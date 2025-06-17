Дроновая атака РФ на Одессу: число погибших возросло до 2. ФОТО

Количество жертв российской дроновой атаки на Одессу 17 июня возросло. Под завалами нашли тело 78-летней женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, всего за медицинской помощью обратились 26 человек. Все пострадавшие получили необходимую помощь и продолжают лечение амбулаторно.

На местах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Работают коммунальные службы.

В ГСЧС уточнили, что в Одессе завершены аварийно-спасательные работы на местах вражеских атак.

Вследствие российской атаки погибли 2 человека, 17 ранены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака на Одессу: повреждено более 50 домов, есть существенные разрушения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранные дипломаты посетили место удара РФ по дому в Киеве. ФОТОрепортаж