ДСНС попереджає про небезпеку нерозірваних касетних боєприпасів та уламків дронів у Києві

Внаслідок комбінованого повітряного удару армії РФ по Києву в ніч на вівторок у двох районах столиці піротехніки виявили та знешкодили касетні суббоєприпаси,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Олександр Хорунжий.

"Піротехніки та вибухотехніки на двох локаціях – в Солом'янському та Шевченківському районах виявили та знешкодили касетні суббоєприпаси – елементи, які використовуються в російських ракетах для того, щоби збільшити площу ураження людей та техніки. Вони виглядають як сріблясті металеві м'ячики діаметром 10 см. Радіус їхнього ураження десь 25-30 метрів, розліт осколків до 100 метрів. Після того, як ракета "розкривається", вони усівають величезну площу, спрацьовують від удару від об'єкт або об землю… ефект від розриву подібний до 82-мм мінометної міни", - сказав він в ефірі телемарафону у середу.

Хорунжий попередив, що наближатися і чіпати таки предмети вкрай небезпечно через їх нестабільність та потенційну небезпеку.

Він зазначив, що через їх незвичну форму вони можуть приваблювати дітей, тому треба проводити серед них роз'яснювальну роботу.

За його словами, те саме стосується уламків дронів та залишків ракет. Хорунжий закликав не чіпати підозрілі предмети, схожі на боєприпаси, а у разі виявлення такої знахідки терміново повідомляти профільні установи.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.