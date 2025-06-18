Пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва завершена, - Клименко. ВIДЕО

Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість загиблих

На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Це не просто трагедія однієї родини - це біль усієї країни.

Рятувальна операція

Рятувальна операція розпочалася одразу після прибуття екстрених служб на місце після повідомлення про удар. До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більш як 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак.

"ДСНСники врятували з-під завалів 2 людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів. На місці працювали групи психологів – понад 220 людей отримали невідкладну психологічну допомогу. Ми використали всі ресурси, аби врятувати життя", - наголосив міністр.

Також цілодобово на локації забезпечували правопорядок понад 300 правоохоронців. І продовжать це робити надалі, допоки буде потреба.

Заяви від потерпілих

Триває прийом заяв від потерпілих – вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна. Всі дані фіксуються ретельно.

"Дякую всім, хто працював і продовжує працювати на місці трагедії. За витримку. За мужність. За врятовані життя. За допомогу тим, хто пережив цю атаку - як фізичну, так і психологічну. Зруйновано будинки, життя, спокій. Але не віру в те, що ми вистоїмо. Атакувати міста, житлові будинки, в яких сплять мирні люди - це відвертий тероризм. І синонім тероризму - росія", - наголосив Клименко.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали. Станом на 16.00 18 червня у Києві 28 загиблих.