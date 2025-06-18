Вследствие массированной российской атаки в Киеве повреждены 207 объектов

Жители Соломенского района, имущество которых пострадало вследствие атаки 17 июня, подали 95 заявлений в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества - на компенсацию в рамках государственной программы "єВідновлення".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп во время сегодняшней встречи с жителями Соломенского района.

"В целом государство предоставляет до 350 тыс. компенсации за поврежденные жилые квартиры и до 500 тыс. грн - за поврежденные частные дома. За эти средства можно приобрести строительные материалы или заказать ремонтные услуги", - отметил в разговоре с жителями Вячеслав Непоп.

По его информации, по состоянию на 18 июня в Соломенском районе зарегистрировано 106 поврежденных объектов, а всего по городу - 207.

Для компенсации на восстановление жилья необходимо:

подать уведомление, а затем заявку на выплату о поврежденном имуществе через "Дію" - в приложении или на портале (через ЦПАУ);

открыть счет "єВідновлення" в банке;

получить решение комиссии по результатам обследования жилья.

Соответствующее уведомление поступит, если заявка подана в приложении "Дія". Если же заявка оформлена на портале "Дія" (через ЦПАУ), то на электронную почту придет письмо с соответствующим решением. Подробнее - по ссылке: https://erecovery.diia.gov.ua/.

"Впрочем, сделать это возможно только, если жилье внесено в Государственный реестр вещных прав. Советую всем киевлянам позаботиться об этом заранее и обратиться в ЦПАУ или к нотариусу для внесения соответствующих данных", - обратил внимание Вячеслав Непоп.

По его словам, получить материальную помощь можно и из столичного бюджета.

В частности, 40 000 грн единовременно предоставят тем, кто нуждается в срочном временном отселении из-за повреждения или разрушения жилья. А также ежемесячную помощь по 20 000 грн (на срок до 12 месяцев) - тем, кто вынужден временно отселиться. И еще 10 000 грн - в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.