Ляшко про удари по Києву та Одесі: госпіталізовано 93 людини, 4 з них - у важкому стані. ФОТО

Сьогодні, 17 червня 2025 року, вночі під масованим ударом військ РФ перебували Київ та Одеса. Працювали 128 бригад екстреної медичної допомоги: 120 - у Києві, 8 - в Одесі.

Про це повідомив у фейсбуку глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за кілька годин вони встигли допомогти 118 постраждалим. У столиці - 105, в Одесі - 13.





"93 постраждалих госпіталізовано. У Києві - 87 людей, з них 4 - у тяжкому стані, решта - у стані середньої тяжкості. В Одесі госпіталізовано 6 людей - усі в стані середньої тяжкості.

Ще 24 постраждалих отримали допомогу на місці. 17 - у Києві, 7 - в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Ляшко нагадує, що наразі відомо про 16 загиблих: 15 - у Києві, 1 - в Одесі. Щирі співчуття рідним і близьким.

Атака РФ на Київ вночі 17 червня 2025 року

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих.

За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.

Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 26 із 32 ракет, знешкоджено понад 400 дронів із 440.