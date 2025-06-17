Из-под завалов в Киеве достали тело погибшего, родители которого целый день ждали возле руин

В Киеве из-под завалов многоэтажки в Соломенском районе спасатели достали тело 31-летнего мужчины, родители которого весь день возле руин ждали известия о его спасении.

Как передает Цензор.НЕТ, спикер ГСЧС Светлана Водолага подтвердила Укрінформу информацию о гибели мужчины.

Она сообщила, что сын, которого ждали родители во время разбора завалов, не выжил.

Погибшего обнаружили под завалами девятиэтажного дома в Соломенском районе столицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: погибли 14 человек, еще 117 - пострадали. ФОТОрепортаж

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере, 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Впоследствии стало известно, что в Одессе погибли 2 человека.

В Киеве известно о 14 погибших и 117 раненых от российского обстрела. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отец и мать рыдают возле разрушенного дома в Киеве: под обломками - их сын (обновлено). ВИДЕО+ФОТО