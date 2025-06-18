Удар по 9-этажке в Киеве: спасатели обнаружили новые тела. Количество жертв в столице возросло до 28 (обновлено). ФОТОрепортаж 18+

В Соломенском районе Киева всю ночь напролет продолжались поисковые работы на месте удара РФ по 9-этажке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 07.00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 5 погибших", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: погибли 16 человек, еще 134 - пострадали (обновлено). ФОТОрепортаж





















По данным ГСЧС, всего по указанному адресу изъяты тела 16 человек. Работы продолжаются.

"Всего в столице погиб 21 человек и 134 человека пострадали", - добавили спасатели.

По состоянию на 8:10 в ГСЧС сообщили, что из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома

деблокировано тело еще 1 погибшего (мужского пола).

Всего по указанному адресу извлечены тела 17 человек.

Работы продолжаются.

Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество жертв в доме в Соломенском районе возросло до 18.

"Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины", – заявил он. Таким образом, число жертв в столице возросло до 23.

Обновление по состоянию на 10.38

По состоянию на 10.38, по данным ГСЧС, до 19 человек возросло число погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе - из-под завалов деблокировали еще одно тело.

"В общей сложности в столице после российской атаки в ночь на 17 июня погибли 24 человека, еще 134 пострадали", - уточнили спасатели.

Обновление по состоянию на 11.50

Как сообщил в телеграмм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 11.50 спасатели обнаружили тела еще двух человек.

"20 киевлян погибли в результате удара российской ракеты в Соломенском районе. Поисково-спасательные работы еще не завершены", - написал он.

"Только что спасатели во время разборов завалов обнаружили еще одно, 21 тело", - добавил он.

Таким образом, количество жертв в столице возросло до 26.









Обновлено на 14:13

Из-под завалов извлечено еще одно тело погибшего. Число жертв удара РФ по дому в Соломенском районе возросло до 23.

Всего по г. Киеву в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.