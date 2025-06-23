Россия передает тела погибших военных в очень плохом состоянии, - Нацполиция

В процессе идентификации тел погибших, переданных Россией в рамках репатриации, нередки случаи, когда в одном мешке оказываются останки нескольких разных людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

"Обычно тела передаются в ужасном состоянии. На них сильные изменения, колоссальные мумифицированные, скелетированные. Это просто мешок с костями. Нередки случаи, где мы фиксируем, что в одном мешке с фрагментами тел находятся после проведения экспертиз, мы устанавливаем, что они принадлежат разным телам и соответственно фиксируем", - рассказал он.

Он подчеркнул, что именно на Нацполицию возложена колоссальная нагрузка по идентификации останков. В этих случаях важную роль играет комплексная работа: используются все доступные методы, в частности сравнительные анализы и молекулярно-генетическая экспертиза, которая остается самым надежным инструментом для установления личности погибшего.

Цуцкиридзе также отметил, что в большинстве случаев к окончательному выводу следователи приходят именно благодаря ДНК-исследованиям, ведь из-за состояния тел визуальная идентификация часто невозможна.

Напомним, в Россию вернули тела трех российских военнослужащих, которые были переданы Украине вместе с телами павших украинских воинов.

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