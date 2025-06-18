ГСЧС предупреждает об опасности неразорвавшихся кассетных боеприпасов и обломков дронов в Киеве

В результате комбинированного воздушного удара армии РФ по Киеву в ночь на вторник в двух районах столицы пиротехники обнаружили и обезвредили кассетные суббоеприпасы,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Александр Хорунжий.

"Пиротехники и взрывотехники на двух локациях - в Соломенском и Шевченковском районах, обнаружили и обезвредили кассетные суббоеприпасы - элементы, которые используются в российских ракетах для того, чтобы увеличить площадь поражения людей и техники. Они выглядят как серебристые металлические мячики диаметром 10 см. Радиус их поражения где-то 25-30 метров, разлет осколков до 100 метров. После того, как ракета "раскрывается", они усеивают огромную площадь, срабатывают от удара об объект или о землю... эффект от разрыва подобен 82-мм минометной мине", - сказал он в эфире телемарафона в среду.

Читайте также: Все пожары ликвидированы после ракетного удара в Киеве: больше всего пострадал Соломенский район, - ГСЧС

Хорунжий предупредил, что приближаться и трогать такие предметы крайне опасно из-за их нестабильности и потенциальной опасности.

Он отметил, что из-за их необычной формы они могут привлекать детей, поэтому надо проводить среди них разъяснительную работу.

По его словам, то же касается обломков дронов и остатков ракет. Хорунжий призвал не трогать подозрительные предметы, похожие на боеприпасы, а в случае обнаружения такой находки срочно сообщать в профильные учреждения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массированная ракетная атака РФ на Киев: неразорвавшиеся кассетные боеприпасы взрывотехники вынесли из квартир жилого дома. ФОТОрепортаж

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.