Вследствие массированной российской атаки в Киеве повреждены 207 объектов
Жители Соломенского района, имущество которых пострадало вследствие атаки 17 июня, подали 95 заявлений в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества - на компенсацию в рамках государственной программы "єВідновлення".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп во время сегодняшней встречи с жителями Соломенского района.
"В целом государство предоставляет до 350 тыс. компенсации за поврежденные жилые квартиры и до 500 тыс. грн - за поврежденные частные дома. За эти средства можно приобрести строительные материалы или заказать ремонтные услуги", - отметил в разговоре с жителями Вячеслав Непоп.
По его информации, по состоянию на 18 июня в Соломенском районе зарегистрировано 106 поврежденных объектов, а всего по городу - 207.
Для компенсации на восстановление жилья необходимо:
- подать уведомление, а затем заявку на выплату о поврежденном имуществе через "Дію" - в приложении или на портале (через ЦПАУ);
- открыть счет "єВідновлення" в банке;
- получить решение комиссии по результатам обследования жилья.
Соответствующее уведомление поступит, если заявка подана в приложении "Дія". Если же заявка оформлена на портале "Дія" (через ЦПАУ), то на электронную почту придет письмо с соответствующим решением. Подробнее - по ссылке: https://erecovery.diia.gov.ua/.
"Впрочем, сделать это возможно только, если жилье внесено в Государственный реестр вещных прав. Советую всем киевлянам позаботиться об этом заранее и обратиться в ЦПАУ или к нотариусу для внесения соответствующих данных", - обратил внимание Вячеслав Непоп.
По его словам, получить материальную помощь можно и из столичного бюджета.
В частности, 40 000 грн единовременно предоставят тем, кто нуждается в срочном временном отселении из-за повреждения или разрушения жилья. А также ежемесячную помощь по 20 000 грн (на срок до 12 месяцев) - тем, кто вынужден временно отселиться. И еще 10 000 грн - в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".
Атака на Украину в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали.
По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Наша рідна столиця України у небезпеці!
Чому небо над столицею не закрито?!
Якщо бракує людей, то нарешті оголошуйте повну загальну мобілізацію по всій території України, бо інакше русні як орда посуне до Західних кордонів України!
Не чекайте, коли це відбудеться! Оголошуйте повну загальну мобілізацію!!!