Удар по 9-поверхівці у Києві: рятувальники виявили нові тіла. Число жертв у столиці зросло до 28 (оновлено). ФОТОрепортаж 18+

У Солом'янському районі Києва всю ніч безперервно тривали пошукові роботи на місці удару РФ по 9-поверхівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ на Київ: загинули 16 людей, ще 134 – постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж

розбір завалів у Києві

За даними ДСНС, всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб. Роботи тривають.

"Всього у столиці загинула 21 особа та 134 людини постраждало", - додали рятувальники.

Станом на 8:10 у ДСНС повідомили, що  з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку
деблоковано тіло ще 1 загиблої особи (чоловічої статі). Таким чином, число жертв у столиці зросло до 22.

Всього за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб.

Роботи тривають.

Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки", - заявив він. Таким чином, число жертв у столиці зросло до 23.

Оновлення на 10.38

Станом на 10.38, за даними ДСНС, до 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі - з-під завалів деблокували ще одне тіло.

"Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали", - уточнили рятувальники.

Оновлення на 11.50

Як повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, станом на 11.50 рятувальники знайшли тіла ще двох осіб.

"20 киян загинули внаслідок удару російської ракети в Соломʼянському районі. Пошуково-рятувальні роботи ще не завершені", - написав він.

"Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло", - додав він.

Таким чином, число жертв у столиці зросло до 26.

розбір завалів у Києві

Оновлення на 14:13

З-під завалів вилучили ще одне тіло загиблого. Кількість жертв удару РФ по будинку в Солом'янському районі зросла до 23-х.

Всього по м. Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Автор: 

Співчуття родинам..
18.06.2025 07:45
Кожне узкоязичне падло, ждуни, які кликали сюди рускій мій отримають відплату. На ваших руках кров невинних людей.
18.06.2025 07:54
Для українців такі кадри вже давно звичайність. Для західних лідерів звичайністтю стало вдавати, що нічого особливого не сталося.
18.06.2025 07:53
Де це відео? Які комплекси ППО можуть змінити траекторію балістичної ракети на етапі вільного падіння?
18.06.2025 11:16
В студії соловйова ще й не таке розкажуть, що наша ппо тут виробляє. Доречі, його шавки ще вчора вигукували, що то взагалі наша зенітна ракета була. А якщо доказів не буде, то скажуть, що то дійсно наші її змусили відхилитися та потрапити у будинок. Літають тут мирно їх ракети з сотнями кг вибухівки над містом-мільйонником, а біндєравці вирішили їх позбивати. Самі винуваті, то ж мірниє ракєти билі, нє ну а че ?
18.06.2025 13:42
Відео тобі твій російський куратор вже скинув для поширення?
18.06.2025 12:02
Всі питання до агресора
18.06.2025 13:02
Бідні люди…, яка страшна смерть…хоч і 4 рік війни, але не можу звикнути на це дивитись…
18.06.2025 08:41
І не тільки люди..
18.06.2025 13:13
Через ці удари, прутіна, по містам України, Трамп раптово утік з Канади!
Він, заодно із своїм другом прутіним, убивають Українців!
А усі інши причини, то лише теліпання його єрундою перед ЗМІ!! При Президентові Байдені, такого сорому в США не було!
Смерть московитам окупантам!
Слава Україні!
18.06.2025 08:52
Царство небесне і вічний спокій загиблим. Здоров'я і сил постраждалим.
Клята болотна нечисть!
І вкотре мовчання світу, і вкотре питання про доцільність існування всяких ООН, ОБСЄ, G7, та їм подібних.
Надія лише на самих себе: віримо, донатимо, тримаємось🙏❤️🇺🇦
18.06.2025 09:08
Дуже шкода людей. Ніколи не буде прощення цих дій потворі росії. Цірство Небесне ні в чому не винних людей. А як спиться Боневтіку Потужно-Брехливому? Виходить, що краще було виробляти системи ППО і ракети до них, чим всі гроші закатати в асфальт. Подивився в очі Пуйлу? Який там мир "русский"?
18.06.2025 09:41
Воно не стільки закатувало, скільки крало й виводило на офшори. Через оті опитування.
18.06.2025 13:15
дві стіни і підвал не є безпечним місцем, прогресуючий обвал може статися з будь-яким будинком. Буває, що стіни стоять до самого верху, а даху і плит перекриття нема, бо всі вони обвалюються вниз у підвал. Так було нещодавно і в Луцьку. Скільки в Україні є реально безпечних місць, де можуть сховатися люди? бомбосховищ дуже мало, їх навіть на дітей не вистачить. То жахлива ситуація. Люди не можуть почуватися в безпеці практично ні в якому місті і селі.
18.06.2025 09:50
ось так і ховаємося, такі у нас "укриття", одні сподівання на те, що будинок вистоїть з перекриттями, коли в нього щось прилетить
18.06.2025 10:06
немає вже давно "безпечних місць".. прозрій! чи під кожним будинком метро будувати??
чи чк ти собі уявляєш "БОМБОсховище"??
почитай, що пробиває 200кг юґбомба, що пробивпє 500кг бомба, що пробиває ******* ракети!!!!
18.06.2025 23:51
Боляче навіть на це дивитись,горе…
18.06.2025 09:53
Эти фото должен посмотреть АМЕРИКАНСКИЙ дружок путина...
18.06.2025 11:05
Да ему насрать на эту. Всю эту шоблу которая захватила власть в США надо цеплять другими методами. Желательно шантажом.
18.06.2025 11:12
Эти фото должен посмотреть каждый избиратель клоуна. Это и есть тот самый "майский шашлычок".
18.06.2025 13:12
Війна була б при будь якому президенту. Ви забули про АТО за 3 тижні, за численні ...Порошенко здав добробати... в 2014, за втрату Дебальцево, хоча ні, там були винні росіяни, а тут винен Зеленський, за парад 21 серпня 2014 і ...не створюйте паніку..., за незамінований кордон, коли в районі Маріуполя РФ його перейшла (це про готовність) і зрештою ...не розгойдуйте човен... Війна якраз тому і перейшла в повномасштабну фазу, що Зеленський не здав Україну. Дилетант. Але і він, подібно до Порошенка, змушений був змінитись.
18.06.2025 22:30
Та ти шо? При будь-якому? А як так вийшло, що не було при попередньому?
19.06.2025 00:09
Поки не буде дзеркальної адекватної відповіді агресору, ми будемо мати загиблих цивільних. Палити заводи, це дуже добре, але повинні падати під"їзди, палати стоянки та помешкання. Цивільна кацапня повинна на своїй шкурі відчути війну! А при словосполученні "Мацковское мєтро" автоматично обсератися від жаху.
18.06.2025 11:34
ми занадто толерантна довірлива і добра нація тому зникаюча .... євреї вже давно вирізали б московитів або заручилися підтримкою штатів і вєбали ядерку по москві
18.06.2025 12:01
заручилися підтримкою штатів і вєбали ядерку по москві

"товарищь бредите"

.
18.06.2025 16:21
При клоунах ударів у відповідь не буде. Взагалі не буде. Бо можуть постраждати рассіани.
18.06.2025 12:12
ми залежні від Європи, а вони грошей та озброєння не дадуть, якщо мирняк будемо знищувати. В росії ситуцація інакша
18.06.2025 14:56
Не мели дурниці. Знищувати треба тих, хто віддає накази на бомбардування території України. Бомба-це шматок нерухомого залізячча, доки хтось не дасть наказ на її застосування. І цей хтось- скажене Пуйло. А тепер задай питання Вові **********, чому він не віддав до сьогоднішнього дня наказ Малюку на фізичне знищення Пуйла? Малюк може це зробити і Малюк це зробить, але йому потрібен наказ президента- Вови **********. Скажену собаку пристрілюють. Скажений Пуйло повинен здохнути.
18.06.2025 17:07
і чому всі боти підписані якимось джонами там яро захищають мирних, нівчому невинних і всією душею за мир росіян? підкажіть шановн-ий/на, хто вам платить за цю писанину ?
18.06.2025 18:45
Послухай, брехло собаче, де ти бачиш, що я захищаю "мирних, нівчому невинних і всією душею за мир росіян? Покажи , де ти з великого бодуна побачив таке в моїх коментах? Розвелось дурнуватих, які за свої слова зовсім не відповідають.
18.06.2025 20:47
Зробив з того Малюка бога. Та у ***** у самого таких Малюків з десяток
19.06.2025 00:10
Фінал "виборів по приколу" дуже сумний.
18.06.2025 12:10
хочеться мабудь не ржати папріколу а плакати, але клятий Порох в 2019у попереджав з бігбордів - Мир або війна - ваш вибір. вибрали війну
18.06.2025 15:18
Будь ти проклята навіки фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення ,смерть терористу путіну і всй злочиній рашиській кліці ,ніколи не пробачимо.
18.06.2025 12:16
конче-заспа - найбезпечніше та найзахищеніше місце планети! Так як і східний кордон від власного народу!
18.06.2025 12:26
Там теж були прильоти, але місцевих це не турбує. Бо вони давно в країнах НАТО.
18.06.2025 13:06
Найбезпечніше - система бункерів на Банковій.
18.06.2025 16:59
Західний
19.06.2025 00:11
ну звісно дякую за виправлення
19.06.2025 00:14
18.06.2025 12:38
робота у бійців МНС - не позаздриш. Дай Боже їм сил
18.06.2025 12:45
ммда думка. не те щоб в них була легка робота, але це просто "0" в порівнянні з переховуванням в траншеях від фпв. а таких десятки тисяч
18.06.2025 18:49
Це напевно. Але я з дивана розсуждати яка з двох 0 не став би. Власне і не роблю так.
18.06.2025 21:07
18.06.2025 12:45
11 років війни, а хоча б одне бомбосховище побудували за цей час? Еліти для себе приватні бункери будують - в цьому сумнівів нема. Підвали будинків, тобто так звані "укриття" не є бомбосховищами
18.06.2025 12:46
Перші шість років нас ніхто не бомбив. Бомбити нас почали після голосування за московських клованів. Питання треба поставити так- скільки бомбосховищ побудовано за час правління клованів? Правильна відповідь - нуль.
18.06.2025 13:10
В 2014 році в держскарбниці було 108 тис гривень, гола, розброєна армія і "мінський договорняк", як його назвав мудрий наріт, який захищав мудрий наріт від обстрілів.
18.06.2025 14:45
Страшне то, що "цивілізований світ" майже не бачить і не хоче називати зло злом - так хлопчик, граєтся в войнушку. Ні в кого немає волі припинити вбивати нас, одні сделки в голові... поки ми не рознесемо москву своїми ракетами, ніхто нам не допоможе... просто припинити стріляти і дивитися в очі х @ йлу - не вийшло. Сподіваюсь, побачити це свято...
18.06.2025 13:33
Безуглу також не мине карма. На все свій час.
18.06.2025 21:10
Цей жах буде тривати доти, доки наша країна є беззубою. Якби русня знала й розуміла, що за такі злочини москва отримає "прильоти" дронів з https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent) VX, вони б миттєво сіли на сраку й почали мирні перемовини.

Якщо зеленський не хоче, або не здатний створити ядерну, хімічну, біологічну, радіологічну зброю, він має йти у відставку.
18.06.2025 14:29
>Тут большинство "экспертов" думают, что должность президента - это волшебник на голубом вертолете

Це пов'язано з тим, що президент фактично має абсолютну владу: він вирішує, хто буде прем'єр-міністром, він вирішує, кого саджати, а кого - ні. Тому звичайно що й претензії всі до нього. За Конституцією у нас прем'єр-міністр має досить великі повноваження, але яка різниця, якщо він не є незалежною особою? De-jure саме прем'єр-міністр має організувати створення ядерної та хімічної зброї, але поки у нас є цар-самодержець цього не буде.
18.06.2025 15:11
Ядерну зброю ніхто нам створити на дасть, який би президент у нас не був. Не для того в нас її забирали. Он приклад рушникоголових, які хотіли створити ЯЗ-останні дні показали як світ це підтримує (окрім х#йла).
18.06.2025 16:01
>Ядерну зброю ніхто нам створити на дасть
Пофіг, це єдиний спосіб вижити, а тому треба її створити в будь-якому випадку.

>Он приклад рушникоголових, які хотіли створити ЯЗ-останні дні показали як світ це підтримує (окрім х#йла).

Результати: більшість ядерних об'єктів цілі, іран продовжує ядерну програму.
18.06.2025 16:16
Продовжує ? Це точно ? Навіть якщо так-якщо аятолу разом з поплічниками ліквідують-Іран сам відмовиться від ядерної програми. А вірогідність ліквідування існує.
18.06.2025 16:41
>Іран сам відмовиться від ядерної програми
Навпаки, щоб не повторювати ідіотизм України, створять ЯЗ та будуть спокійно собі жити.
18.06.2025 16:47
Спокійно вони жити будуть коли позбудуться влади релігійних терористів, перестануть дружити з іншими терористами з болот та повернуться до світського життя, яке в них було колись. Не буде санкцій, будуть з усіма вільно торгувати. І Ізраїль на них нападати не буде-нафіг вони йому здались.
18.06.2025 16:56
З ЯЗ теж будуть спокійно собі жити. Це така магія яз - якими б поганими не були люди, якщо у них є яз - їх ніхто не чіпає.
18.06.2025 17:04
Дуже сумнівне припущення . Тому що після ліквідації ,ну припустимо , аятоли і верхівки Ірану , хмарочоси - " близнюки " можуть здатись пасочками у дитячій пісочниці .
18.06.2025 18:32
А хто сказав що там того аятолу усі обожнюють ? Асада у Сирії не стало, і нічо-усі хмарочоси у штатах стоять.
18.06.2025 18:39
Напевно , Ви праві на рахунок того що не всі обожнюють аятолу . Але я б не порівнював ситуації в Сирії і в Ірану . В Сирії так чи інакше Асада скинула опозиція . А ліквідація аятоли це , по великому рахунку , теракт ,який може привести до несподіваних наслідків , зважаючи на велику кількість його прихильників і , тим більше , на корпус вартових ісламської революції . Окрім того Тегеран має дуже розгалужену сітку терорганізацій по всьому світу .
19.06.2025 18:10
Індуси,пакистанці чи євреї питали в когось дозволу робити їм чи ні?
18.06.2025 17:05
Індія та Пакистан свої розробки почали ще у 70-х і заявили про наявність зброї ще в 90-х. З тих часів багато чого змінилося. Аргентина, Бразилія могли створити ЯЗ, у ПАР були 6 боєголовок, але усі ще дуже давно відмовилися від розробок. А що там Ізраїль-хз. Вони зажди усе приховували та до них усі якось по особливому ставляться.
18.06.2025 17:22
Денис Короленко #559270 - забули ви мабуть слова боневтіка, сказані їм перед виборами в 2019р.
"Якщо хтось лампочку вкрав - президент винуватий. А якщо не винуватий, то навіщо такий президент". Що зараз змінилося?
18.06.2025 15:52
навіщо нам нездатний ЗЄлєнський ?

Генерал Залужний зможе захистити Україну

.
18.06.2025 16:26
А генерала Залужного хтось запитував, чи хоче він стати президентом ?
18.06.2025 16:42
авжеж, ЗЄля як арєшнік налетів на Головнокомандуючого та Генштаб ЗСУ

результат - 20 топ панів Генералів та інвалідів стали "інвалідами"
18.06.2025 16:59
Причому тут зеля. Я завдав конкретне питання. Чи сам Залужний хоче ?
18.06.2025 17:01
перед фразою "Причому тут зеля." за правилами українського правопису має бути "решітка" - #

ось так "#Причому тут зеля."

.
18.06.2025 18:37
Ваші уміння в усіх без виключення постах виділяти частини тексту жирними буквами усім на форумі давно відомі. Але відповідь щодо Залужного буде чи одні вивертання ?
18.06.2025 18:56
під командуванням верховного головнокомандуючого ЗЄлєнського мы паБедим !

.
18.06.2025 20:55
Ура !!!! (сарказм).
По суті питання-нічого. Очікувано.
18.06.2025 21:54
так це й є по суті питання:

або ЗЄ і кінець,
або ЗА і шанс вижити
18.06.2025 23:21
Так. І ядерка тут не потрібна, достатньо своєї балістики на 2000 км. Що б кацапи знали, що у відповідь на обстріли міст в них міста будуть палати.
18.06.2025 17:16
Добре, є балістика на 2000 кілометрів, і ви витратили N ракет щоб знищити якісь будівлі. Чому це має зупинити русню? Наявність ЯЗ - тиск в першу чергу на наших "друзів", щоб значно підвищити "вартість" можливого знищення України. Бо зараз, якщо обвалиться фронт й русня захопить Україну, наслідки для світу мінімальні, просто будуть купляти наші ресурси у русні, і все.
18.06.2025 17:24
наслідки поразки України - катастрофічні і для Європи, і для світу -

рашка відновлюється як імперія, український ВПК разом із нашими мізками стають трофеєм рашки, а міліони українських чорносвитенків будуть у м'ясних штурмах столиць Європи.

.
18.06.2025 21:00
>рашка відновлюється як імперія
фактично нічого не змінюється, бо це і зараз імперія

>український ВПК разом із нашими мізками стають трофеєм рашки
який % нашого ВПК вони ще не знищили? відповідати не треба, це риторичне питання

міліони українських чорносвитенків будуть у м'ясних штурмах столиць Європи.
якщо мета русні - захоплення європи, чому вони не атакують Польщу?
з нинішніми темпами війни, ще не факт що залишаться "міліони українських чорносвитенків"

для того, щоб поразка України об'єктивно стала катастрофою, треба для цього створити умови: якщо у нас буде ЯЗ та хімічна зброя, то у випадку прориву фронту з стрімким просуванням ворога ми застосуємо ЯЗ та хімічну зброю, це дійсно буде катастрофа.
18.06.2025 21:14
Якими ще нашими мізками?
19.06.2025 00:14
Зараз балістику зробити нереально. Дуже давно дещо складали на смоленському авіазаводі. Комплектуючі для неї робили на різних заводах; дещо на Україні. Від тих наших заводів не лишилося нічого.
18.06.2025 18:23
Ой *****, ще Дніпро їм отруїв би. *****, що тече в зворотньому напрямку.
19.06.2025 00:13
Не зовсім вас розумію. Припустимо, ми використали VX десь в москві, Дніпро не отримає достатню концентрацію VX.
19.06.2025 00:20
сподіваюсь родичі загиблих приєднаються до лав ЗСУ, щоб помститися
18.06.2025 14:54
принаймі батько загиблого хлопця за віком ще може служити в ЗСУ

але зараз при розмові на вулиці або в супермаркеті при згадці про службу ЗСУ всілякі охоронці починають посміхатись і дивитись на тебе як на дурачка

українці в масі своїй - гівнюки !!!!
звісно, це не стосується мертвих та живих Героїв, які б'ються з орками,
але більшістьі хотять відсидітись в тепленькому місці, хай хтось воює за них.
і ця поведінка стала загальноприйнятою соціальною нормою.

українці так і НЕ доросли до нації і айімовірніше приречені на знищення та зникнення

.
18.06.2025 16:35
Перш ніж намагатися щось патякати про націю у бундючно-повчальному стилі, варто позбутися винятково кацапської літери у написанні власного прізвища.
18.06.2025 18:27
що по темі, геноцвалі ?

.
18.06.2025 21:02
Два гандона. Ти і попередній.
19.06.2025 00:16
Чому б ці фото не показати трампу?
18.06.2025 16:03
а чому б перед трампом не показати "нещасним бусифікованим"

.
18.06.2025 16:36
.... згідно його посадових обов'язків

.
18.06.2025 21:03
Не ясно почему мы не отвечаем по кацапским городам. Боимся реакции Еропы и США наверное, что те перестанут помогать.
18.06.2025 17:44
На фронті багато жінок працюють операторами дронів розвідників та ФПВ. Ніщо не заважає місцевій владі, замість того щоб витрачати гроші на озеленення та на брущатку та інші не потрібні речі під час війни, сформувати загони жінок для збиття шахедів та фінансувати їх. Росіяни планують випускати до 1000 шахедів в день і тому без дронів перехоплювачів відбити атаку буде неможливо
18.06.2025 17:56
слушна пропозиція:

моя знайома - молода жінка, чергує на шахедобойці

.
18.06.2025 21:05
кожного какцапа и любітелей рузкаго міра треба так зарити заживо в канаві по під дорогою, щоб тіке ноги стирчали
18.06.2025 18:35
А это плешивое падло ржот и расказывает что бьют только по военным объектам , жалко нельзя его на кол посадить
19.06.2025 14:10
