Дроновая атака РФ на Одессу: число погибших возросло до 2. ФОТО
Количество жертв российской дроновой атаки на Одессу 17 июня возросло. Под завалами нашли тело 78-летней женщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, всего за медицинской помощью обратились 26 человек. Все пострадавшие получили необходимую помощь и продолжают лечение амбулаторно.
На местах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Работают коммунальные службы.
В ГСЧС уточнили, что в Одессе завершены аварийно-спасательные работы на местах вражеских атак.
Вследствие российской атаки погибли 2 человека, 17 ранены.
Атака на Украину в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.
По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль