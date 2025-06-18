Батьки цілий день чекали біля руїн: через удар РФ по Києву загинув 31-річний студент УДУ ім.Драгоманова Дмитро Ісаєнко. ФОТО
Через вчорашній ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Його батьки, а з ними і вся країна, від ранку чекали на звістку про хлопця та сподівалися на диво.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УДУ імені Михайла Драгоманова, де Дмитро навчався.
"Світла пам’ять Дмитру Ісаєнку…У ці страшні дні серця українців розриваються від болю…Це хлопець, за долею якого стежила вся країна.
Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії…", - йдеться у повідомленні.
Та дива не сталося.
Також зазначається, що Ісаєнко Дмитро Костянтинович був студентом 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я, спеціальності "Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)".
Він загинув під уламками свого будинку внаслідок чергової жорстокої атаки росії.
"Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя — поки його не забрала війна", - йдеться у дописі.
Хто має можливість і бажання - підтримайте родину Дмитра:
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/8qFXEmD9Cf
Номер картки банки
4441 1111 2537 1967
(банка відкрита на імʼя друга Дмитра, студента факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Бученка Олександра Дмитровича)
Атака на Україну у ніч на 17 червня
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали. Наразі відомо, що число жертв у столиці зросло до 24.
Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
Від долі не втечеш і не сховаєшся...
І про м'ясників командирів тут не напишеш...
Можна звичайно звинуватити владу, що не навчились збивати балістику і мусарів, що не на фронті...
Може комусь від цього стане легше, але реальність не змінна... Лише зброя в руках кожного, може це все припинити.
Але ОПа свідомо провалює мобілізацію.
Британський полковник Ґлент Ґрант Glen Grant:
"Другою великою проблемою є нераціональне використання робочої сили: багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються належним чином. Принцип має бути таким: «Не треба чоловіка там, де може працювати жінка», як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі."
Я майже схильний думати, що це робиться навмисно, щоб послабити збройні сили. Це треба було виправити ще п'ять-шість років тому, ще до повномасштабного вторгнення."
*Інтервʼю для телеканалу Slawa TV
Міністр МВС Клименко казав, що поліцейські не воюють тому що не навчені воювати. Стріляти по злочинцях, мати відмінну фізичну форму вони мають, а воювати ні.
А от 50-річні сільські мужички з купою болячок, які ніколи зброї в руках не тримали, мають воювати. Їх по селах вже майже не залишилось.
А тепер візьміть і поясніть це 20-25 мільйонам тих хто в тилу...
Зі мною такі ж у військах є. Знаєш скільки відмовників? я бачив як підрозділ знявся з позицій і пішов додому... Навчені, після бзвп, хто з досвідом, хто без і офіцери і солдати...
Питання не в них. Питання в тобі - ти непотріб тиловий... і думаю дуже скоро якийсь закон проти наволочі, що ворожу пропаганду підтримує - придумають.
Хто тиловий, хто передовий...
Ти хто???
Я б тебе на кожному блокпості показував як тварину і твої висери на цензорі, щоб кожен мусор бачив, яку наволоч нам захищати доводиться.
Хоч до Львова за тобою приїду.
Щур тут один, і ти його в дзеркалі бачиш... Такий маленький обисцяний щур... А щурята у тебе уже є? Не питають в тата чому він сцикун і вдома сидить? Чи нема потомства?
Нехай щастить.
Хотів би я подивитись, що буде з країною, якщо скласти зброю...
Я маю на увазі зброю в руки і захищати Україну. А не просто по ********** стріляти.
Чом питаю бо гербики роблю хлопцям, а у Вас бачу душа болить, то в яку бригаду відправляти?
По-перше, магістратура - це друга ступінь вишу, тобто хлопець першу ступінь десь у 22-23 закінчив, одержав бакалавра, а потім захотів вчитися на магістра. Мав право.
По-друге, факультет фізичного виховання - тобто хлопець спортсмен. Мабуть своє відбігав-відстрибав, у 30 років зрозумів, що спортивну кар'єру закінчено, пора ставати тренером. І почав наступний етап освіти. Теж мав право.
А був він на фронті чи ні, ми зараз не знаємо, можливо й був. Чи в теробороні. Чи ні. То й не треба його ім'я полоскати - не всі з звинувачувачів з окопу пишуть, якщо я вірно розумію...
Царство небесне молодому хлопцю!
Як не крути, а вибирати доведеться між боротьбою та російською пляшкою, рано чи пізно