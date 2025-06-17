РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6925 посетителей онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
11 863 29

Из-под завалов в Киеве достали тело погибшего, родители которого целый день ждали возле руин

Обстрел Киева 17 июня

В Киеве из-под завалов многоэтажки в Соломенском районе спасатели достали тело 31-летнего мужчины, родители которого весь день возле руин ждали известия о его спасении.

Как передает Цензор.НЕТ, спикер ГСЧС Светлана Водолага подтвердила Укрінформу информацию о гибели мужчины.

Она сообщила, что сын, которого ждали родители во время разбора завалов, не выжил.

Погибшего обнаружили под завалами девятиэтажного дома в Соломенском районе столицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: погибли 14 человек, еще 117 - пострадали. ФОТОрепортаж

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере, 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Впоследствии стало известно, что в Одессе погибли 2 человека.

В Киеве известно о 14 погибших и 117 раненых от российского обстрела. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отец и мать рыдают возле разрушенного дома в Киеве: под обломками - их сын (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Киев (26142) жертвы (2179) Воздушные атаки на Киев (884)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
ОЦЕ за 2019

- оце ППО профукане бо на стадіоні про Свинарчуків тридів
- оце ракетна програма - у відповідь 0 чистий
- оце копалини бо нас Трамп захистить

Ото ми харкаєм кровю еврейчика клоуна. ДЯКУЮ. ДУЖЕ ДЯКУЮ ВСІМ хто це вибрав.
P.S - не пишіть мені нічого в мене теж життя зруйноване за що вам теж дякую
показать весь комментарий
17.06.2025 21:25 Ответить
+42
Бідні батьки яке горе. Спочивай з миром хлопче. Надіюсь колись виздихає все те лайно яке зветься московією.
показать весь комментарий
17.06.2025 21:23 Ответить
+18
співчуття батькам.
немає більшого горя ховати свою дитину....

.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бідні батьки яке горе. Спочивай з миром хлопче. Надіюсь колись виздихає все те лайно яке зветься московією.
показать весь комментарий
17.06.2025 21:23 Ответить
співчуття батькам.
немає більшого горя ховати свою дитину....

.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:19 Ответить
ОЦЕ за 2019

- оце ППО профукане бо на стадіоні про Свинарчуків тридів
- оце ракетна програма - у відповідь 0 чистий
- оце копалини бо нас Трамп захистить

Ото ми харкаєм кровю еврейчика клоуна. ДЯКУЮ. ДУЖЕ ДЯКУЮ ВСІМ хто це вибрав.
P.S - не пишіть мені нічого в мене теж життя зруйноване за що вам теж дякую
показать весь комментарий
17.06.2025 21:25 Ответить
Давайте не забувати і про , пуделя путіна - трампа
Це він та його боти , що тут пасуться і топлять за нього - проти передачі нам ракет для Patriot
Та анти-дронових ракет

Бо трамп 2024=Зе 2019. Тільки ще гірше. Бо йому зараз підпорядковується єдина у світі над-держава
показать весь комментарий
17.06.2025 21:34 Ответить
в тебе проблеми з головою. або ти бот на зарплаті.

який трамп в 22 році???
показать весь комментарий
17.06.2025 21:54 Ответить
Дурко, де ти побачив хоч щось по 2022
То хто ж ще тут бот ?
показать весь комментарий
17.06.2025 22:02 Ответить
О , ще одня ботня рашиська вилізла Сосяк , ти чого вибіг, якщо можеш щось заперечити - заперечуй факти
Якщо ні - пішов тихенько у ліс
показать весь комментарий
17.06.2025 22:09 Ответить
Куди котиться цей світ ? Якась сраная біжутерія гавкає на Українців на Українському ж сайті ...
показать весь комментарий
17.06.2025 22:10 Ответить
Ой, а чого ти власні пости видаляєш , соромно за власне лайно , підкацапничку ?
То-то
показать весь комментарий
17.06.2025 22:13 Ответить
До психолога?
А може ваша порада - це до виборців ?
Психолог їм вставить клепку...

Яке горе батькам.
показать весь комментарий
17.06.2025 21:45 Ответить
Не ***** **** кацапська. Ще кров'ю харкать будеш за те що твой кацапоїди наробиди. І не потрібно тут стрілки перводити з рашистів на українську владу. Тобою за це ще займуться
показать весь комментарий
17.06.2025 21:38 Ответить
Вилізло продажне
показать весь комментарий
17.06.2025 21:59 Ответить
Ваню, зроби куні Тимошенці. Бо в політиці ти не тямиш навіть на рівні нас - диванних дописувачів Цензору.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:03 Ответить
Тямлю, чи не тямлю, але не за Януковіча, як ти
показать весь комментарий
17.06.2025 22:15 Ответить
Пля, як ти вгадав?
показать весь комментарий
17.06.2025 22:20 Ответить
Саме цікаво, що зразу три боти один одному дописи роблять. Хоч це можливо одна й та сама людина. Буліскерія,Іляш, СідорєнкоВ.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:01 Ответить
Свинособаки должны каждый день вытягивать своих личинок из-под завалов в мацкве.
показать весь комментарий
17.06.2025 21:31 Ответить
Співчуття і терпіння батькам загиблого хлопця ,
бо це горе , яке важко пережити 😢
показать весь комментарий
17.06.2025 21:53 Ответить
Тримайтеся, рідні!! Вся країна сподівалась, що ваш синок вижив((. Дуже боляче..
суки кацапські - ЗДОХНІТЬ В СТРАШЕННИХ МУКАХ!!! ЗДОХНІТЬ! Всі!!!! ВСІ, без виключень!
показать весь комментарий
17.06.2025 21:57 Ответить
і ці йо8ані мразі ще щось у своїх сраних студіях щось мукають типу "Вот всьо закончится, ми помірімся, все простім друг другу, всьо поймьом..." *** вам, мразі. Ненавидітиму вас, тварі паскудні, до останього свого подиху! Дітей вже навчила, онуків навчу ненавидіти вас, пассссскуди ненависні. І правнуків своїх навчу, якщо дочекаюся.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:07 Ответить
Когда будут дохнуть каждый день в Москве свинорылые? Или у зели табу на это?
показать весь комментарий
17.06.2025 22:22 Ответить
 
 