари нам они не дают их, чтобы защить города от атак руских фашистов. трамп и путин играют в свою игру(((
17.06.2025 17:59 Відповісти
Так українці свої істрібітілі продавали в усі бананові республіки. Ні, щоб наші міста захистити!!
17.06.2025 18:03 Відповісти
На FL24 Десяток Стратотанкерів на Середземним морем літають. Будуть бомбить.
17.06.2025 18:25 Відповісти
Може готуються прикрити Ізраїль щоб не влізли кацапи або китайці.
17.06.2025 19:00 Відповісти
Точное количество ядерных боеголовок у Израиля неизвестно, так как страна не подтверждает и не отрицает наличие ядерного оружия. Однако, по оценкам, Израиль обладает арсеналом от 90 до 400 боеголовок. Некоторые источники на Википедии указывают на 90 боеголовок, а другие говорят о 90-400. Израиль считается шестой по количеству ядерных боеголовок ядерной державой мира. © Гугл ІІ
17.06.2025 19:15 Відповісти
Голими руками носять ? Не у закритому костюмі ?
показати весь коментар
Трамп, упродовж 4 місяців, белькоче про «помилку»…
Чи його щодо ******, чи то щодо ******, що він почав війну проти Мирної Україна, і його підсрачниками, за таке, виперли з G7!?!?
У старого, що прутіна, і що трампа, проходять вікові розлади у психічному стані!!….
17.06.2025 18:05 Відповісти
кацапскі касетні вибухають 50 % ,буржуйські 80%
17.06.2025 18:11 Відповісти
Сотні достатньо щоб поставити на коліна всю Африку,і половину Азії
показати весь коментар
