Батьки цілий день чекали біля руїн: через удар РФ по Києву загинув 31-річний студент УДУ ім.Драгоманова Дмитро Ісаєнко. ФОТО

Через вчорашній ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Його батьки, а з ними і вся країна, від ранку чекали на звістку про хлопця та сподівалися на диво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УДУ імені Михайла Драгоманова, де Дмитро навчався.

"Світла пам’ять Дмитру Ісаєнку…У ці страшні дні серця українців розриваються від болю…Це хлопець, за долею якого стежила вся країна.

Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії…", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із-під завалів у Києві дістали тіло загиблого, батьки якого цілий день чекали біля руїн

Та дива не сталося.

Також зазначається, що Ісаєнко Дмитро Костянтинович був студентом 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я, спеціальності "Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)".

Він загинув під уламками свого будинку внаслідок чергової жорстокої атаки росії.

"Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя — поки його не забрала війна", - йдеться у дописі.

Хто має можливість і бажання - підтримайте родину Дмитра:

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/8qFXEmD9Cf

Номер картки банки

4441 1111 2537 1967

(банка відкрита на імʼя друга Дмитра, студента факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Бученка Олександра Дмитровича)

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали. Наразі відомо, що число жертв у столиці зросло до 24.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.