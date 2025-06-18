РУС
Удар по 9-этажке в Киеве: спасатели обнаружили новые тела. Количество жертв в столице возросло до 28 (обновлено). ФОТОрепортаж 18+

В Соломенском районе Киева всю ночь напролет продолжались поисковые работы на месте удара РФ по 9-этажке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 07.00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 5 погибших", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: погибли 16 человек, еще 134 - пострадали (обновлено). ФОТОрепортаж

разбор завалов в Киеве
разбор завалов в Киеве
разбор завалов в Киеве
разбор завалов в Киеве
разбор завалов в Киеве
разбор завалов в Киеве
разбор завалов в Киеве
разбор завалов в Киеве
разбор завалов в Киеве
разбор завалов в Киеве

По данным ГСЧС, всего по указанному адресу изъяты тела 16 человек. Работы продолжаются.

"Всего в столице погиб 21 человек и 134 человека пострадали", - добавили спасатели.

По состоянию на 8:10 в ГСЧС сообщили, что из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома
деблокировано тело еще 1 погибшего (мужского пола).

Всего по указанному адресу извлечены тела 17 человек.

Работы продолжаются.

Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество жертв в доме в Соломенском районе возросло до 18.

"Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины", – заявил он. Таким образом, число жертв в столице возросло до 23.

Обновление по состоянию на 10.38

По состоянию на 10.38, по данным ГСЧС, до 19 человек возросло число погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе - из-под завалов деблокировали еще одно тело.

"В общей сложности в столице после российской атаки в ночь на 17 июня погибли 24 человека, еще 134 пострадали", - уточнили спасатели.

Обновление по состоянию на 11.50

Как сообщил в телеграмм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 11.50 спасатели обнаружили тела еще двух человек.

"20 киевлян погибли в результате удара российской ракеты в Соломенском районе. Поисково-спасательные работы еще не завершены", - написал он.

"Только что спасатели во время разборов завалов обнаружили еще одно, 21 тело", - добавил он.

Таким образом, количество жертв в столице возросло до 26.

розбір завалів у Києві
розбір завалів у Києві
розбір завалів у Києві
розбір завалів у Києві

Обновлено на 14:13

Из-под завалов извлечено еще одно тело погибшего. Число жертв удара РФ по дому в Соломенском районе возросло до 23.

Всего по г. Киеву в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Автор: 

Киев (26142) жертвы (2180) ГСЧС (5148)
Топ комментарии
+54
Співчуття родинам..
показать весь комментарий
18.06.2025 07:45 Ответить
+42
Кожне узкоязичне падло, ждуни, які кликали сюди рускій мій отримають відплату. На ваших руках кров невинних людей.
показать весь комментарий
18.06.2025 07:54 Ответить
+35
Для українців такі кадри вже давно звичайність. Для західних лідерів звичайністтю стало вдавати, що нічого особливого не сталося.
показать весь комментарий
18.06.2025 07:53 Ответить
Де це відео? Які комплекси ППО можуть змінити траекторію балістичної ракети на етапі вільного падіння?
показать весь комментарий
18.06.2025 11:16 Ответить
В студії соловйова ще й не таке розкажуть, що наша ппо тут виробляє. Доречі, його шавки ще вчора вигукували, що то взагалі наша зенітна ракета була. А якщо доказів не буде, то скажуть, що то дійсно наші її змусили відхилитися та потрапити у будинок. Літають тут мирно їх ракети з сотнями кг вибухівки над містом-мільйонником, а біндєравці вирішили їх позбивати. Самі винуваті, то ж мірниє ракєти билі, нє ну а че ?
показать весь комментарий
18.06.2025 13:42 Ответить
Відео тобі твій російський куратор вже скинув для поширення?
показать весь комментарий
18.06.2025 12:02 Ответить
Всі питання до агресора
показать весь комментарий
18.06.2025 13:02 Ответить
Бідні люди…, яка страшна смерть…хоч і 4 рік війни, але не можу звикнути на це дивитись…
показать весь комментарий
18.06.2025 08:41 Ответить
І не тільки люди..
показать весь комментарий
18.06.2025 13:13 Ответить
Через ці удари, прутіна, по містам України, Трамп раптово утік з Канади!
Він, заодно із своїм другом прутіним, убивають Українців!
А усі інши причини, то лише теліпання його єрундою перед ЗМІ!! При Президентові Байдені, такого сорому в США не було!
Смерть московитам окупантам!
Слава Україні!
показать весь комментарий
18.06.2025 08:52 Ответить
Царство небесне і вічний спокій загиблим. Здоров'я і сил постраждалим.
Клята болотна нечисть!
І вкотре мовчання світу, і вкотре питання про доцільність існування всяких ООН, ОБСЄ, G7, та їм подібних.
Надія лише на самих себе: віримо, донатимо, тримаємось🙏❤️🇺🇦
показать весь комментарий
18.06.2025 09:08 Ответить
Дуже шкода людей. Ніколи не буде прощення цих дій потворі росії. Цірство Небесне ні в чому не винних людей. А як спиться Боневтіку Потужно-Брехливому? Виходить, що краще було виробляти системи ППО і ракети до них, чим всі гроші закатати в асфальт. Подивився в очі Пуйлу? Який там мир "русский"?
показать весь комментарий
18.06.2025 09:41 Ответить
Воно не стільки закатувало, скільки крало й виводило на офшори. Через оті опитування.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:15 Ответить
дві стіни і підвал не є безпечним місцем, прогресуючий обвал може статися з будь-яким будинком. Буває, що стіни стоять до самого верху, а даху і плит перекриття нема, бо всі вони обвалюються вниз у підвал. Так було нещодавно і в Луцьку. Скільки в Україні є реально безпечних місць, де можуть сховатися люди? бомбосховищ дуже мало, їх навіть на дітей не вистачить. То жахлива ситуація. Люди не можуть почуватися в безпеці практично ні в якому місті і селі.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:50 Ответить
ось так і ховаємося, такі у нас "укриття", одні сподівання на те, що будинок вистоїть з перекриттями, коли в нього щось прилетить
показать весь комментарий
18.06.2025 10:06 Ответить
немає вже давно "безпечних місць".. прозрій! чи під кожним будинком метро будувати??
чи чк ти собі уявляєш "БОМБОсховище"??
почитай, що пробиває 200кг юґбомба, що пробивпє 500кг бомба, що пробиває ******* ракети!!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 23:51 Ответить
Боляче навіть на це дивитись,горе…
показать весь комментарий
18.06.2025 09:53 Ответить
Эти фото должен посмотреть АМЕРИКАНСКИЙ дружок путина...
показать весь комментарий
18.06.2025 11:05 Ответить
Да ему насрать на эту. Всю эту шоблу которая захватила власть в США надо цеплять другими методами. Желательно шантажом.
показать весь комментарий
18.06.2025 11:12 Ответить
Эти фото должен посмотреть каждый избиратель клоуна. Это и есть тот самый "майский шашлычок".
показать весь комментарий
18.06.2025 13:12 Ответить
Війна була б при будь якому президенту. Ви забули про АТО за 3 тижні, за численні ...Порошенко здав добробати... в 2014, за втрату Дебальцево, хоча ні, там були винні росіяни, а тут винен Зеленський, за парад 21 серпня 2014 і ...не створюйте паніку..., за незамінований кордон, коли в районі Маріуполя РФ його перейшла (це про готовність) і зрештою ...не розгойдуйте човен... Війна якраз тому і перейшла в повномасштабну фазу, що Зеленський не здав Україну. Дилетант. Але і він, подібно до Порошенка, змушений був змінитись.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:30 Ответить
Та ти шо? При будь-якому? А як так вийшло, що не було при попередньому?
показать весь комментарий
19.06.2025 00:09 Ответить
Поки не буде дзеркальної адекватної відповіді агресору, ми будемо мати загиблих цивільних. Палити заводи, це дуже добре, але повинні падати під"їзди, палати стоянки та помешкання. Цивільна кацапня повинна на своїй шкурі відчути війну! А при словосполученні "Мацковское мєтро" автоматично обсератися від жаху.
показать весь комментарий
18.06.2025 11:34 Ответить
ми занадто толерантна довірлива і добра нація тому зникаюча .... євреї вже давно вирізали б московитів або заручилися підтримкою штатів і вєбали ядерку по москві
показать весь комментарий
18.06.2025 12:01 Ответить
заручилися підтримкою штатів і вєбали ядерку по москві

"товарищь бредите"

.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:21 Ответить
При клоунах ударів у відповідь не буде. Взагалі не буде. Бо можуть постраждати рассіани.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:12 Ответить
ми залежні від Європи, а вони грошей та озброєння не дадуть, якщо мирняк будемо знищувати. В росії ситуцація інакша
показать весь комментарий
18.06.2025 14:56 Ответить
Не мели дурниці. Знищувати треба тих, хто віддає накази на бомбардування території України. Бомба-це шматок нерухомого залізячча, доки хтось не дасть наказ на її застосування. І цей хтось- скажене Пуйло. А тепер задай питання Вові **********, чому він не віддав до сьогоднішнього дня наказ Малюку на фізичне знищення Пуйла? Малюк може це зробити і Малюк це зробить, але йому потрібен наказ президента- Вови **********. Скажену собаку пристрілюють. Скажений Пуйло повинен здохнути.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:07 Ответить
і чому всі боти підписані якимось джонами там яро захищають мирних, нівчому невинних і всією душею за мир росіян? підкажіть шановн-ий/на, хто вам платить за цю писанину ?
показать весь комментарий
18.06.2025 18:45 Ответить
Послухай, брехло собаче, де ти бачиш, що я захищаю "мирних, нівчому невинних і всією душею за мир росіян? Покажи , де ти з великого бодуна побачив таке в моїх коментах? Розвелось дурнуватих, які за свої слова зовсім не відповідають.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:47 Ответить
Зробив з того Малюка бога. Та у ***** у самого таких Малюків з десяток
показать весь комментарий
19.06.2025 00:10 Ответить
Фінал "виборів по приколу" дуже сумний.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:10 Ответить
хочеться мабудь не ржати папріколу а плакати, але клятий Порох в 2019у попереджав з бігбордів - Мир або війна - ваш вибір. вибрали війну
показать весь комментарий
18.06.2025 15:18 Ответить
Будь ти проклята навіки фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення ,смерть терористу путіну і всй злочиній рашиській кліці ,ніколи не пробачимо.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:16 Ответить
конче-заспа - найбезпечніше та найзахищеніше місце планети! Так як і східний кордон від власного народу!
показать весь комментарий
18.06.2025 12:26 Ответить
Там теж були прильоти, але місцевих це не турбує. Бо вони давно в країнах НАТО.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:06 Ответить
Найбезпечніше - система бункерів на Банковій.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:59 Ответить
Західний
показать весь комментарий
19.06.2025 00:11 Ответить
ну звісно дякую за виправлення
показать весь комментарий
19.06.2025 00:14 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 12:38 Ответить
робота у бійців МНС - не позаздриш. Дай Боже їм сил
показать весь комментарий
18.06.2025 12:45 Ответить
ммда думка. не те щоб в них була легка робота, але це просто "0" в порівнянні з переховуванням в траншеях від фпв. а таких десятки тисяч
показать весь комментарий
18.06.2025 18:49 Ответить
Це напевно. Але я з дивана розсуждати яка з двох 0 не став би. Власне і не роблю так.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:07 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 12:45 Ответить
11 років війни, а хоча б одне бомбосховище побудували за цей час? Еліти для себе приватні бункери будують - в цьому сумнівів нема. Підвали будинків, тобто так звані "укриття" не є бомбосховищами
показать весь комментарий
18.06.2025 12:46 Ответить
Перші шість років нас ніхто не бомбив. Бомбити нас почали після голосування за московських клованів. Питання треба поставити так- скільки бомбосховищ побудовано за час правління клованів? Правильна відповідь - нуль.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:10 Ответить
В 2014 році в держскарбниці було 108 тис гривень, гола, розброєна армія і "мінський договорняк", як його назвав мудрий наріт, який захищав мудрий наріт від обстрілів.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:45 Ответить
Страшне то, що "цивілізований світ" майже не бачить і не хоче називати зло злом - так хлопчик, граєтся в войнушку. Ні в кого немає волі припинити вбивати нас, одні сделки в голові... поки ми не рознесемо москву своїми ракетами, ніхто нам не допоможе... просто припинити стріляти і дивитися в очі х @ йлу - не вийшло. Сподіваюсь, побачити це свято...
показать весь комментарий
18.06.2025 13:33 Ответить
Безуглу також не мине карма. На все свій час.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:10 Ответить
Цей жах буде тривати доти, доки наша країна є беззубою. Якби русня знала й розуміла, що за такі злочини москва отримає "прильоти" дронів з https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent) VX, вони б миттєво сіли на сраку й почали мирні перемовини.

Якщо зеленський не хоче, або не здатний створити ядерну, хімічну, біологічну, радіологічну зброю, він має йти у відставку.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:29 Ответить
>Тут большинство "экспертов" думают, что должность президента - это волшебник на голубом вертолете

Це пов'язано з тим, що президент фактично має абсолютну владу: він вирішує, хто буде прем'єр-міністром, він вирішує, кого саджати, а кого - ні. Тому звичайно що й претензії всі до нього. За Конституцією у нас прем'єр-міністр має досить великі повноваження, але яка різниця, якщо він не є незалежною особою? De-jure саме прем'єр-міністр має організувати створення ядерної та хімічної зброї, але поки у нас є цар-самодержець цього не буде.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:11 Ответить
Ядерну зброю ніхто нам створити на дасть, який би президент у нас не був. Не для того в нас її забирали. Он приклад рушникоголових, які хотіли створити ЯЗ-останні дні показали як світ це підтримує (окрім х#йла).
показать весь комментарий
18.06.2025 16:01 Ответить
>Ядерну зброю ніхто нам створити на дасть
Пофіг, це єдиний спосіб вижити, а тому треба її створити в будь-якому випадку.

>Он приклад рушникоголових, які хотіли створити ЯЗ-останні дні показали як світ це підтримує (окрім х#йла).

Результати: більшість ядерних об'єктів цілі, іран продовжує ядерну програму.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:16 Ответить
Продовжує ? Це точно ? Навіть якщо так-якщо аятолу разом з поплічниками ліквідують-Іран сам відмовиться від ядерної програми. А вірогідність ліквідування існує.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:41 Ответить
>Іран сам відмовиться від ядерної програми
Навпаки, щоб не повторювати ідіотизм України, створять ЯЗ та будуть спокійно собі жити.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:47 Ответить
Спокійно вони жити будуть коли позбудуться влади релігійних терористів, перестануть дружити з іншими терористами з болот та повернуться до світського життя, яке в них було колись. Не буде санкцій, будуть з усіма вільно торгувати. І Ізраїль на них нападати не буде-нафіг вони йому здались.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:56 Ответить
З ЯЗ теж будуть спокійно собі жити. Це така магія яз - якими б поганими не були люди, якщо у них є яз - їх ніхто не чіпає.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:04 Ответить
Дуже сумнівне припущення . Тому що після ліквідації ,ну припустимо , аятоли і верхівки Ірану , хмарочоси - " близнюки " можуть здатись пасочками у дитячій пісочниці .
показать весь комментарий
18.06.2025 18:32 Ответить
А хто сказав що там того аятолу усі обожнюють ? Асада у Сирії не стало, і нічо-усі хмарочоси у штатах стоять.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:39 Ответить
Напевно , Ви праві на рахунок того що не всі обожнюють аятолу . Але я б не порівнював ситуації в Сирії і в Ірану . В Сирії так чи інакше Асада скинула опозиція . А ліквідація аятоли це , по великому рахунку , теракт ,який може привести до несподіваних наслідків , зважаючи на велику кількість його прихильників і , тим більше , на корпус вартових ісламської революції . Окрім того Тегеран має дуже розгалужену сітку терорганізацій по всьому світу .
показать весь комментарий
19.06.2025 18:10 Ответить
Індуси,пакистанці чи євреї питали в когось дозволу робити їм чи ні?
показать весь комментарий
18.06.2025 17:05 Ответить
Індія та Пакистан свої розробки почали ще у 70-х і заявили про наявність зброї ще в 90-х. З тих часів багато чого змінилося. Аргентина, Бразилія могли створити ЯЗ, у ПАР були 6 боєголовок, але усі ще дуже давно відмовилися від розробок. А що там Ізраїль-хз. Вони зажди усе приховували та до них усі якось по особливому ставляться.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:22 Ответить
Денис Короленко #559270 - забули ви мабуть слова боневтіка, сказані їм перед виборами в 2019р.
"Якщо хтось лампочку вкрав - президент винуватий. А якщо не винуватий, то навіщо такий президент". Що зараз змінилося?
показать весь комментарий
18.06.2025 15:52 Ответить
навіщо нам нездатний ЗЄлєнський ?

Генерал Залужний зможе захистити Україну

.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:26 Ответить
А генерала Залужного хтось запитував, чи хоче він стати президентом ?
показать весь комментарий
18.06.2025 16:42 Ответить
авжеж, ЗЄля як арєшнік налетів на Головнокомандуючого та Генштаб ЗСУ

результат - 20 топ панів Генералів та інвалідів стали "інвалідами"
показать весь комментарий
18.06.2025 16:59 Ответить
Причому тут зеля. Я завдав конкретне питання. Чи сам Залужний хоче ?
показать весь комментарий
18.06.2025 17:01 Ответить
перед фразою "Причому тут зеля." за правилами українського правопису має бути "решітка" - #

ось так "#Причому тут зеля."

.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:37 Ответить
Ваші уміння в усіх без виключення постах виділяти частини тексту жирними буквами усім на форумі давно відомі. Але відповідь щодо Залужного буде чи одні вивертання ?
показать весь комментарий
18.06.2025 18:56 Ответить
під командуванням верховного головнокомандуючого ЗЄлєнського мы паБедим !

.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:55 Ответить
Ура !!!! (сарказм).
По суті питання-нічого. Очікувано.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:54 Ответить
так це й є по суті питання:

або ЗЄ і кінець,
або ЗА і шанс вижити
показать весь комментарий
18.06.2025 23:21 Ответить
Так. І ядерка тут не потрібна, достатньо своєї балістики на 2000 км. Що б кацапи знали, що у відповідь на обстріли міст в них міста будуть палати.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:16 Ответить
Добре, є балістика на 2000 кілометрів, і ви витратили N ракет щоб знищити якісь будівлі. Чому це має зупинити русню? Наявність ЯЗ - тиск в першу чергу на наших "друзів", щоб значно підвищити "вартість" можливого знищення України. Бо зараз, якщо обвалиться фронт й русня захопить Україну, наслідки для світу мінімальні, просто будуть купляти наші ресурси у русні, і все.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:24 Ответить
наслідки поразки України - катастрофічні і для Європи, і для світу -

рашка відновлюється як імперія, український ВПК разом із нашими мізками стають трофеєм рашки, а міліони українських чорносвитенків будуть у м'ясних штурмах столиць Європи.

.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:00 Ответить
>рашка відновлюється як імперія
фактично нічого не змінюється, бо це і зараз імперія

>український ВПК разом із нашими мізками стають трофеєм рашки
який % нашого ВПК вони ще не знищили? відповідати не треба, це риторичне питання

міліони українських чорносвитенків будуть у м'ясних штурмах столиць Європи.
якщо мета русні - захоплення європи, чому вони не атакують Польщу?
з нинішніми темпами війни, ще не факт що залишаться "міліони українських чорносвитенків"

для того, щоб поразка України об'єктивно стала катастрофою, треба для цього створити умови: якщо у нас буде ЯЗ та хімічна зброя, то у випадку прориву фронту з стрімким просуванням ворога ми застосуємо ЯЗ та хімічну зброю, це дійсно буде катастрофа.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:14 Ответить
Якими ще нашими мізками?
показать весь комментарий
19.06.2025 00:14 Ответить
Зараз балістику зробити нереально. Дуже давно дещо складали на смоленському авіазаводі. Комплектуючі для неї робили на різних заводах; дещо на Україні. Від тих наших заводів не лишилося нічого.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:23 Ответить
Ой *****, ще Дніпро їм отруїв би. *****, що тече в зворотньому напрямку.
показать весь комментарий
19.06.2025 00:13 Ответить
Не зовсім вас розумію. Припустимо, ми використали VX десь в москві, Дніпро не отримає достатню концентрацію VX.
показать весь комментарий
19.06.2025 00:20 Ответить
сподіваюсь родичі загиблих приєднаються до лав ЗСУ, щоб помститися
показать весь комментарий
18.06.2025 14:54 Ответить
принаймі батько загиблого хлопця за віком ще може служити в ЗСУ

але зараз при розмові на вулиці або в супермаркеті при згадці про службу ЗСУ всілякі охоронці починають посміхатись і дивитись на тебе як на дурачка

українці в масі своїй - гівнюки !!!!
звісно, це не стосується мертвих та живих Героїв, які б'ються з орками,
але більшістьі хотять відсидітись в тепленькому місці, хай хтось воює за них.
і ця поведінка стала загальноприйнятою соціальною нормою.

українці так і НЕ доросли до нації і айімовірніше приречені на знищення та зникнення

.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:35 Ответить
Перш ніж намагатися щось патякати про націю у бундючно-повчальному стилі, варто позбутися винятково кацапської літери у написанні власного прізвища.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:27 Ответить
що по темі, геноцвалі ?

.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:02 Ответить
Два гандона. Ти і попередній.
показать весь комментарий
19.06.2025 00:16 Ответить
Чому б ці фото не показати трампу?
показать весь комментарий
18.06.2025 16:03 Ответить
а чому б перед трампом не показати "нещасним бусифікованим"

.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:36 Ответить
.... згідно його посадових обов'язків

.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:03 Ответить
Не ясно почему мы не отвечаем по кацапским городам. Боимся реакции Еропы и США наверное, что те перестанут помогать.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:44 Ответить
На фронті багато жінок працюють операторами дронів розвідників та ФПВ. Ніщо не заважає місцевій владі, замість того щоб витрачати гроші на озеленення та на брущатку та інші не потрібні речі під час війни, сформувати загони жінок для збиття шахедів та фінансувати їх. Росіяни планують випускати до 1000 шахедів в день і тому без дронів перехоплювачів відбити атаку буде неможливо
показать весь комментарий
18.06.2025 17:56 Ответить
слушна пропозиція:

моя знайома - молода жінка, чергує на шахедобойці

.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:05 Ответить
кожного какцапа и любітелей рузкаго міра треба так зарити заживо в канаві по під дорогою, щоб тіке ноги стирчали
показать весь комментарий
18.06.2025 18:35 Ответить
А это плешивое падло ржот и расказывает что бьют только по военным объектам , жалко нельзя его на кол посадить
показать весь комментарий
19.06.2025 14:10 Ответить
