РФ атакувала балістикою, "шахедами" та крилатими ракетами: знешкоджено 354 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 23 червня російські війська випустили по Україні 368 цілей, зокрема балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог

352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ (до 160 із них – "шахеди");

11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська обл. - РФ;

5 крилатими ракетами Іскандер-К із району Курська - РФ.

Основним напрямком удару був Київ.

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"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачені:



- 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – збито, ще 3 – локаційно втрачені;

- 5 крилатих ракет Іскандер-К збито", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

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