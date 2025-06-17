Ночная атака на Одессу: повреждено более 50 домов, есть существенные разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки врага в Одессе повреждено более 50 домов, из которых 5 подверглись существенным разрушениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесского горсовета.

Как отмечается, предварительно, в помощи нуждаются жители около 400 квартир. Количество разбитых окон достигает 900, а также повреждено 100 балконных блоков. Разрушено около 13 тысяч квадратных метров кровли.

Работники ЖКС "Фонтанский" и "Пересыпский" помогают жителям закрывать окна пленкой. На месте работает оперативный штаб и районные администрации.

Ликвидация последствий одной из самых масштабных атак на центр города продолжается.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.