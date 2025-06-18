Родители целый день ждали возле руин: из-за удара РФ по Киеву погиб 31-летний студент УГУ им. Драгоманова Дмитрий Исаенко. ФОТО
Из-за вчерашнего ракетного удара РФ по многоэтажке в Соломенском районе Киева погиб 31-летний Дмитрий Исаенко. Его родители, а с ними и вся страна, с утра ждали известия и надеялись на чудо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УГУ имени Михаила Драгоманова, где Дмитрий учился.
"Светлая память Дмитрию Исаенко... В эти страшные дни сердца украинцев разрываются от боли... Это молодой человек, за судьбой которого следила вся страна.
Тот, чьи родители стояли у руин уничтоженного дома и ждали своего сына, молились и не отходили... Мы все молились вместе с ними. Их фотографии облетели весь мир, стали символом боли и надежды...", - говорится в сообщении.
Но чуда не произошло.
Также отмечается, что Исаенко Дмитрий Константинович был студентом 1 курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья, специальности "Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)".
Он погиб под обломками своего дома в результате очередной жестокой атаки россии.
"Ему было всего 31. Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком... Он жил, учился, верил в жизнь - пока его не забрала война", - говорится в сообщении.
Кто имеет возможность и желание - поддержите семью Дмитрия:
Ссылка на банк
https://send.monobank.ua/jar/8qFXEmD9Cf
Номер карты банка
4441 1111 2537 1967
(банка открыта на имя друга Дмитрия, студента факультета физического воспитания, спорта и здоровья Бученко Александра Дмитриевича)
Атака на Украину в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали. Сейчас известно, что число жертв в столице возросло до 24.
По меньшей мере, 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Від долі не втечеш і не сховаєшся...
І про м'ясників командирів тут не напишеш...
Можна звичайно звинуватити владу, що не навчились збивати балістику і мусарів, що не на фронті...
Може комусь від цього стане легше, але реальність не змінна... Лише зброя в руках кожного, може це все припинити.
Але ОПа свідомо провалює мобілізацію.
Британський полковник Ґлент Ґрант Glen Grant:
"Другою великою проблемою є нераціональне використання робочої сили: багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються належним чином. Принцип має бути таким: «Не треба чоловіка там, де може працювати жінка», як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі."
Я майже схильний думати, що це робиться навмисно, щоб послабити збройні сили. Це треба було виправити ще п'ять-шість років тому, ще до повномасштабного вторгнення."
*Інтервʼю для телеканалу Slawa TV
Міністр МВС Клименко казав, що поліцейські не воюють тому що не навчені воювати. Стріляти по злочинцях, мати відмінну фізичну форму вони мають, а воювати ні.
А от 50-річні сільські мужички з купою болячок, які ніколи зброї в руках не тримали, мають воювати. Їх по селах вже майже не залишилось.
А тепер візьміть і поясніть це 20-25 мільйонам тих хто в тилу...
Зі мною такі ж у військах є. Знаєш скільки відмовників? я бачив як підрозділ знявся з позицій і пішов додому... Навчені, після бзвп, хто з досвідом, хто без і офіцери і солдати...
Питання не в них. Питання в тобі - ти непотріб тиловий... і думаю дуже скоро якийсь закон проти наволочі, що ворожу пропаганду підтримує - придумають.
Хто тиловий, хто передовий...
Ти хто???
Я б тебе на кожному блокпості показував як тварину і твої висери на цензорі, щоб кожен мусор бачив, яку наволоч нам захищати доводиться.
Хоч до Львова за тобою приїду.
Щур тут один, і ти його в дзеркалі бачиш... Такий маленький обисцяний щур... А щурята у тебе уже є? Не питають в тата чому він сцикун і вдома сидить? Чи нема потомства?
Нехай щастить.
Хотів би я подивитись, що буде з країною, якщо скласти зброю...
Я маю на увазі зброю в руки і захищати Україну. А не просто по ********** стріляти.
Чом питаю бо гербики роблю хлопцям, а у Вас бачу душа болить, то в яку бригаду відправляти?
По-перше, магістратура - це друга ступінь вишу, тобто хлопець першу ступінь десь у 22-23 закінчив, одержав бакалавра, а потім захотів вчитися на магістра. Мав право.
По-друге, факультет фізичного виховання - тобто хлопець спортсмен. Мабуть своє відбігав-відстрибав, у 30 років зрозумів, що спортивну кар'єру закінчено, пора ставати тренером. І почав наступний етап освіти. Теж мав право.
А був він на фронті чи ні, ми зараз не знаємо, можливо й був. Чи в теробороні. Чи ні. То й не треба його ім'я полоскати - не всі з звинувачувачів з окопу пишуть, якщо я вірно розумію...
Царство небесне молодому хлопцю!
Як не крути, а вибирати доведеться між боротьбою та російською пляшкою, рано чи пізно