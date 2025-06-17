Дронова атака РФ на Одесу: кількість загиблих зросла до 2. ФОТО

Кількість жертв російської дронової атаки на Одесу 17 червня зросла. Під завалами знайшли тіло 78-річної жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, всього за медичною допомогою звернулися 26 людей. Усі постраждалі отримали необхідну допомогу та продовжують лікування амбулаторно.

На місцях триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Працюють комунальні служби.

У ДСНС уточнили, що в Одесі завершені аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих атак.

Унаслідок російської атаки загинули 2 особи, 17 поранені.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

