Ляшко об ударах по Киеву и Одессе: госпитализированы 93 человека, 4 из них - в тяжелом состоянии. ФОТО

Сегодня, 17 июня 2025 года, ночью под массированным ударом войск РФ находились Киев и Одесса. Работали 128 бригад экстренной медицинской помощи: 120 - в Киеве, 8 - в Одессе.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за несколько часов они успели помочь 118 пострадавшим. В столице - 105, в Одессе - 13.

Киев после обстрела
Киев после обстрела

"93 пострадавших госпитализированы. В Киеве - 87 человек, из них 4 - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. В Одессе госпитализированы 6 человек - все в состоянии средней тяжести.

Еще 24 пострадавших получили помощь на месте. 17 - в Киеве, 7 - в Одессе", - говорится в сообщении.

Ляшко напоминает, что сейчас известно о 16 погибших: 15 - в Киеве, 1 - в Одессе. Искренние соболезнования родным и близким.

Атака РФ на Киев ночью 17 июня 2025 года

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших.

По данным КГВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.

Всего, по данным Воздушных сил, уничтожено 26 из 32 ракет, обезврежено более 400 дронов из 440.

Киев (26139) обстрел (29640) Одесса (8025) Одесская область (3826) ранение (3427) Одесский район (284)
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель 62-річного громадянина США в Соломʼянському районі.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:19 Ответить
О і че чучало вилізло.... Хто наступний???😡😡😡
показать весь комментарий
17.06.2025 11:25 Ответить
Утром в Одессе звук одного дрона перемещался из одного конца города в другой, а за ним и канонада. Он шо , такой неуловимый?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:58 Ответить
Ця вся кров на руках Трампа. Треба про це відкрито говорити. Прийшло чмо до влади і люди гинуть по світу.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:00 Ответить
 
 