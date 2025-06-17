Нічна атака на Одесу: пошкоджено понад 50 будинків, є суттєві руйнування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки ворога в Одесі пошкоджено понад 50 будинків, з яких 5 зазнали суттєвих руйнувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеської міськради.

Як зазначається, попередньо, допомоги потребують мешканці близько 400 квартир. Кількість розбитих вікон сягає 900, а також пошкоджено 100 балконних блоків. Зруйновано близько 13 тисяч квадратних метрів покрівлі.

Працівники ЖКС "Фонтанський" та "Пересипський" допомагають мешканцям закривати вікна плівкою. На місці працює оперативний штаб та районні адміністрації.

Ліквідація наслідків однієї з наймасштабніших атак на центр міста триває.

Також читайте: Ляшко про удари по Києву та Одесі: госпіталізовано 93 людини, 4 з них - у важкому стані. ФОТО

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.