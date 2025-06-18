Удар по 9-этажке в Киеве: спасатели обнаружили новые тела. Количество жертв в столице возросло до 28 (обновлено). ФОТОрепортаж 18+
В Соломенском районе Киева всю ночь напролет продолжались поисковые работы на месте удара РФ по 9-этажке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"По состоянию на 07.00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 5 погибших", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, всего по указанному адресу изъяты тела 16 человек. Работы продолжаются.
"Всего в столице погиб 21 человек и 134 человека пострадали", - добавили спасатели.
По состоянию на 8:10 в ГСЧС сообщили, что из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома
деблокировано тело еще 1 погибшего (мужского пола).
Всего по указанному адресу извлечены тела 17 человек.
Работы продолжаются.
Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество жертв в доме в Соломенском районе возросло до 18.
"Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины", – заявил он. Таким образом, число жертв в столице возросло до 23.
Обновление по состоянию на 10.38
По состоянию на 10.38, по данным ГСЧС, до 19 человек возросло число погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе - из-под завалов деблокировали еще одно тело.
"В общей сложности в столице после российской атаки в ночь на 17 июня погибли 24 человека, еще 134 пострадали", - уточнили спасатели.
Обновление по состоянию на 11.50
Как сообщил в телеграмм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 11.50 спасатели обнаружили тела еще двух человек.
"20 киевлян погибли в результате удара российской ракеты в Соломенском районе. Поисково-спасательные работы еще не завершены", - написал он.
"Только что спасатели во время разборов завалов обнаружили еще одно, 21 тело", - добавил он.
Таким образом, количество жертв в столице возросло до 26.
Обновлено на 14:13
Из-под завалов извлечено еще одно тело погибшего. Число жертв удара РФ по дому в Соломенском районе возросло до 23.
Всего по г. Киеву в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Атака на Украину в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали.
По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Він, заодно із своїм другом прутіним, убивають Українців!
А усі інши причини, то лише теліпання його єрундою перед ЗМІ!! При Президентові Байдені, такого сорому в США не було!
Смерть московитам окупантам!
Слава Україні!
Клята болотна нечисть!
І вкотре мовчання світу, і вкотре питання про доцільність існування всяких ООН, ОБСЄ, G7, та їм подібних.
Надія лише на самих себе: віримо, донатимо, тримаємось🙏❤️🇺🇦
чи чк ти собі уявляєш "БОМБОсховище"??
почитай, що пробиває 200кг юґбомба, що пробивпє 500кг бомба, що пробиває ******* ракети!!!!
"товарищь бредите"
.
Якщо зеленський не хоче, або не здатний створити ядерну, хімічну, біологічну, радіологічну зброю, він має йти у відставку.
Це пов'язано з тим, що президент фактично має абсолютну владу: він вирішує, хто буде прем'єр-міністром, він вирішує, кого саджати, а кого - ні. Тому звичайно що й претензії всі до нього. За Конституцією у нас прем'єр-міністр має досить великі повноваження, але яка різниця, якщо він не є незалежною особою? De-jure саме прем'єр-міністр має організувати створення ядерної та хімічної зброї, але поки у нас є цар-самодержець цього не буде.
Пофіг, це єдиний спосіб вижити, а тому треба її створити в будь-якому випадку.
>Он приклад рушникоголових, які хотіли створити ЯЗ-останні дні показали як світ це підтримує (окрім х#йла).
Результати: більшість ядерних об'єктів цілі, іран продовжує ядерну програму.
Навпаки, щоб не повторювати ідіотизм України, створять ЯЗ та будуть спокійно собі жити.
"Якщо хтось лампочку вкрав - президент винуватий. А якщо не винуватий, то навіщо такий президент". Що зараз змінилося?
Генерал Залужний зможе захистити Україну
.
результат - 20 топ панів Генералів та інвалідів стали "інвалідами"
ось так "#Причому тут зеля."
.
.
По суті питання-нічого. Очікувано.
або ЗЄ і кінець,
або ЗА і шанс вижити
рашка відновлюється як імперія, український ВПК разом із нашими мізками стають трофеєм рашки, а міліони українських чорносвитенків будуть у м'ясних штурмах столиць Європи.
.
фактично нічого не змінюється, бо це і зараз імперія
>український ВПК разом із нашими мізками стають трофеєм рашки
який % нашого ВПК вони ще не знищили? відповідати не треба, це риторичне питання
>а міліони українських чорносвитенків будуть у м'ясних штурмах столиць Європи.
якщо мета русні - захоплення європи, чому вони не атакують Польщу?
з нинішніми темпами війни, ще не факт що залишаться "міліони українських чорносвитенків"
для того, щоб поразка України об'єктивно стала катастрофою, треба для цього створити умови: якщо у нас буде ЯЗ та хімічна зброя, то у випадку прориву фронту з стрімким просуванням ворога ми застосуємо ЯЗ та хімічну зброю, це дійсно буде катастрофа.
але зараз при розмові на вулиці або в супермаркеті при згадці про службу ЗСУ всілякі охоронці починають посміхатись і дивитись на тебе як на дурачка
українці в масі своїй - гівнюки !!!!
звісно, це не стосується мертвих та живих Героїв, які б'ються з орками,
але більшістьі хотять відсидітись в тепленькому місці, хай хтось воює за них.
і ця поведінка стала загальноприйнятою соціальною нормою.
українці так і НЕ доросли до нації і айімовірніше приречені на знищення та зникнення
.
.
.
.
моя знайома - молода жінка, чергує на шахедобойці
.