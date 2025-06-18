Поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева завершена, - Клименко. ВИДЕО

Более 39 часов длилась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Сегодня в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Количество погибших

К сожалению, только на этой локации из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в столице вследствие российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.

Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это не просто трагедия одной семьи - это боль всей страны.

Спасательная операция

Спасательная операция началась сразу после прибытия экстренных служб на место после сообщения об ударе. К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, задействовали беспилотники, поисковых собак.

"Работники ГСЧС спасли из-под завалов 2 человек, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов. На месте работали группы психологов - более 220 человек получили неотложную психологическую помощь. Мы использовали все ресурсы, чтобы спасти жизни", - подчеркнул министр.

Также читайте: Все пожары ликвидированы после ракетного удара в Киеве: больше всего пострадал Соломенский район, - ГСЧС

Также круглосуточно на локации обеспечивали правопорядок более 300 правоохранителей. И продолжат это делать в дальнейшем, пока будет необходимость.

Заявления от потерпевших

Продолжается прием заявлений от потерпевших - уже получено почти 500 сообщений о повреждении имущества. Все данные фиксируются тщательно.

Также читайте: В результате массированной российской атаки в Киеве повреждены 207 объектов

"Спасибо всем, кто работал и продолжает работать на месте трагедии. За выдержку. За мужество. За спасенные жизни. За помощь тем, кто пережил эту атаку - как физическую, так и психологическую. Разрушены дома, жизни, покой. Но не вера в то, что мы выстоим. Атаковать города, жилые дома, в которых спят мирные люди, - это откровенный терроризм. И синоним терроризма - Россия", - подчеркнул Клименко.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве 28 погибших.