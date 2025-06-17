Из-под завалов в Киеве достали тело погибшего, родители которого целый день ждали возле руин
В Киеве из-под завалов многоэтажки в Соломенском районе спасатели достали тело 31-летнего мужчины, родители которого весь день возле руин ждали известия о его спасении.
Как передает Цензор.НЕТ, спикер ГСЧС Светлана Водолага подтвердила Укрінформу информацию о гибели мужчины.
Она сообщила, что сын, которого ждали родители во время разбора завалов, не выжил.
Погибшего обнаружили под завалами девятиэтажного дома в Соломенском районе столицы.
Атака на Украину в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.
По меньшей мере, 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Впоследствии стало известно, что в Одессе погибли 2 человека.
В Киеве известно о 14 погибших и 117 раненых от российского обстрела. Поисково-спасательные работы продолжаются.
немає більшого горя ховати свою дитину....
.
- оце ППО профукане бо на стадіоні про Свинарчуків тридів
- оце ракетна програма - у відповідь 0 чистий
- оце копалини бо нас Трамп захистить
Ото ми харкаєм кровю еврейчика клоуна. ДЯКУЮ. ДУЖЕ ДЯКУЮ ВСІМ хто це вибрав.
P.S - не пишіть мені нічого в мене теж життя зруйноване за що вам теж дякую
Це він та його боти , що тут пасуться і топлять за нього - проти передачі нам ракет для Patriot
Та анти-дронових ракет
Бо трамп 2024=Зе 2019. Тільки ще гірше. Бо йому зараз підпорядковується єдина у світі над-держава
який трамп в 22 році???
То хто ж ще тут бот ?
Якщо ні - пішов тихенько у ліс
То-то
А може ваша порада - це до виборців ?
Психолог їм вставить клепку...
Яке горе батькам.
бо це горе , яке важко пережити 😢
суки кацапські - ЗДОХНІТЬ В СТРАШЕННИХ МУКАХ!!! ЗДОХНІТЬ! Всі!!!! ВСІ, без виключень!