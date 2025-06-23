МВД предлагает родственникам оккупантов сдавать ДНК, чтобы искать их среди переданных Украине тел

Министерство внутренних дел и Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (МКЗБ) предлагают родственникам российских военных, погибших или пропавших без вести на войне против Украины, предоставить образцы ДНК, чтобы искать их среди переданных Украине тел.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инициатива призвана ускорить процесс идентификации тел российских военных, которые были переданы Россией в Украину во время процедуры репатриации.

Министр Игорь Клименко отметил, что пока не будет окончательно установлена личность репатриированного, тело не будет подлежать возврату обратно в РФ.

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Известно о трех случаях, когда удалось идентифицировать тела российских военных, которые были переданы обратно в РФ.

По словам главы МВД, эти факты подтверждают эффективность проведенных исследований украинских специалистов, которые тщательно подходят к каждой процедуре репатриации.

"С начала 2025 года следователи Национальной полиции Украины совместно с экспертами обнаружили 20 фактов передачи российских военнослужащих во время процедуры репатриации. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что враг намеренно усложняет нам идентификацию, порождает хаос, смешивая тела российских военных с телами украинцев. Очевидно, что российская сторона официально не признает этого факта, ведь до сих пор не предоставили профессиональных объяснений", - говорится в сообщении.

Однако украинские следователи уже собрали доказательства, подтверждающие, что тела принадлежат именно военным армии РФ.

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