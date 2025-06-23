Россия передает тела погибших военных в очень плохом состоянии, - Нацполиция
В процессе идентификации тел погибших, переданных Россией в рамках репатриации, нередки случаи, когда в одном мешке оказываются останки нескольких разных людей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.
"Обычно тела передаются в ужасном состоянии. На них сильные изменения, колоссальные мумифицированные, скелетированные. Это просто мешок с костями. Нередки случаи, где мы фиксируем, что в одном мешке с фрагментами тел находятся после проведения экспертиз, мы устанавливаем, что они принадлежат разным телам и соответственно фиксируем", - рассказал он.
Он подчеркнул, что именно на Нацполицию возложена колоссальная нагрузка по идентификации останков. В этих случаях важную роль играет комплексная работа: используются все доступные методы, в частности сравнительные анализы и молекулярно-генетическая экспертиза, которая остается самым надежным инструментом для установления личности погибшего.
Цуцкиридзе также отметил, что в большинстве случаев к окончательному выводу следователи приходят именно благодаря ДНК-исследованиям, ведь из-за состояния тел визуальная идентификация часто невозможна.
Напомним, в Россию вернули тела трех российских военнослужащих, которые были переданы Украине вместе с телами павших украинских воинов.
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З головою трабли, що ще дивуєтесь?
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непоодинокими є випадки, коли в одному мішку виявляються рештки кількох різних осіб
Тобто, коли замість нашого воїна передають рештки декількох рузьгих, то українця передано у поганому стані?
У афтирів усе в порядку?
"26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования".
Пояснюю - "ДСП" - "для служебного пользования". Це "циркулярне" розпорядження, яке розсилається по всіх в/ч, які мають стосунок до участі у тій чи іншій діяльності, з обмеженим доступом (там оговорюється рівень командного складу, який має право ознайомлення з текстом).