РФ атакувала балістикою, "шахедами" та крилатими ракетами: знешкоджено 354 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 23 червня російські війська випустили по Україні 368 цілей, зокрема балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог
- 352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ (до 160 із них – "шахеди");
- 11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська обл. - РФ;
- 5 крилатими ракетами Іскандер-К із району Курська - РФ.
Основним напрямком удару був Київ.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачені:
- 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – збито, ще 3 – локаційно втрачені;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К збито", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Києві за час війни зрили всесь острів на Оболоні збудували туди 2 моста переремонтували двічі за 2 роки вулиці і тп кладуть плитку и пр як і до війни. Гроші є щоб красти.
скільки рублів ви отримуєте в Калузі
І взагалі, менше красти треба - вистачіть на все.
І взагалі, замість того, щоб ховатися за банальними фразами на зразок "менше красти треба", краще почати власноруч допомагати Силам оборони. Якщо нічого не робити, такий буде і результат. Ніхто у цьому світі вам нічого не зобов'язаний
А стосовно суперечності тверддень - прсти по цій гілці свої уважно перечитайте. Може дійде.
Цікаво, з якого ви міста?
Ви поводитеся якось дивно. Щось не зрозуміли, але мовчите, а я маю сама здогадуватися, що саме?
Київ
І взагалі, зі своїми розповідями про укриття, переходами та метро, а також датою реєстраціїї - враження, що ви зелений жОПобот.
Бб. Немаю бажання з вами спілкуватись.
І оті наші розробки, що проходятт польові випробування треба випробувати по мацквабаду, єлабузі - по інфраструктурі й житловому сектору теж. Не почнемо їх кошмарити - ще 10 років відбиватись будемо.
Бабла хватило только сделать корпуса из карбона, отполировать их до блеска, напечатать буклеты для выставки и выплатить премии менеджерам, которые с пафосом это все показали.
Кацапы массово из алюминиевых труб и пенопласта клепают свои дроны. Но у нас на этом заработать бабла не получится, поэтому нет интереса. Вопрос выживания перед людьми, которые этим занимаются, видимо, не стоит. Если что - чухнут за кордон, а вы тут е@#$сь, как хотите.
І саме цей відос через півдоби було видалено з її каналу!