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Новини Результат роботи ППО Масований ракетний обстріл Обстріли Києва
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РФ атакувала балістикою, "шахедами" та крилатими ракетами: знешкоджено 354 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 23 червня 2025 року. Скільки цілей збито

У ніч на 23 червня російські війська випустили по Україні 368 цілей, зокрема балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог

  • 352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ (до 160 із них – "шахеди");
  • 11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська обл. - РФ;
  • 5 крилатими ракетами Іскандер-К із району Курська - РФ.

Основним напрямком удару був Київ.

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"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачені:

- 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – збито, ще 3 – локаційно втрачені;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К збито", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

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Обстріл 23 червня 2025 року. Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (29517) ППО (3326) Повітряні сили (2808) Повітряні атаки на Київ (862)


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Топ коментарі
+9
У відповідь летять потужні "відосіки".
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23.06.2025 09:12 Відповісти
+8
как только зех/уйло за порог - так и обстрел Киева. Привязать к батарее в пятиэтажке на соломенке пора гниду
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23.06.2025 09:35 Відповісти
+5
Було б де
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23.06.2025 09:37 Відповісти
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ховатися треба ,це не жарти
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23.06.2025 09:24 Відповісти
Було б де
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23.06.2025 09:37 Відповісти
Ви не у чистому полі, а у місті, де практично на кожному кроці є можливість сховатися у підвалі, підземному переході чи метро. Цього більші ніж достатньо аби захиститися від уламків чи вибухової хвилі. А від прямого влучання ракет, особливо балістики, вас не врятує жодне стандартне сховище, хіба що ядерний бункер (якими є деякі станції метро)
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23.06.2025 10:03 Відповісти
Ви живете в країні рожевих поні. Підвали у панельках 70-90, або хрущівках то братські могили. Нагадайте, до якої станції метро мені бігти на лівому березі у Києві? І глибину тих станцій! Коли одна лінія - наземне метро, друга - насипна. Більшість переходів - наземні.
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23.06.2025 10:09 Відповісти
Це ви живете у світі ілюзій. Коли навіть для ЗСУ не вистачає фінансування, ніхто не буде будувати тиловикам спеціалізовані укриття, здатні витримати пряме влучання ракет. Цього не буде не в цьому році, не у наступному, ні навіть через 5 років
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23.06.2025 10:26 Відповісти
щось ви не те пишете.
В Києві за час війни зрили всесь острів на Оболоні збудували туди 2 моста переремонтували двічі за 2 роки вулиці і тп кладуть плитку и пр як і до війни. Гроші є щоб красти.
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23.06.2025 10:35 Відповісти
Не перебільшуйте. Острів на Оболоні облаштовується за рахунок меценатських коштів. Ремонт двох мостів, враховуючи їхній стан, є необхідністю, а не примхою. І навіть якщо зекономити на ремонті плитки на сотні об'єктів, цих коштів не вистачить на будівництво навіть одного спеціалізованого укриття. А якщо ж ви стали свідком "кражі", то беріть відповідальність на себе і дійте, не чекайте, поки винного притягне до відповідальності хтось інший. Чи це сказано аби поговорити?
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23.06.2025 10:48 Відповісти
нах путіна ви тута щось пишете щоб поговорити
скільки рублів ви отримуєте в Калузі
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23.06.2025 12:37 Відповісти
Ваші пости протирічать один одному.

І взагалі, менше красти треба - вистачіть на все.
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23.06.2025 10:36 Відповісти
Які саме мої твердження викликають у вас суперечності?

І взагалі, замість того, щоб ховатися за банальними фразами на зразок "менше красти треба", краще почати власноруч допомагати Силам оборони. Якщо нічого не робити, такий буде і результат. Ніхто у цьому світі вам нічого не зобов'язаний
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23.06.2025 11:05 Відповісти
Та блд, спочатку відгугліть швидкість іскандерів та Кинджалів. А потім співставте зі швидкістю свого пересування.

А стосовно суперечності тверддень - прсти по цій гілці свої уважно перечитайте. Може дійде.

Цікаво, з якого ви міста?
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23.06.2025 11:12 Відповісти
Іскандер-М та Кинджал це балістика, які є дорогою зброєю, тому їх застосовують досить рідко. Час підльоту від кордону до Києва близько 4 хв, а ще кілька хвилин ракети летять над російською територією до кордону і навіть цього часу достатньо, щоб встигнути сховатися. Однак навіть у разі прямого влучання цих ракет в укриття (не ядерного) то навряд чи навіть укриття врятує Вас від серйозних наслідків

Ви поводитеся якось дивно. Щось не зрозуміли, але мовчите, а я маю сама здогадуватися, що саме?

Київ
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23.06.2025 11:38 Відповісти
Це ви поводитесь дивно. От й поясніть, як сховатись у метро з лівого на правий берег при балістиці з вказаним часом прильоту по Києву.

І взагалі, зі своїми розповідями про укриття, переходами та метро, а також датою реєстраціїї - враження, що ви зелений жОПобот.

Бб. Немаю бажання з вами спілкуватись.
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23.06.2025 11:51 Відповісти
поганий жарт
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23.06.2025 10:33 Відповісти
А ти плануєш загинути правильно?
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23.06.2025 09:36 Відповісти
ну так, бомбосховищ за 11 років війни набудували безліч у кожному місті, а люди не хочуть ховатися, бо їм подобається вмирати під завалами власних будинків
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23.06.2025 09:52 Відповісти
Про що ви говорите? Якщо навіть для військових виділяється рекордна сума, понад 2,2 трильйона грн на 2025 рік, що становить понад 26% ВВП, але навіть цього не достатньо, через що воїни змушені значну частину свого власного грошового забезпечення витрачати на власний захист, то що вже говорити про тил, тим більше про глибокий тил, як Київ
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23.06.2025 10:18 Відповісти
У відповідь летять потужні "відосіки".
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23.06.2025 09:12 Відповісти
Так, на нашу відповідь зеля потужними відосами вже навів ракети. Це там де більшовик
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23.06.2025 11:16 Відповісти
96% збито, це вже краще
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23.06.2025 09:26 Відповісти
Скоро буде 146%
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23.06.2025 11:14 Відповісти
Кацап?
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23.06.2025 11:51 Відповісти
один Іскандер М пролетів , К всі збиті
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23.06.2025 09:29 Відповісти
А де наші ракети потужний, де наші дрони, на що ти здатний, на відоси.
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23.06.2025 09:29 Відповісти
как только зех/уйло за порог - так и обстрел Киева. Привязать к батарее в пятиэтажке на соломенке пора гниду
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23.06.2025 09:35 Відповісти
Нє, прив'язувати не треба. Його й дєрьмака прсадити до мобільних груп й катати містом. Одного на правому, другого на лівому.
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23.06.2025 09:39 Відповісти
Володимир Санич, я звичайно все розумію , що типу, ми не росіяни, ми не воюємо з мирняком і так далі. Але , с#ка, питання: ми колись й#бнемо по мацквабаду тридцятьма балістичними ракетами, щоб вони, с#ка, нарешті за 1200 відчули , що таке війна, чи у нас крім асфальту та шашликів немає ніх#я?????
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23.06.2025 09:37 Відповісти
Ми такі білі й пухнасті..чому Ізраїлю можна фігачити амерівською зброєю, а нам ні?

І оті наші розробки, що проходятт польові випробування треба випробувати по мацквабаду, єлабузі - по інфраструктурі й житловому сектору теж. Не почнемо їх кошмарити - ще 10 років відбиватись будемо.
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23.06.2025 09:43 Відповісти
А какие запускать: "Рута"? "Паляниця"? "Пекло"?

Бабла хватило только сделать корпуса из карбона, отполировать их до блеска, напечатать буклеты для выставки и выплатить премии менеджерам, которые с пафосом это все показали.

Кацапы массово из алюминиевых труб и пенопласта клепают свои дроны. Но у нас на этом заработать бабла не получится, поэтому нет интереса. Вопрос выживания перед людьми, которые этим занимаются, видимо, не стоит. Если что - чухнут за кордон, а вы тут е@#$сь, как хотите.
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23.06.2025 09:52 Відповісти
Є така собі блогерка з Ірану "елена зивдар", родом з білораші - виклала відос після початку бомбардувань Тегерану, і коментує що іранців попереджають спецслужби Ізраїлю, куди саме вони зараз влуплять ракетою! А їхні пропагандони-рушникі закликають не вірити та залишатися в кв(щось нагадує(((

І саме цей відос через півдоби було видалено з її каналу!
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23.06.2025 09:44 Відповісти
На таке багатомільйонне місто просто не вистачає укриттів на всіх. На Правому березі глибоке метро, але й там не можуть вміститися всі бажаючі. Про підвали в п'яти - і дев'ятиповерхівках взагалі краще мовчати ..На лівому все сумніше. Так, є укриття в школах і багатьох новобудовах, але їх недостатньо.. І саме цим має займатися військова адміністрація, а не пхати носа у життя міста .
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23.06.2025 09:46 Відповісти
Де удари у відповідь по моцкві? Чому ми не знищуємо рашистські аеропорти, літаки і НПЗ? В яку гру в піддавки грає наша влада? Невже не видно що ми в цю гру програємо бо на удари рашистів по мирним містам вже ніхто за кордоном не звертає уваги і це вже як буденна справа. Зато Україна вже не стріляє ні по Білгороду ні по Кірську, даже про удари по НПЗ вже не чути, я вже не кажу про удари по моцкві. Московському режиму вдалося просунути як на дипломатичному фронті так і на інших фронтах свій порядок денний по плану прінуждєнія України к капітуляції, яки так підтримує Тампон. Якщо так піде далі то через місясяць Україна дійсно почне канючити про капітуляцію.
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23.06.2025 10:03 Відповісти
Алк при всьому негативі.. збиття цілей 96%. Що б було, якби, не дай Бог не збивали. Страшно подумати.
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23.06.2025 10:08 Відповісти
За багато днів спостереження побачив що кількість "локаційно втрачених", тобто обманок ,набагато більше ніж "бойових шахедів." Можливо кацапи почали економити бойові через знищення шахеднї програми в Ірані.
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23.06.2025 10:08 Відповісти
як казав азаров "хватіть скігліті", коли ми накінець побачимо в дії нашу балістику і зруйновану мацкву??? Око за око!!!!!
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23.06.2025 10:33 Відповісти
 
 