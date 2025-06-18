УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9831 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
9 623 65

Батьки цілий день чекали біля руїн: через удар РФ по Києву загинув 31-річний студент УДУ ім.Драгоманова Дмитро Ісаєнко. ФОТО

Через вчорашній ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Його батьки, а з ними і вся країна, від ранку чекали на звістку про хлопця та сподівалися на диво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УДУ імені Михайла Драгоманова, де Дмитро навчався.

"Світла пам’ять Дмитру Ісаєнку…У ці страшні дні серця українців розриваються від болю…Це хлопець, за долею якого стежила вся країна.

Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії…", - йдеться у повідомленні.

Дмитро Ісаєнко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із-під завалів у Києві дістали тіло загиблого, батьки якого цілий день чекали біля руїн

Та дива не сталося.

Також зазначається, що Ісаєнко Дмитро Костянтинович був студентом 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я, спеціальності "Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)". 

Він загинув під уламками свого будинку внаслідок чергової жорстокої атаки росії.

"Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя — поки його не забрала війна", - йдеться у дописі.

Хто має можливість і бажання - підтримайте родину Дмитра:

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/8qFXEmD9Cf

💳Номер картки банки

4441 1111 2537 1967

(банка відкрита на імʼя друга Дмитра, студента факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Бученка Олександра Дмитровича)

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали. Наразі відомо, що  число жертв у столиці зросло до 24.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Автор: 

Київ (20191) жертви (1901) Повітряні атаки на Київ (941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
смерть московським терористам-вбивцям!
показати весь коментар
18.06.2025 11:54 Відповісти
+13
Кожен може взяти в руки зброю...
Від долі не втечеш і не сховаєшся...
І про м'ясників командирів тут не напишеш...
Можна звичайно звинуватити владу, що не навчились збивати балістику і мусарів, що не на фронті...
Може комусь від цього стане легше, але реальність не змінна... Лише зброя в руках кожного, може це все припинити.
показати весь коментар
18.06.2025 12:12 Відповісти
+10
R.I.P. Щирі співчуття рідним та близьким! Покійся з миром, хдопчику! 😢
показати весь коментар
18.06.2025 12:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В спам.
показати весь коментар
18.06.2025 11:57 Відповісти
в спам ))
показати весь коментар
18.06.2025 11:59 Відповісти
смерть московським терористам-вбивцям!
показати весь коментар
18.06.2025 11:54 Відповісти
R.I.P. Щирі співчуття рідним та близьким! Покійся з миром, хдопчику! 😢
показати весь коментар
18.06.2025 12:02 Відповісти
Кожен може взяти в руки зброю...
Від долі не втечеш і не сховаєшся...
І про м'ясників командирів тут не напишеш...
Можна звичайно звинуватити владу, що не навчились збивати балістику і мусарів, що не на фронті...
Може комусь від цього стане легше, але реальність не змінна... Лише зброя в руках кожного, може це все припинити.
показати весь коментар
18.06.2025 12:12 Відповісти
Поліція на фронті. Не пишить маячню.
показати весь коментар
18.06.2025 12:17 Відповісти
Який відсоток від загальної кількості?
показати весь коментар
18.06.2025 12:23 Відповісти
В той же Люті більше не мусорів аніж мусорів. Було відео, з Дніпра здається, де вону заскулили наче цуцики, коли їм сказали що до Люті переводять.
показати весь коментар
18.06.2025 12:27 Відповісти
Брехня. По ротації поліцейські регулярно бувають на фронті.
показати весь коментар
18.06.2025 12:29 Відповісти
На закарпатському? подивись на цих воєнів. https://www.youtube.com/watch?v=Ix2OrQCLNNE&t=95s
показати весь коментар
18.06.2025 12:31 Відповісти
Воювати готові в складі свого підрозділу. В чому проблема, відправити підрозділ на фронт ?
показати весь коментар
18.06.2025 12:55 Відповісти
Ти у мене питаєш... Немає жодної проблеми, але чомусь не відправляють. І мусорів по містах все більше і більше.
показати весь коментар
18.06.2025 12:58 Відповісти
Брехня. В столичный поліції 40 % вакансій не зайняті плюс велика текучість кадрів. Чомусь нарід не хоче на службу.
показати весь коментар
18.06.2025 13:02 Відповісти
Та годі вже відверту хрінь писати. Тобі теж раджу: https://www.youtube.com/watch?v=5Nvo6AkPQjM
показати весь коментар
18.06.2025 13:15 Відповісти
Не дивится лохоразводних каналів. Невже вам не вистачає медведчуковської пропаганди?
показати весь коментар
18.06.2025 16:02 Відповісти
Ти хоч знаєш кому належить той канал? Ой ти проти провладних ЗМІ зараз преш.
показати весь коментар
18.06.2025 18:32 Відповісти
В тилу повно придатних для участі в бойових діях. І не тільки в поліції
Але ОПа свідомо провалює мобілізацію.

Британський полковник Ґлент Ґрант Glen Grant:

"Другою великою проблемою є нераціональне використання робочої сили: багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються належним чином. Принцип має бути таким: «Не треба чоловіка там, де може працювати жінка», як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі."
показати весь коментар
18.06.2025 12:28 Відповісти
"Минулого тижня у Львові я бачив багато чоловіків, які без потреби виконують функції поліцейських та прикордонників - такі завдання, як перевірка паспортів, не вимагають від чоловіків належної фізичної підготовки. Ці чоловіки потрібні в інших місцях. Це повний провал в управлінні людськими ресурсами.

Я майже схильний думати, що це робиться навмисно, щоб послабити збройні сили. Це треба було виправити ще п'ять-шість років тому, ще до повномасштабного вторгнення."

*Інтервʼю для телеканалу Slawa TV
показати весь коментар
18.06.2025 12:29 Відповісти
Що британський полковник Ґлент Ґрант Glen Grant говорив про сцикунів? Про сцикунів він щось говорив?
показати весь коментар
18.06.2025 12:37 Відповісти
Мабуть ти британському полковнику не цікавий, щоб про тебе щось казати.
показати весь коментар
18.06.2025 12:39 Відповісти
Саме про них він і сказав.

Міністр МВС Клименко казав, що поліцейські не воюють тому що не навчені воювати. Стріляти по злочинцях, мати відмінну фізичну форму вони мають, а воювати ні.
А от 50-річні сільські мужички з купою болячок, які ніколи зброї в руках не тримали, мають воювати. Їх по селах вже майже не залишилось.
показати весь коментар
18.06.2025 12:48 Відповісти
я знаю. Багато поліцейських бачив і бачу щоденно тут.
А тепер візьміть і поясніть це 20-25 мільйонам тих хто в тилу...
показати весь коментар
18.06.2025 12:40 Відповісти
От нащо ти триндиш? Наче тут марафон тобі. Рекомендую, сухі факти. Лише 10 хвилин. Воюють вони. https://www.youtube.com/watch?v=5Nvo6AkPQjM
показати весь коментар
18.06.2025 12:53 Відповісти
Скільки їх на відео? 1000, 20000, 100000??? Чи пару десятків???
Зі мною такі ж у військах є. Знаєш скільки відмовників? я бачив як підрозділ знявся з позицій і пішов додому... Навчені, після бзвп, хто з досвідом, хто без і офіцери і солдати...

Питання не в них. Питання в тобі - ти непотріб тиловий... і думаю дуже скоро якийсь закон проти наволочі, що ворожу пропаганду підтримує - придумають.
показати весь коментар
18.06.2025 13:01 Відповісти
Так ти ж сам тиловий щур- політрук. Тут таких навалом воєнів.
показати весь коментар
18.06.2025 13:08 Відповісти
я ж кажу, все ти знаєш і про всіх...
Хто тиловий, хто передовий...
Ти хто???
показати весь коментар
18.06.2025 13:15 Відповісти
Комісар, ти ж дописом вище мене вже описав. Закралися якісь сумніви?
показати весь коментар
18.06.2025 13:23 Відповісти
махай хвостом... і слини побільше...
показати весь коментар
18.06.2025 13:28 Відповісти
Що таке комісар? Пі- пі хочеш?
показати весь коментар
18.06.2025 13:33 Відповісти
Ти знаєш що в люті, що в військах... Все ти знаєш... А я б дуже хотів тобі в очі глянути... Ти б у мене до Покровська в багажнику їхав... А потім знайомився з пацанами з люті, з мусорами... Особисто.
Я б тебе на кожному блокпості показував як тварину і твої висери на цензорі, щоб кожен мусор бачив, яку наволоч нам захищати доводиться.
показати весь коментар
18.06.2025 13:04 Відповісти
Файна дурь. Приймай частіше, комісар. Може й сам колись в свою писанину повіриш.
показати весь коментар
18.06.2025 13:10 Відповісти
А що в неї вірити чи не вірити. Дай точку. Переконаємося.
Хоч до Львова за тобою приїду.
показати весь коментар
18.06.2025 13:16 Відповісти
Ось так просто кинеш позиції та приїдеш? Я ж кажу, тиловий щур- політрук.
показати весь коментар
18.06.2025 13:21 Відповісти
Чому просто? Відпустка, відрядження...
Щур тут один, і ти його в дзеркалі бачиш... Такий маленький обисцяний щур... А щурята у тебе уже є? Не питають в тата чому він сцикун і вдома сидить? Чи нема потомства?
показати весь коментар
18.06.2025 13:26 Відповісти
Переходимо вже на родину. Комісар, ти навіть не уявляєш яке ти жалюгідне.
показати весь коментар
18.06.2025 13:31 Відповісти
@vitaliymkuax ти просто смердючий рук. І все.
Нехай щастить.
показати весь коментар
18.06.2025 13:41 Відповісти
Про дітей ще щось напиши, про батьків. Клоун дешевий. Йди до біса.
показати весь коментар
18.06.2025 13:49 Відповісти
45-річних пенсіонерів МВС не мобілізують чомусь.
показати весь коментар
18.06.2025 12:54 Відповісти
Вже давно на фронті.
показати весь коментар
18.06.2025 12:56 Відповісти
Не бреши. З мого будинку таких двоє. Один з них був керівником нашого ОСББ. І обом було вже набагато більше ніж 45.
показати весь коментар
18.06.2025 13:28 Відповісти
З будинку, де проживає донька, ще один пенс з міліції. Він пішов сам. Нажаль вже загинув. Його портрет зараз на стіні будинку.
показати весь коментар
18.06.2025 13:32 Відповісти
Добровільно вони можуть йти. Але, у МВС своя система обліку, ТЦК до неї не має відношення, і викликати їх до себе не можуть.
показати весь коментар
18.06.2025 22:10 Відповісти
Зброя в руках кожного - це кінець країні. Досить цих емоцій
показати весь коментар
18.06.2025 17:39 Відповісти
Серйозно?
Хотів би я подивитись, що буде з країною, якщо скласти зброю...
Я маю на увазі зброю в руки і захищати Україну. А не просто по ********** стріляти.
показати весь коментар
18.06.2025 17:51 Відповісти
Ну взагалі-то в Україні не заборонено отримувати освіту у будь-якому віці, якщо вона на ступінь вища попереднього.
показати весь коментар
18.06.2025 12:23 Відповісти
Нормально ви загнули, тобто у чоловіків взагалі немає бути прав крім «загинути на фронті»? Ви хоч самі воюєте?
показати весь коментар
18.06.2025 12:36 Відповісти
де написано про право "загинути на фронті"?
показати весь коментар
18.06.2025 20:16 Відповісти
А Ви на яких фронтах?
Чом питаю бо гербики роблю хлопцям, а у Вас бачу душа болить, то в яку бригаду відправляти?
показати весь коментар
18.06.2025 15:06 Відповісти
Боже, як деградує країна - ваш коментар тому підтвердження... А ні з воєнкоматчиками, а ні з такими, як ви, немає бажання жити в одній країні..
показати весь коментар
18.06.2025 17:41 Відповісти
"був студентом 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я, спеціальності "Фізична культура і спорт (здоров'я людини та фізична рекреація)"

По-перше, магістратура - це друга ступінь вишу, тобто хлопець першу ступінь десь у 22-23 закінчив, одержав бакалавра, а потім захотів вчитися на магістра. Мав право.
По-друге, факультет фізичного виховання - тобто хлопець спортсмен. Мабуть своє відбігав-відстрибав, у 30 років зрозумів, що спортивну кар'єру закінчено, пора ставати тренером. І почав наступний етап освіти. Теж мав право.
А був він на фронті чи ні, ми зараз не знаємо, можливо й був. Чи в теробороні. Чи ні. То й не треба його ім'я полоскати - не всі з звинувачувачів з окопу пишуть, якщо я вірно розумію...
Царство небесне молодому хлопцю!
показати весь коментар
18.06.2025 12:46 Відповісти
Парня жалко, как и остальных, но! 31 год, студент стационара? В 27 пошел учиться? Я к этому возрасту закончил институт, почернобылил года 3!!! и отслужил строчку. Контузия, облучение, здоровья нет от слова совсем, хотя всего 60+ немного... А сейчас -вот так...поменялись времена, поменялись...без обид всем, но что есть, то есть.
показати весь коментар
18.06.2025 12:28 Відповісти
Так, схоже що від мобілізації ховався в універі. Але доля вирішила інакше.
показати весь коментар
18.06.2025 12:57 Відповісти
Доречі, я теж в 27 поступив в універ. Але, на заочне. Просто на спір. Не збирався взагалі поступати, але на слабо мене купили. І я не жалію. Хоча, ніколи за спеціальністю не працював, і навіть диплом жодного разу нікому не показував.
показати весь коментар
18.06.2025 13:01 Відповісти
дві стіни і підвал не є безпечним місцем, то ілюзія безпеки, бо прогресуючий обвал може бути в будь-якому будинку, залежить від того, що прилетить. Стіни можуть стояти, а плити перекриття рухнути в підвал. То ж де бомбосховища і бункери для українців? Так звані "укриття", тобто підвали будинків не є бомбосховищами. 11років війни, побудували хоча б одне бомбосховище? Приватні бункери "иліти" побудували для себе - в тому немає сумнівів
показати весь коментар
18.06.2025 12:41 Відповісти
Війна прийде до кожного в той чи інший формі. Від ворога втечеш, від фронту не втечеш. Від фронту втечешь, від ракети не втечеш. Від ракети втечешь, від ножа у Берліні або пулі в Іспанії не втечеш.
Як не крути, а вибирати доведеться між боротьбою та російською пляшкою, рано чи пізно
показати весь коментар
18.06.2025 13:24 Відповісти
І ти вибрав пляшку...
показати весь коментар
18.06.2025 14:02 Відповісти
тобто вижити шансів нема?
показати весь коментар
18.06.2025 14:13 Відповісти
Шанси є і досить нормальні. Нема шансів не брати рискі, пов'язані з війною. Але ж ви виходите з дому не рахуючи що вас можливо зіб'є машина чи якійсь психопат дасть кіянкою по макітрі.
показати весь коментар
18.06.2025 20:59 Відповісти
Ви обрали пляшку. Яку ви мабуть вже випили. Я обираю життя замість пляшки алкоголю
показати весь коментар
18.06.2025 17:43 Відповісти
 
 