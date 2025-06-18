РУС
Родители целый день ждали возле руин: из-за удара РФ по Киеву погиб 31-летний студент УГУ им. Драгоманова Дмитрий Исаенко. ФОТО

Из-за вчерашнего ракетного удара РФ по многоэтажке в Соломенском районе Киева погиб 31-летний Дмитрий Исаенко. Его родители, а с ними и вся страна, с утра ждали известия и надеялись на чудо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УГУ имени Михаила Драгоманова, где Дмитрий учился.

"Светлая память Дмитрию Исаенко... В эти страшные дни сердца украинцев разрываются от боли... Это молодой человек, за судьбой которого следила вся страна.

Тот, чьи родители стояли у руин уничтоженного дома и ждали своего сына, молились и не отходили... Мы все молились вместе с ними. Их фотографии облетели весь мир, стали символом боли и надежды...", - говорится в сообщении.

Дмитрий Исаенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-под завалов в Киеве достали тело погибшего, родители которого целый день ждали возле руин

Но чуда не произошло.

Также отмечается, что Исаенко Дмитрий Константинович был студентом 1 курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья, специальности "Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)".

Он погиб под обломками своего дома в результате очередной жестокой атаки россии.

"Ему было всего 31. Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком... Он жил, учился, верил в жизнь - пока его не забрала война", - говорится в сообщении.

Кто имеет возможность и желание - поддержите семью Дмитрия:

🔗Ссылка на банк

https://send.monobank.ua/jar/8qFXEmD9Cf

💳Номер карты банка

4441 1111 2537 1967

(банка открыта на имя друга Дмитрия, студента факультета физического воспитания, спорта и здоровья Бученко Александра Дмитриевича)

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали. Сейчас известно, что число жертв в столице возросло до 24.

По меньшей мере, 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

смерть московським терористам-вбивцям!
Кожен може взяти в руки зброю...
Від долі не втечеш і не сховаєшся...
І про м'ясників командирів тут не напишеш...
Можна звичайно звинуватити владу, що не навчились збивати балістику і мусарів, що не на фронті...
Може комусь від цього стане легше, але реальність не змінна... Лише зброя в руках кожного, може це все припинити.
R.I.P. Щирі співчуття рідним та близьким! Покійся з миром, хдопчику! 😢
