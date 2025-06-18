РУС
Атака ракет и БпЛА на Киев
Поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева завершена, - Клименко. ВИДЕО

Более 39 часов длилась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Сегодня в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Количество погибших

К сожалению, только на этой локации из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в столице вследствие российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.

Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это не просто трагедия одной семьи - это боль всей страны.

Спасательная операция

Спасательная операция началась сразу после прибытия экстренных служб на место после сообщения об ударе. К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, задействовали беспилотники, поисковых собак.

"Работники ГСЧС спасли из-под завалов 2 человек, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов. На месте работали группы психологов - более 220 человек получили неотложную психологическую помощь. Мы использовали все ресурсы, чтобы спасти жизни", - подчеркнул министр.

Также читайте: Все пожары ликвидированы после ракетного удара в Киеве: больше всего пострадал Соломенский район, - ГСЧС

Также круглосуточно на локации обеспечивали правопорядок более 300 правоохранителей. И продолжат это делать в дальнейшем, пока будет необходимость.

Заявления от потерпевших

Продолжается прием заявлений от потерпевших - уже получено почти 500 сообщений о повреждении имущества. Все данные фиксируются тщательно.

Также читайте: В результате массированной российской атаки в Киеве повреждены 207 объектов

"Спасибо всем, кто работал и продолжает работать на месте трагедии. За выдержку. За мужество. За спасенные жизни. За помощь тем, кто пережил эту атаку - как физическую, так и психологическую. Разрушены дома, жизни, покой. Но не вера в то, что мы выстоим. Атаковать города, жилые дома, в которых спят мирные люди, - это откровенный терроризм. И синоним терроризма - Россия", - подчеркнул Клименко.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве 28 погибших.

Автор: 

Клименко Игорь (435) Воздушные атаки на Киев (884)
Який жах...
Царство небесне невинно вбитим імперією зла
показать весь комментарий
18.06.2025 19:55
Памятаймо, про ціну Свободи України від ГУЛАГУ2 московського!!
показать весь комментарий
18.06.2025 19:56
Квартал 2025
показать весь комментарий
18.06.2025 19:56
Світла пам'ять невинно загинувшим пекельна смерть всім лаптеногім від малого до старого!
показать весь комментарий
18.06.2025 20:07
У тільки одне побажання ЩОБ ВСЯ КАЦАПНЯдеб вони не жили якої національності повиздихали щоб не смерділо ні козломордими ні оленеводами ні парашниками грьобана русня подохніть собачі діти щоб не марати руки вами
показать весь комментарий
18.06.2025 20:13
 
 