Ляшко об ударах по Киеву и Одессе: госпитализированы 93 человека, 4 из них - в тяжелом состоянии. ФОТО

Сегодня, 17 июня 2025 года, ночью под массированным ударом войск РФ находились Киев и Одесса. Работали 128 бригад экстренной медицинской помощи: 120 - в Киеве, 8 - в Одессе.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за несколько часов они успели помочь 118 пострадавшим. В столице - 105, в Одессе - 13.





"93 пострадавших госпитализированы. В Киеве - 87 человек, из них 4 - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. В Одессе госпитализированы 6 человек - все в состоянии средней тяжести.

Еще 24 пострадавших получили помощь на месте. 17 - в Киеве, 7 - в Одессе", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На рассвете рашисты массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками: 17 раненых, среди них - беременная женщина и 17-летняя девушка (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ляшко напоминает, что сейчас известно о 16 погибших: 15 - в Киеве, 1 - в Одессе. Искренние соболезнования родным и близким.

Атака РФ на Киев ночью 17 июня 2025 года

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших.

По данным КГВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.

Всего, по данным Воздушных сил, уничтожено 26 из 32 ракет, обезврежено более 400 дронов из 440.