Удар по 9-поверхівці у Києві: рятувальники виявили нові тіла. Число жертв у столиці зросло до 28 (оновлено). ФОТОрепортаж 18+

У Солом'янському районі Києва всю ніч безперервно тривали пошукові роботи на місці удару РФ по 9-поверхівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ на Київ: загинули 16 людей, ще 134 – постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж





















За даними ДСНС, всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб. Роботи тривають.

"Всього у столиці загинула 21 особа та 134 людини постраждало", - додали рятувальники.

Станом на 8:10 у ДСНС повідомили, що з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку

деблоковано тіло ще 1 загиблої особи (чоловічої статі). Таким чином, число жертв у столиці зросло до 22.

Всього за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб.

Роботи тривають.

Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки", - заявив він. Таким чином, число жертв у столиці зросло до 23.

Оновлення на 10.38

Станом на 10.38, за даними ДСНС, до 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі - з-під завалів деблокували ще одне тіло.

"Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали", - уточнили рятувальники.

Оновлення на 11.50

Як повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, станом на 11.50 рятувальники знайшли тіла ще двох осіб.

"20 киян загинули внаслідок удару російської ракети в Соломʼянському районі. Пошуково-рятувальні роботи ще не завершені", - написав він.

"Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло", - додав він.

Таким чином, число жертв у столиці зросло до 26.









Оновлення на 14:13

З-під завалів вилучили ще одне тіло загиблого. Кількість жертв удару РФ по будинку в Солом'янському районі зросла до 23-х.

Всього по м. Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.