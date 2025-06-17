РУС
Массированная атака РФ на Киев: погибли 14 человек, еще 117 – пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие комбинированной атаки России на Киев в ночь на 17 июня в Киеве погибли 14 человек.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице прокуроры во взаимодействии со следователями продолжают документировать последствия военного преступления, совершенного РФ. Поисково-спасательные работы продолжаются. По имеющейся информации, под завалами до сих пор могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 18:40 вследствие ночной атаки РФ в Киеве подтверждена гибель 13 человек.

В то же время в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 19:50 в Соломенском районе, на бульваре Вацлава Гавела, из-под завалов девятиэтажного дома деблокировали тело еще 1 погибшего. Работы продолжаются.

В частности, всего вследствие удара РФ по столице погибли 14 человек, еще 117 пострадали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночной удар РФ по Киеву, вероятно, является самой смертоносной атакой за почти год, - миссия ООН

Обстрел Киева 17 июня
Киев (26142) обстрел (29653) жертвы (2179) Воздушные атаки на Киев (884)
Топ комментарии
+25
Ракетну програму України поховали під асфалтьом вибори 2019.
По Україні ракетами гатить русскоє *****.
А винуватий Президент США.
Прямо якась супер логіка.
17.06.2025 20:31
+10
А Трампа, як ціпило, мовчить жовтолиций!
Виходить тепер, що Жовтолиций, заодно з прутіним, убивають Українців!?!?
17.06.2025 20:23
+10
Одне не виключає іншого
Чомусь при Байдені ми звільняли області і отримували зброю і макрофін допомогу
А при , пуделі путіна , трампі - ні
Подумай
17.06.2025 20:34
"Президента Федерації Безконтактного Рукопашного Бою України"

Ще один аферист...
17.06.2025 20:25
4136 день!
17.06.2025 20:35
рахувати навчить.
17.06.2025 20:40
О, патріоти в вишиваночках набігли. Всі адекватні розуміють, що мається на увазі велика війна. А більшості цих патріотів до цього було на війну начхати
17.06.2025 21:11
велика здача видно ти мав на увазі? чи здача України зеленським?
17.06.2025 21:21
17.06.2025 21:31
А Трампа, як ціпило, мовчить жовтолиций!
Виходить тепер, що Жовтолиций, заодно з прутіним, убивають Українців!?!?
17.06.2025 20:23
Що там з цим хлопцем якого чекали на руїнах батьки,в день писали що його відкопали знайшли і він вижив а зараз тиша?
17.06.2025 20:24
З-під завалів будинку у Святошинському районі Києва, що був зруйнований внаслідок російського удару, врятували живого чоловіка. Про це повідомив речник ДСНС в місті Києві Павло Петров. Він зазначив, що 29-річний чоловік під завалами знаходився більше 6 годин.

Речник ДСНС розповів, що під час хвилини тиші рятувальники почули голос чоловіка з- під завалів, він був при свідомості і з ним підтримували розмову. При цьому рятувальники визначили по голосу, де знаходиться чоловік

За його словами, рятувальники поступово розкопали чоловіка, вивільнили кінцівки , щоб не нашкодити йому і передали медикам.
17.06.2025 20:36
То другого парня достали, про которого я написал...

Не вижив: з-під завалів будинку у Києві дістали тіло хлопця, на звістку про якого цілий день чекали батьки.

Відео: ТСН https://t.me/sumyregion/94270
17.06.2025 20:48
Хлопця знайшли під завалами , на жаль він загинув 😢
18.06.2025 00:12
Ракетну програму України поховали під асфалтьом вибори 2019.
По Україні ракетами гатить русскоє *****.
А винуватий Президент США.
Прямо якась супер логіка.
17.06.2025 20:31
Одне не виключає іншого
Чомусь при Байдені ми звільняли області і отримували зброю і макрофін допомогу
А при , пуделі путіна , трампі - ні
Подумай
17.06.2025 20:34
Згадайте хто був за часів Джо Байдена Головнокомандувач ЗСУ.
17.06.2025 20:48
І це теж важливо.
Неможна сказати , що все було б так само без Залужного
Але 100% не було б так само , якби у білому домі седіло це кремлівське лайно - трамп
17.06.2025 20:58
«І це теж важливо.» (с)

«теж»???

Це було головне!!!
Напів роззброєна за три роки «партієй міра» Україна, встояла під нищівним ударом бліцкріга РФ, тільки завдяки Теробороні і ЗСУ !!!
17.06.2025 21:25
І відбила області лише завдяки зброї
Бо зараз ми бачимо ,що було б без зброї
17.06.2025 21:37
«встояла під нищівним ударом бліцкріга РФ, тільки завдяки Теробороні і ЗСУ !!!

Завдяки зброї?
Завдяки молодим пацанам які 24.02.2022 палили русскіє танки древніми РПГ -7, бо «Джавеліни» були десь далеко сховані, завдяки Тані Чорновіл і Сергію Пашинському які врятували українську зброю: Стугни і Нептуни, завдяки Віталію Кличку, який озброїв 50 тисяч киян автоматами....
Завдяки зброї....
Якби тоді Україна не встояла, то та зброя так і залишилась би на польських хабах.
А зараз ми бачимо, що буває, коли політики втручаються у керування ЗСУ.
17.06.2025 22:13
Якби не зброя - воювали б лопатами і толку не було б
Якби не пацани - не було б кому воювати
Тому так, дурню, це пов'язане.
Так Порошенківці багато зброї врятували від посіпак Зе
Але недостатньо , щоб її вистачало без допомоги США і ЄС
Нагадаю, що літакі зі стінгерами і джавелінами сідали увесь тиждень ДО вторгнення.
Всі ми бачимо зараз як воно - коли зброї недостатньо
І це відпало лише 50% ,які ЄС намагається перекрити доречі непогано виходить
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4004755-evropa-znacnou-mirou-kompensue-skorocenna-dopomogi-ssa-ukraini.html
17.06.2025 22:17
А зараз ми бачимо, що буває, коли політики втручаються у керування ЗСУ.
17.06.2025 22:19
І це теж частина проблеми.
Люди і зброя це те , що допомогло Україні встояти
Не Зе-шапіто чи тим більше трамп
17.06.2025 22:21
Це не частина - це головна проблема.
17.06.2025 22:29
Поправлю Вас, шановний:

«Так Порошенківці багато зброї врятували від посіпак Зе» (с)

- не порошенківці, а українці;
- не від «посіпак Зе», а від російської агентури і проросійських халуйов.
17.06.2025 22:35
- посіпаки Зе і проросійські холуї це одне і теж
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814

- не порошенківці, а українці;
Тут не можу погодитись. Бо українці це всі ті хто має паспорт України
А порошенківці це всі ті хто готовий воювати або принаймні фінансово підтримувати Україну
І у 90% це саме ті хто розуміли значення помилки 2019
17.06.2025 22:41
За паспортом українці, - це русскіє, й грузини, й молдавани, й татари, - вибачте кого пропустив.
Але у всих цих націй є свої Держави. Россія, Грузія, Молдавія...
А в українців їх держава -Україна.
Яку росія хоче знищити.
Разом з тими хто за ЄС, і хто за СН....
17.06.2025 22:56
ти дебіл??? кончене сша нас роззброїло!!! кончений президент сша в дупло заглядає світовому злочинцю і його самого вже судити треба. Хай ця повтора горить у пеклі разом з тими, хто його виправдовує
17.06.2025 23:59
Злочини рашиського режиму не припинятся допоки існує найкривавіший світовий терорист ,відморожений шовініст путін,хто цього виродка прикончить ?
17.06.2025 20:44
Там таких путіних 140 мільйонів.
«Отряд нє замєтіт потєрі *****.»
17.06.2025 21:27
Путіна породила 140-мільйонна хмара кацапської сарани.
17.06.2025 21:40
Або так.
17.06.2025 22:14
Злочини рашиського режиму будуть тривати поки існує така ерефія.
18.06.2025 00:35
18.06.2025 00:12
Який страшний чудовий та справедливий кінець:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ld3k7q/nsfw_18_a_russian_soldier_is_set_on_fire_after_an/
18.06.2025 00:17
Шпагат а-ля Волочкова:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ld1bmh/ukrainian_414th_strike_uav_brigade_birds_of/
18.06.2025 00:24
А тем временем трампусси расформировал группу которая рассматривала как давить на рф с целью переговоров.
Еще хочет его посредником по Израилю, бо ростйские и советские ракеты десятилетиями летят по Израилю от арабов. Наверное следущий шаг - трамПусси выдвенет руководство кремля на нобелевку
Че уж мелочится
18.06.2025 00:27
Отомстите за всех погибших. Нет сил слышать плач отца когда он увидел безжизненное тело своего сына под развалами((
Почему не бьете по Белгороду??!!
18.06.2025 03:14
все тaки швaбростaн кaк не нaзывaлся зa после 800 лет,
a еще никогдa не был призвaн к ответу зa геноциды и преступления.

тaк петлять из годa в год нaдо уметь - тaлaнт. не кaждому дaно
18.06.2025 05:08
 
 