Удар по 9-поверхівці у Києві: рятувальники виявили нові тіла. Число жертв у столиці зросло до 28 (оновлено). ФОТОрепортаж 18+
У Солом'янському районі Києва всю ніч безперервно тривали пошукові роботи на місці удару РФ по 9-поверхівці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб. Роботи тривають.
"Всього у столиці загинула 21 особа та 134 людини постраждало", - додали рятувальники.
Станом на 8:10 у ДСНС повідомили, що з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку
деблоковано тіло ще 1 загиблої особи (чоловічої статі). Таким чином, число жертв у столиці зросло до 22.
Всього за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб.
Роботи тривають.
Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18.
"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки", - заявив він. Таким чином, число жертв у столиці зросло до 23.
Оновлення на 10.38
Станом на 10.38, за даними ДСНС, до 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі - з-під завалів деблокували ще одне тіло.
"Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали", - уточнили рятувальники.
Оновлення на 11.50
Як повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, станом на 11.50 рятувальники знайшли тіла ще двох осіб.
"20 киян загинули внаслідок удару російської ракети в Соломʼянському районі. Пошуково-рятувальні роботи ще не завершені", - написав він.
"Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло", - додав він.
Таким чином, число жертв у столиці зросло до 26.
Оновлення на 14:13
З-під завалів вилучили ще одне тіло загиблого. Кількість жертв удару РФ по будинку в Солом'янському районі зросла до 23-х.
Всього по м. Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Атака на Україну у ніч на 17 червня
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали.
Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
Він, заодно із своїм другом прутіним, убивають Українців!
А усі інши причини, то лише теліпання його єрундою перед ЗМІ!! При Президентові Байдені, такого сорому в США не було!
Смерть московитам окупантам!
Слава Україні!
Клята болотна нечисть!
І вкотре мовчання світу, і вкотре питання про доцільність існування всяких ООН, ОБСЄ, G7, та їм подібних.
Надія лише на самих себе: віримо, донатимо, тримаємось🙏❤️🇺🇦
чи чк ти собі уявляєш "БОМБОсховище"??
почитай, що пробиває 200кг юґбомба, що пробивпє 500кг бомба, що пробиває ******* ракети!!!!
"товарищь бредите"
.
Якщо зеленський не хоче, або не здатний створити ядерну, хімічну, біологічну, радіологічну зброю, він має йти у відставку.
Це пов'язано з тим, що президент фактично має абсолютну владу: він вирішує, хто буде прем'єр-міністром, він вирішує, кого саджати, а кого - ні. Тому звичайно що й претензії всі до нього. За Конституцією у нас прем'єр-міністр має досить великі повноваження, але яка різниця, якщо він не є незалежною особою? De-jure саме прем'єр-міністр має організувати створення ядерної та хімічної зброї, але поки у нас є цар-самодержець цього не буде.
Пофіг, це єдиний спосіб вижити, а тому треба її створити в будь-якому випадку.
>Он приклад рушникоголових, які хотіли створити ЯЗ-останні дні показали як світ це підтримує (окрім х#йла).
Результати: більшість ядерних об'єктів цілі, іран продовжує ядерну програму.
Навпаки, щоб не повторювати ідіотизм України, створять ЯЗ та будуть спокійно собі жити.
"Якщо хтось лампочку вкрав - президент винуватий. А якщо не винуватий, то навіщо такий президент". Що зараз змінилося?
Генерал Залужний зможе захистити Україну
.
результат - 20 топ панів Генералів та інвалідів стали "інвалідами"
ось так "#Причому тут зеля."
.
.
По суті питання-нічого. Очікувано.
або ЗЄ і кінець,
або ЗА і шанс вижити
рашка відновлюється як імперія, український ВПК разом із нашими мізками стають трофеєм рашки, а міліони українських чорносвитенків будуть у м'ясних штурмах столиць Європи.
.
фактично нічого не змінюється, бо це і зараз імперія
>український ВПК разом із нашими мізками стають трофеєм рашки
який % нашого ВПК вони ще не знищили? відповідати не треба, це риторичне питання
>а міліони українських чорносвитенків будуть у м'ясних штурмах столиць Європи.
якщо мета русні - захоплення європи, чому вони не атакують Польщу?
з нинішніми темпами війни, ще не факт що залишаться "міліони українських чорносвитенків"
для того, щоб поразка України об'єктивно стала катастрофою, треба для цього створити умови: якщо у нас буде ЯЗ та хімічна зброя, то у випадку прориву фронту з стрімким просуванням ворога ми застосуємо ЯЗ та хімічну зброю, це дійсно буде катастрофа.
але зараз при розмові на вулиці або в супермаркеті при згадці про службу ЗСУ всілякі охоронці починають посміхатись і дивитись на тебе як на дурачка
українці в масі своїй - гівнюки !!!!
звісно, це не стосується мертвих та живих Героїв, які б'ються з орками,
але більшістьі хотять відсидітись в тепленькому місці, хай хтось воює за них.
і ця поведінка стала загальноприйнятою соціальною нормою.
українці так і НЕ доросли до нації і айімовірніше приречені на знищення та зникнення
.
.
.
.
моя знайома - молода жінка, чергує на шахедобойці
.